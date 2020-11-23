Özetlersek

Hiç kaçmasın.
Kapanın evde bir odaya, girin sosyal medyaya, bol bol sosyalleşin... Sizin için ne değişti ki? Bilakis, ufkunuz daha da açılacak.
Buldum
Millet İttifakı Abdullah Gül’e takılıp kalacağına, Bülent Arınç’ı aday göstersin.
O da olmazsa...
- Cindoruk’u aday göstersin.
O da olmazsa Ali Babacan var. Üstelik yüzü merhum
Menderes’i andırıyor.
Temizlik - maske - mesafe üçlüsüne aldırış etmeyen sorumsuz bir güruh, 83 milyon vatandaşın hayatıyla oynadı.
Ne oldu şimdi?
Yasaklar gelince...
- Özgürlüğümüz gitti.
- Çok titizlendiğimiz hayat biçimimiz gitti.
***
Sadece o mu?
-
Gerçi CHP’nin eski huyudur ama yepyeni bir parti olan
İYİ Parti’ye ne oluyor?
Nedir paylaşılamayan?
........
Ümit Özdağ bâri vuruşarak çekildi.
Darısı “Muharrem İnce’nin başına” diyeceğim ama o, yıllardır vuruştuğu halde
bir türlü çekilemiyor.
- Bırak gitsin.
Neye göre devlet, neye göre hükümet? Yerel yönetimlerin müdahale hakkı var mıdır?
Varsa nereye kadardır?
***
Daha önceleri böyle bir tartışma yaşamadığımız için, Kanal İstanbul’u kategorize etmekte zorluk çekiyorum.
***
Ama birkaç örnekten
yola çıkıp, bâri tartışmaya
bir katkıda bulunayım.
Saklamak ayıp.
Gerçi yapmadık diyorlar ama arşive bakınca, yaptıkları pekâlâ anlaşılıyor.
Öyleyse saklamak niye?
Ortada Anayasayı, “cebren tebdil, tağyir ve ilga” gibi bir suç da yok ki.. Sadece bir çalışma var.
Öyleyse niçin saklıyorlar?
- Utandıkları için mi?
***
Karabağ, tam 30 yıldır sözde “3 büyük devlet”in eşref saatini bekledi durdu.
Keşmir, Allah’a emanet.
Kıbrıs? Zaten çocukluğumuzdan beri süregelen bir tefrika.
......
Daha durun.
Bunun Afganistan’ı var, Irak’ı Suriye’si var, Libya’sı var, varoğlu var.
Ege sahanlığı, yıllardır bildiğiniz gibi.
Doğu Akdeniz
HDP’ye güya ayar veriyorlar.
Diyorlar ki ona;
- Terör örgütüyle arana mesafe koy.
Ne demek bu?
- Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma.
Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler.
***
Sıfır tolerans
15 Temmuz gecesi, Yeşilköy’de tankın üstüne çıkıp darbeye direnseydi, vay haline... Şimdi bir grup partili arkadaşı onun yargılanmasını isteyecekti.
........
O böyle bir tuzağa düşmedi, bravo... Tankları pas geçti, gitti, bir dostunun evinde, sütlü kahvesini içerek, televizyonun karşısına paşa paşa oturup darbenin akıbetini bekledi.
İşte... Akıllı adam budur.
Ben, demokratın böyle olanını severim...
Yakındır
Panşiyan’ı Allah ıslah etsin... Ermeni Halkı’nın gururuyla da oynadı.
Bu,
Muharrem İnce de her şeye rağmen CHP’den istifa etmiyor.
“Birbirlerine katlanıyorlar” diyeceğim ama hayır. Katlanmıyorlar ki.
Rakip gibiler.
Hatta rakipten öte hasım gibiler. Yâni husumet de var.
***
İnce, gittiği her yerde halka soruyormuş:
- Partide mi kalayım, yoksa ayrılayım mı?
Kal diyenler, git diyenler... Anladık ama onlar demek istiyorlar ki, bitsin bu patırtı.
Aylardır, insanlar akşamları ekranların karşısına geçer, günlük korona tablosu’nu merakla beklerdi... Kaç vaka? Kaç vefat? Kaç test?
Şimdi kimsenin pek baktığı yok. Herkes kanıksadı.
Zaten ne maske kaldı, ne mesafe.
Hele bir de aşı ümidi doğdu ya, artık rehavet cesarete, hatta cinnete dönüştü.
Ve korona, bir nezle muamelesi görmeye başladı. Hepimize geçmiş olsun.
Aman ha, nezle bulaşıcıdır.
***
Bir yandan da yeni tedbirler alınıyor.
Güvenilmez, yalancı ve gayriciddi oluşu.
O devlet, isterse artık ağzıyla kuş tutsun, isterse bütün gezegenlere hükmetsin... Yine de itibarsızdır.
Elbet ondan çekineni, korkanı vardır ama seveni yoktur... Dünyanın nefretini toplamıştır.
*
Buna ek, bir de terörist devlet modeli var.
İşgalci, sömürücü, katil, gaddar, tarih hırsızı, müze soyucu, haram yiyici, utanmaz, arlanmaz ve doymaz bir tür.
*
Çok şükür, Türkiyem kimsenin toprağında, denizinde, petrolünde, şusunda busunda asla gözü olmayan, sadece misak’ı milli’ye odaklanmış, dünyanın en dürüst devletidir. Yurt savunmasından başka, hiçbir emeli yok.
Nihayet farkına vardı.
Dünyadaki bütün Ermenilere büyük kötülük ettiğini de anladı mı acaba?
Paşinyan, kendi milletine ırkçı, işgalci, saldırgan ve savaş suçlusu diye damga vurulmasına sebep olmuştur.
*
Ermeni Halkı, işte bu acıya dayanamamış, sonunda gidip Meclis’i basmış ve Meclis Başkanı’nı epey tartaklamıştır.
Haklıdır.
Basiretsiz, çapsız üstelik kifayetsiz ve muhteris devlet adamlarının getirdiği felaketlere, hiçbir halk müstahak değildir.
*
İster Atatürk deyin, ister Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Paşa deyin... Fark etmez.
Adı, andımızdır.
***
Televizyonla herhalde pek tanışmamıştı.
Cep telefonu kullanmamıştı.
İnternet nedir bilmezdi.
Hızlı trene hiç binmemiş, asma köprülerden hiç geçmemiş, 50 bin kişilik statlarda hiç maç seyretmemişti.
Ama koyduğu hedeflere bakar mısınız?
- Şuşa kurtarıldı...
Çok önemli bir nokta bu.
- Şimdi sıra Laçin’de.
O da “azad edildiği” zaman (ki çok yakındır) Azerbaycan’ın “30 yıldır birikmiş milli enerjisi” zafere dönüşecek.
........
Sırf sahada değil, Azerbaycan, diplomaside de süreci çok iyi yönetti. Öyle ki, ABD - Fransa - Rusya üçlüsünü, minder dışı bıraktı. Bunu, çok akıllıca yaptı. Artık o üçlü, Azerbaycan’a gölge etmeyecektir sanırız... Başka ihsan istemez.
***
Amerika’dan gelen haberler ise,
Bugün içeriye dönelim.
Şimdi yeni bir dalga var. Duydunuz mu? Ona buna para teklif ediyorlarmış ki, birileri parti kursun diye... Kursun ki muhalif blok bölünsün diye.
Parayı kim verecek?
Parayı kim alacak?
Parti mi kuracak, parti mi vuracak?
Orası belli değil.
Çünkü isim yok, bilgi yok, bulgu yok... Eşkal bile yok.
Eh, böyle yalanların
Bu Amerika, yıllardır bize zaten düşmanlık yapmıyor mu?
YPG’yi binlerce kamyon silahla donatmıyor mu?
Güneyimizde bir terör koridoru kurdurmak istemiyor mu? S-400’ler ve F-35’ler konusunda karşımıza dikilmiyor mu?
Yahu bu Amerika, bizi sürekli tehdit etmiyor mu? Sürekli yaptırım uygulamıyor mu?
***
Geriye ne kaldı ki?
Kafamıza çuval geçiren de yine Amerika değil mi?
E
- Oylar atılmışken...
- Sandıklar kapanmışken...
- Sayım başlamışken...
Artık Trump veya Biden, hangi süreci yönetebilirdi ki?
Ve neyi değiştirebilirdi?
*
Seçim gecesi denince, aklıma hemen Muharrem İnce geliyor.
Çünkü:
Hay Allah.
Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.
Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.
Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.
Ayıklasınlar pirincin taşını.
Bize ne?
Ne halleri varsa görsünler.
*
İzmir-Bayraklı’da bir apartman.
Ve maalesef şimdi enkaz.
Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.
***
Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.
Ayşe Teyze bağırıyordu:
- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?
Adam pişkin.
- Deprem mi öldürür, bina mı?
Hayır.
İnsanı asıl bu öldürür.
Biz bu ölü soyucularını, korona salgınında da gördük.
Allah ıslah etsin.
***
Bekir Coşkun’la başlayan kayıplarımız, arka arkaya geldi.
Markar Esayan, Mesut Yılmaz, Burhan Kuzu
Özetlersek
Aralık 2005’te kuvvetli bir AB rüzgarı yakalamıştık.
Sonraları o rüzgar ters esmeye başladı.
Neden?
Şu hükmü vermek kolay:
- Dış Politika’da Türkiye, yanlış adımlar attı.
E ne olur attıysa?
AB ülkeleri hiç yanlış yapmadı mı?
Diplomaside yanlış adımın karşılığı bu mudur?
***
Son 10 yıldır, uğramadığımız hakaret yok.
Avrupa, kendisini Avrupa yapan değerleri de çiğneyerek, bizim kutsallarımıza saldırmıştır. Hâlâ saldırıyor. Tehdit, tertip, şantaj... Her türlü üstümüze geliyor. Bu yüzden Türk Halkı,
AB üyeliğinden soğudu ve uzaklaştı.
Ama Avrupalılık’tan vazgeçmedi.
***
Soğukluk daha da derinleşmeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yeni hamleyi olumlu buluyorum. Ve şöyle anlıyorum:
- AB’ye girelim veya girmeyelim. Ama yerimiz Avrupa’dır.
Eğer zorlama saymazsanız, bir de şöyle tercüme edeyim.
- Avrupalılık, AB’ye üyelikten çok daha değerlidir.
Not:
Her partide, her kurumda, her kulüpte, birer Doğrucu Davut mutlaka vardır.
Ama doğrucu olmadığı halde, Doğrucu Davutluğa özenen, siyaset simsarı bir profesyonel de mutlaka vardır.
Bunları karıştırmayın.
Eğer karıştırırsanız Mahallenin Delisi’ni nereye koyacaksınız?
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