Nezle gibi

Nihayet farkına vardı.
Dünyadaki bütün Ermenilere büyük kötülük ettiğini de anladı mı acaba?
Paşinyan, kendi milletine ırkçı, işgalci, saldırgan ve savaş suçlusu diye damga vurulmasına sebep olmuştur.
*
Ermeni Halkı, işte bu acıya dayanamamış, sonunda gidip Meclis’i basmış ve Meclis Başkanı’nı epey tartaklamıştır.
Haklıdır.
Basiretsiz, çapsız üstelik kifayetsiz ve muhteris devlet adamlarının getirdiği felaketlere, hiçbir halk müstahak değildir.
*
İster Atatürk deyin, ister Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Paşa deyin... Fark etmez.
Adı, andımızdır.
***
Televizyonla herhalde pek tanışmamıştı.
Cep telefonu kullanmamıştı.
İnternet nedir bilmezdi.
Hızlı trene hiç binmemiş, asma köprülerden hiç geçmemiş, 50 bin kişilik statlarda hiç maç seyretmemişti.
Ama koyduğu hedeflere bakar mısınız?
- Şuşa kurtarıldı...
Çok önemli bir nokta bu.
- Şimdi sıra Laçin’de.
O da “azad edildiği” zaman (ki çok yakındır) Azerbaycan’ın “30 yıldır birikmiş milli enerjisi” zafere dönüşecek.
........
Sırf sahada değil, Azerbaycan, diplomaside de süreci çok iyi yönetti. Öyle ki, ABD - Fransa - Rusya üçlüsünü, minder dışı bıraktı. Bunu, çok akıllıca yaptı. Artık o üçlü, Azerbaycan’a gölge etmeyecektir sanırız... Başka ihsan istemez.
***
Amerika’dan gelen haberler ise,
Bugün içeriye dönelim.
Şimdi yeni bir dalga var. Duydunuz mu? Ona buna para teklif ediyorlarmış ki, birileri parti kursun diye... Kursun ki muhalif blok bölünsün diye.
Parayı kim verecek?
Parayı kim alacak?
Parti mi kuracak, parti mi vuracak?
Orası belli değil.
Çünkü isim yok, bilgi yok, bulgu yok... Eşkal bile yok.
Eh, böyle yalanların
Bu Amerika, yıllardır bize zaten düşmanlık yapmıyor mu?
YPG’yi binlerce kamyon silahla donatmıyor mu?
Güneyimizde bir terör koridoru kurdurmak istemiyor mu? S-400’ler ve F-35’ler konusunda karşımıza dikilmiyor mu?
Yahu bu Amerika, bizi sürekli tehdit etmiyor mu? Sürekli yaptırım uygulamıyor mu?
***
Geriye ne kaldı ki?
Kafamıza çuval geçiren de yine Amerika değil mi?
E
- Oylar atılmışken...
- Sandıklar kapanmışken...
- Sayım başlamışken...
Artık Trump veya Biden, hangi süreci yönetebilirdi ki?
Ve neyi değiştirebilirdi?
*
Seçim gecesi denince, aklıma hemen Muharrem İnce geliyor.
Çünkü:
Hay Allah.
Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.
Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.
Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.
Ayıklasınlar pirincin taşını.
Bize ne?
Ne halleri varsa görsünler.
*
İzmir-Bayraklı’da bir apartman.
Ve maalesef şimdi enkaz.
Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.
***
Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.
Ayşe Teyze bağırıyordu:
- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?
Adam pişkin.
- Deprem mi öldürür, bina mı?
Hayır.
İnsanı asıl bu öldürür.
Biz bu ölü soyucularını, korona salgınında da gördük.
Allah ıslah etsin.
***
Bekir Coşkun’la başlayan kayıplarımız, arka arkaya geldi.
Markar Esayan, Mesut Yılmaz, Burhan Kuzu
Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma...
İnsaniyetin en güzel örneği.
- Milli Ahlak’ın zaferi.
İşte, bir milletin anatomisi bu.
İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor.
Ve gündem
Bir taraftan da hayat elbet devam ediyor.
Yarın Amerika’da seçim var.
6.6 epey büyük deprem sayılır. Kaldı ki 6.9 olduğuna dair kayıtlar da var. Çok dikkatli ve titiz çalışmalar sayesinde kayıplarımız asgaride kalacak inşallah.
İzmir’e geçmiş olsun.
Bütün Ege’ye selam olsun.
Genel durum
- İklimler değişti.
- Mevsimler karıştı.
- Meteoroloji bile şaşkına döndü.
Dünya, acayip bir yörüngeye girdi.
- Halkı hiç aldatmadı.
- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.
- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.
- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.
Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:
- Ciddiyetti.
Çünkü devlet adamıydı.
***
Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.
Adam nefret kusuyor.
Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.
24 saat aklı Türkiye’de.
Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.
Paşinyan
Çok kötü izler bırakıyor.
- Laik Cumhuriyet.
Coğrafyamızdaki ülkelere
ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet
ve şükranla anıyoruz.
Türkiye geri dönmez.
Kimse döndüremez.
Bayramımız kutlu olsun.
Nüans
Şimdi ne olacak?
Söyleyeyim:
- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)
***
Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.
Tabii ki söyleyecek.
Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.
Adı üstünde.
Hiç farketmiyor.
Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.
Sadece sallıyorlar.
Boş geçtikleri gün yok.
Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.
Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?
Yetti artık yahu.
Kabak tadı verdiler.
Tavsiye ediyorum:
- Ahmet Necdet Sezer.
Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”
Mühim değil.
Kim hatırlayacak?
Seyir defteri
. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.
- Ruh hali.
Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.
Hangisine oy verirsiniz?
***
Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Hangisine oy verirsiniz?
Tıpkı bunlar gibi...
Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.
Hangisine oy verirsiniz?
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
Nezle gibi
Hatırlayın.
Aylardır, insanlar akşamları ekranların karşısına geçer, günlük korona tablosu’nu merakla beklerdi... Kaç vaka? Kaç vefat? Kaç test?
Şimdi kimsenin pek baktığı yok. Herkes kanıksadı.
Zaten ne maske kaldı, ne mesafe.
Hele bir de aşı ümidi doğdu ya, artık rehavet cesarete, hatta cinnete dönüştü.
Ve korona, bir nezle muamelesi görmeye başladı. Hepimize geçmiş olsun.
Aman ha, nezle bulaşıcıdır.
***
Bir yandan da yeni tedbirler alınıyor.
Tedbir denince, akla hemen 65 yaş üstü gelir. Ve yeni yaptırımlara oradan başlanır. Zannedersiniz ki, korona denen bu belâyı, 65 yaş üstündekiler getirdi ve yaydı. Zannedersiniz ki, maske ve mesafeyi 65 yaş üstündekiler bozdu, sokaklardaki kalabalıkları hep onlar oluşturdu. Zannedersiniz ki, vur patlasın çal oynasın diye hep onlar çıldırdı...
65, 75, 85, 95 yaş.
Yahu gidin bakın şu İstiklal Caddesi’nde avare avare gezenlere... İçlerinde bir tane 65’lik var mı acaba?
***
Gelelim son notumuza...
“Her şeyi bilen adam” koronayla mücadele yollarını göstermiş ve demişti ki:
Çok basit.
Sonra, depreme karşı tedbirleri açıkladı. O da çok basit. Hep basit.
Bir ihtimal, kanserin çaresini de söyleyecek ama, belki seçim vaktine saklıyor.
Bu Bilge Adam, son olarak da ekonomiye bir reçete yazdı. Ve ekledi: Destek vermeye hazırız.
Daha ne yapsın?
İktidar olmadan bile bu kadar muktedir olabiliyorsa, ben inanıyorum ki, bu ülkede “can ve mal güvenliğinin” çaresi de ondadır.
........
Son söz: Ne yapıp edip, onu ikna etmeli ve bu Bilge Adam’ın Tek Adamlık, hatta Yegâne Adamlık için mutlaka aday olmasını sağlamalı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle