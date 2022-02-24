Neyin dibi kara

Mahkeme aylardır uzun uzun neyi inceliyor? Allah aşkına, buna karar vermek çok mu zor?
***
Öte yandan... HDP, savunma için yeni süre almış... Aylardır neyin savunması bu?
Futbol olsa, iki taraf da topları taca ata ata “zamana oynuyor” diyeceğim ama futbol değil ki bu.
***
Hah... Hazır futbol demişken VAR Odası’na da değinmek isterim.
VAR Odası, bu kadar uzun uzun neyi inceliyor?
- Ofsayt mı, değil mi?
Tamam da tarih belli:
2023 Haziranı’nın ikinci pazarı...
Daha neyi bekliyor? Kılıçdaroğlu bence vakit kaybediyor.
***
Gün doğmadan ne adaylar doğar.
Hem de ne rakipler türer.
Hiç belli olmaz.
Gerçi Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda ustadır, Genel Başkan olduğu ilk kurultayda verdiği şaşırtmacayla hepimizi şaşırtmıştı. Ama bugün öyle birisi çıkar ki karşısına bu defa kendi şaşırır. Zira boynuz kulağı geçmiştir, haberi olsun.
Bir yazar olarak buna şimdiden üzülüyorum.
..............
Bize iyi malzeme veriyordu.
Biz de çalakalem yazıyorduk. Bazen ölçüyü kaçırdığımız da oluyordu... Beyefendilik yapıyor, sitem dahi etmiyordu.
Etmedikçe biz daha da azıtıyor, çizmeyi iyice aşıyorduk.
Böylesini bir daha nereden bulacağız?
***
Peki neden ayrı düşeceğiz? Nereden çıktı bu ihtimal?
“Dost ülkeleri çoğaltalım, düşmanları azaltalım.”
İyi bir hedef bu.
Nitekim, yıllar sonra bölgemizdeki bütün devletlere bir barış taarruzuna geçtik.
Önce Rusya’yla başlayan iyi ilişkiler, sonunda İsrail ve Arap ülkelerine kadar geldi uzandı.
İyi gidiyor.
***
Yunanistan için ayrı bir paragraf açmak istiyorum.
Yüzsüz insan çok vardır ama
Madem bu kadar emin
ve ciddiler...
Madem yuvarlak masada mutabakata vardılar...
Madem taksimat işi de tamam.
Öyleyse Bakanlar Kurulu’nu da açıklasınlar... Yeni hükümetin üyelerini artık tanıyalım.
***
Öyle ya, ülkeyi 6 ayda düzlüğe çıkaracak olan zevat, muhakkak ki liyakat sahibi, değerli insanlardan oluşuyordur.
Millet, şimdiden tanısın bu kadroyu ki, büyük bir moralle gitsin sandığa.
Biri Erbakan’ın milli görüşünü temsilen Temel Bey... Diğeri ise Başbakan Tansu Çiller’in bakanı Akşener...
Babacan ve Davutoğlu da
28 Şubat’tan fikren darbe yemişlerdir aslında.
Eh, DP Lideri ise zaten 27 Mayıs’ın aziz hatırasını temsil ediyor.
Geriye kim kalıyor?
- Sadece CHP lideri.
Sicilinde hiç darbe izi yok.
Gerçi 12 Eylül CHP’ye de çarpmıştı ama o CHP, Ecevit’in CHP’siydi... O Ecevit ki şimdi DSP’de yaşıyor.
Dün yine demiş ki 28 Şubat mesajı için:
- Temel Bey’e kapak olsun.
Ardından da asıl darbeyi indirmiş:
- “Kontenjandan üç milletvekilliği” uğruna ne zillete katlanıyor.
*
Temel Bey katlanıyor çünkü “Bu 6-8 partiyi bir araya getiren şey vatan sevgisi”dir.
Bunu da Büyük Şef söylüyor.
Hangi vatan?
Büyük şef kendi partisinde bile kuramadığı otoriteyi, Millet İttifakı’nda kuruverdi. Ortaklarına ne derse kuzu kuzu kabul ettiriyor.
Öğrendim ki 28 Şubat tarihi de onun fikri ve önerisiymiş.
Yoksa kimin aklına gelir?
Temel Bey talep edecek değil ya...
Ama kim bilir?
Tadı damağında kaldıysa.
***
Üzerinde niye bu kadar duruyorum?
Haydi bre...
Başta Temel Bey olmak üzere 28 Şubat Mutabakatı her birine kutlu olsun.
***
Daha sonraki toplantılarını da bari 12 Mart’ta yapsalar.
Bir sonrakini de 27 Mayıs’ta.
Ondan sonrakini de
15 Temmuz’da... Yahut 12 Eylül’de.
Hepsi, her birine mübarek olsun.
- İyi Parti mi, HDP mi?
İkisinden biri.
İttifakın patronu, acaba hangisini tercih edecekti? Cumartesi günü 6 ortak toplandı. Yarıresmi de olsa ortaya bir omurga çıktı.
İçlerinde HDP yok.
Kamuoyuna verdikleri esas mesaj buydu:
- Görün işte... İttifak HDP’siz.
Lakin, şöyle bir soru var:
- Koalisyon da HDP’siz mi acaba?
Neyse... Onunla yüz göz olduk.
.........
Ardından hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tavan yaptı.
Eh, ona da bağışıklık kesbettik.
.........
Fakat elektrik faturaları, hepsinden baskın çıktı. Şimdi hükümetin en mühim rakibi elektrik faturalarıdır. Düşünün: çarşı pazar ikinci planda kaldı.
Eyvah
Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını ödemeyecekmiş, eyvah...
Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...
Sonuç?
- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.
Yapar mı yapar.
Pire için yorgan yakar.
Bu bir ihtimal.
***
Bir diğer ihtimal var.
7 Şubat hamlesinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık tezgahından tutun, 15 Temmuz girişimine kadar, her kumpası denediler.
Ama tutmadı.
Şimdi birden bire akıllarına “Cumhurbaşkanlığı adayı olamaz” diye bir fikir düştü.
*
Fikir değil, mızıkçılık.
Mızıkçılık bile değil, bir yutturmaca.
Tabii, yerseniz.
Yıllardır başvurdukları her yol fiyaskoyla bitince, “Bari buna sarılalım” dediler ve son bir gayretle yollara döküldüler:
“Neyi buldun?” dediler.
“Buldum... İttifaka bir çatı adayı buldum.”
Eşkal veriyorum, dikkat:
Devleti tanıyan... Dürüst... Nefsine hakim... Gayet adil
ve tarafsız bir zat.
Öyle ki, Atatürk bile görse “İşte benim cumhurbaşkanım” diye övüneceği bir aday.
Kim olabilir?
-
Fakat yetmez.
Ana muhalefet de kınamalıydı.
- Niye kınamıyor?
Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor.
*
Mesele şudur:
Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der.
Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz.
Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz.
12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır.
*
Ocak ayından başlayalım.
24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi.
İkisini de saygıyla anıyorum.
......
Şubata gelelim.
COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz?
Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor.
Misal:
Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla...
Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı.
*
Bayramlaşmalar da böyle değil mi?
Her bayramda görürüz.
- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...
Çok merak ediyorum.
*
Buna mukabil...
Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...
Hiç merak etmiyorum.
# Hayırdır
Elçiler kimyamı bozdu.
Bu kaçıncı?
Akdeniz zaten ceset dolu...
Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.
*
Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.
Uygarmış.
Ne uygarı?
Cinayetlere ortaktır.
Neyin dibi kara
Felâketler insanlığın yakasını bırakmıyor.
Kanlı darbeler, işgaller,
doğal afetler, açlık ve sefalet
hiç eksik olmadığı gibi,
bu defa bir de koronavirüs
salgını kırdı geçirdi kâinatı.
O yetmedi, şimdi de
3’üncü Dünya Savaşı korkusu sardı dört bir yanımızı.
***
İnsanları tehdit eden
bu tehlikenin kaynağı nedir?
Yine insanlardır.
Doğal afetler hariç,
bütün felâketler hep insanların başının altından çıkıyor.
Hitler de bir insandı. Stalin de bir insandı... Atom bombasının mucidi neydi ki? O da bir insandı. Düğmeye basan pilot da öyleydi: İnsan, insan...
Bir kedi, bunu becerebilir miydi?
***
Bir sürü işgal ve istila gördük ama Saddam’ın ülkesine
tek kurşun bile atmadan giren “yabancı kuvvetler” hiç gözümün önünden gitmiyor.
“Kimyasal silah var” yalanıyla nasıl işgal etmişlerdi Bağdat’ı? Al sana insan.
Buna mukabil, “kimyasal silah kullandığını bile bile” Esad’a
göz yuman kimdi? O da insan.
***
Geçen akşam, Joe Biden’ı dinlerken, bunları düşündüm.
Ne yapayım?
Ben de bir insanım.
- Bütün kalbimle Ukrayna’nın yanındayım.
Fakat Rusya’ya yaptırım kararları alan şu Amerika’ya bakar mısınız? En büyük işgalci odur...
Hem de ta okyanus ötesinden gelip, yıllarca nerelere çökmüştür...
Bütün dünya elbet Rusya’yı kınasın ama Amerika hangi yüzle kınıyor?
Hay Allah.
Nerede o tencere?
Niye dibi kara?
Niye öbürü daha kara?