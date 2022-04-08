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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Nedir bu?

8 Nisan 2022

Durup dururken...

Putin’in kızlarından ne istediler?

Rus tarafı, ne kadar acımasızsa, Amerika daha da beter.

İkisinde de insanlığın zerresi kalmamış.

***

Rusların Ukrayna halkına uyguladığı katliamı, nasıl şiddetle kınıyorsam, Amerika tarafından Putin’in kızlarına uygulanan yaptırımı da aynı şiddetle kınıyorum.

***

Putin’in kızları Mariya Putina ve Katerina Tikhonova...

Savaşı bunlar çıkarmadı ki...

En basit hukuk kuralı:

- Suç kişiye aittir.

Kızlardan ne istiyorsunuz?

Babalarıyla uğraşın.

..........

Dahası var:

Rus Dışişleri Bakanı

Lavrov’un eşine ve kızına da yaptırım kararı alındı.

Allah bilir yarın öbür gün, doğmuş veya doğmamış torunlarına da ambargo koyarlar.

***

Bir milletin asaleti, savaş zamanı belli olur.

Esir düşen düşman komutanına, kılıcını iade etmek ve bayrağına saygı göstermek, Atatürk’ün taşıdığı Büyük Türk karakteridir.

Bu karakteri, bu zarafeti ve bu insaniyeti her millet anlayamaz...

***

Yaptırımların, Rus sanatçılarına, Rus sporcularına, Rus iş âlemine velhasıl Rus halkına

uygulandığını da unutmayalım.

Bütün bunlar gösteriyor ki...

Süper Devlet geçinen hem Rusya, hem Amerika... Savaşmayı bilmiyorlar.

Barış’ı zaten hiç bilmiyorlar.

Ömürleri tehdit, şantaj ve kumpasla geçiyor.

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