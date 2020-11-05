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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kim kazandı?

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Kim kazandı?

5 Kasım 2020

Birinden biri kazandı ama hangisidir biz bilmiyoruz. Sanki Amerikan Halkı biliyor mu?

Hay Allah.

Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.

Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.

Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.

Ayıklasınlar pirincin taşını.

Bize ne?

Ne halleri varsa görsünler.

*

Biz işimize bakalım.

- Yapayalnız bir Türkiye.

İşte bu fena.

Halbuki eskiden, yani 20, 30, 40, 50 yıldır bütün dünya yanımızdaydı.

- Bizi ihya ettiler, ihya.

*

Keşke o günlere dönsek.

Ne güzeldi yahu.

Başımızda ne S-400 derdi vardı ne de F-35’ler.

Ne Doğu Akdeniz’de boğuşuyorduk, ne de Suriye’de.

Kuzu kuzu oturuyorduk.

70 sent’e bile ihtiyacımız yoktu.

*

ABD seçimlerine dönersek...

Karakolluk olacakları belliydi.

Dikkatli okuyucularım hatırlayacaklardır. Bir hukuki tezgahtan bahsettim geçen gün...

İşte şimdi kapıda o var.

Nasıl bir şey?

Hani, bizim şu meşhur 367’ye benzer bir Mandrake oyunu.

Sabih Kanadoğlu üstadımız, bu aralar Amerika’ya bir uğradı mı acaba?

*

Seçime katılım oranının, rekor derecede yüksek olduğu belirtiliyor.

Bravo Amerika’ya.

Kutuplaşmanın ilk işareti budur.

Kuzey-Güney Savaşları’na kadar yolu var.

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Rıza Bey Apt.

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Kasım 2020
Rıza Bey, artık bütün Türkiye’nin tanıdığı bir bey... Kaç gündür medyadan sürekli duyuyoruz onu.

İzmir-Bayraklı’da bir apartman.

Ve maalesef şimdi enkaz.

Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.

***

Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.

Ayşe Teyze bağırıyordu:

- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?

Adam pişkin.

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Bunlar da var

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Kasım 2020
Yardım, moral ve dayanışma için İzmir’e koşan güzel insanlar olduğu gibi, sırf fitne ve fesat için gelen gruplar da var.

- Deprem mi öldürür, bina mı?

Hayır.

İnsanı asıl bu öldürür.

Biz bu ölü soyucularını, korona salgınında da gördük.

Allah ıslah etsin.

***

Bekir Coşkun’la başlayan kayıplarımız, arka arkaya geldi.

Markar Esayan, Mesut Yılmaz, Burhan Kuzu

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Deprem ve erdem

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Kasım 2020
İzmir’de hüzün ve ümit...

Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma...

İnsaniyetin en güzel örneği.

- Milli Ahlak’ın zaferi.

İşte, bir milletin anatomisi bu.

İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor. 

Ve gündem 

Bir taraftan da hayat elbet devam ediyor.

Yarın Amerika’da seçim var.

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İzmir 6.6

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Kasım 2020
Verdiğimiz canlara rağmen yine de ucuz atlattık diyebiliriz.

6.6 epey büyük deprem sayılır. Kaldı ki 6.9 olduğuna dair kayıtlar da var. Çok dikkatli ve titiz çalışmalar sayesinde kayıplarımız asgaride kalacak inşallah.

İzmir’e geçmiş olsun.

Bütün Ege’ye selam olsun.

Genel durum

- İklimler değişti.

- Mevsimler karıştı.

- Meteoroloji bile şaşkına döndü.

Dünya, acayip bir yörüngeye girdi.

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Mesut Yılmaz

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Ekim 2020
En saygı duyduğum tarafı:

- Halkı hiç aldatmadı.

- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.

- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.

- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.

Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:

- Ciddiyetti.

Çünkü devlet adamıydı.

***

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Gündem

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Ekim 2020
Bu ne takıntı böyle...

Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.

Adam nefret kusuyor.

Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.

24 saat aklı Türkiye’de.

Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.

 
Paşinyan 

Çok kötü izler bırakıyor.

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Cumhuriyet 97

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Ekim 2020
Sadece Cumhuriyet değil.

- Laik Cumhuriyet.

Coğrafyamızdaki ülkelere

ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet

ve şükranla anıyoruz.

Türkiye geri dönmez.

Kimse döndüremez.

Bayramımız kutlu olsun.

Nüans

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Boykot’a dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Ekim 2020
Türk mallarına boykot çağrısı önce Fransa’dan geldiyse, eh, biz de mukabil çağrıda elbet bulunacaktık.

Şimdi ne olacak?

Söyleyeyim:

- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)

***

Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.

Tabii ki söyleyecek.

Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.

Adı üstünde.

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Bıktırdılar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Ekim 2020
ABD veya AB...

Hiç farketmiyor.

Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.

Sadece sallıyorlar.

Boş geçtikleri gün yok.

Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.

Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?

Yetti artık yahu.

Kabak tadı verdiler.

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En iyi aday

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Ekim 2020
Millet ittifakı, galiba tekrar döndü, Macron modeli bir başkan adayı aramaya başladı... Yani, “kimsenin tanımadığı biri.”

Tavsiye ediyorum:

- Ahmet Necdet Sezer.

Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”

Mühim değil.

Kim hatırlayacak?

Seyir defteri

. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.

- Ruh hali.

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Ekim 2020
﻿Çatı adayını tespit için önce aday adaylığı icad edilse.

Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.

Hangisine oy verirsiniz?

***

Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Hangisine oy verirsiniz?

Tıpkı bunlar gibi...

Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.

Hangisine oy verirsiniz?

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100. Yıl Marşı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ekim 2020
2023’te 100 yıl olacak.

Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?

Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.

***

Şimdiden bir yarışma açılmalı.

Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...

***

Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.

Daha 3 yıl var.

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Fark burada

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Ekim 2020
“Hayaller doğalgaz.”

Bunu kim diyor?

Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.

***

Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.

Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın

hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.

***

Bu özelliğini kaybetmemeli.

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Can Laçin

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ekim 2020
Fulya Öztürk’ün canlı yayınlarını CNN TÜRK ekranlarında heyecanla izliyoruz.

Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.

- E sen de cevap ver.

Hayır.

Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.

Nitekim Aliyev diyor ki:

- Cevabını savaş meydanında alırlar.

*

İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.

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Kararsızmış...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ekim 2020
Muhalif olan vatandaş, anketlerde kararsızım deyip kıvırır mı?

Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.

Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.

***

Açık yazalım.

Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.

Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.

- Kararsızmış.

Yalan.

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Tuhaf şeyler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Ekim 2020
Ermenistan, nereden ve nasıl bulduysa tanklarının ve ağır silahlarının önemli bölümünü bırakıp kaçtı.

Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.

Peki değdi mi?

Ne içindi bütün bunlar?

Şimdi nereye varmış oldu?

***

Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?

***

Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir

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Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Ekim 2020
Avrupalı general, Ermenistan kamplarında... Amerikalı general, Suriye kamplarında...

Ne yapıyorlar?

- Antrenörlük.

Savaşçı yetiştiriyorlar.

Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.

Nedir bu?

- Katliam.

Soykırımın yavrusu.

***

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2023’e kadar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ekim 2020
Eğer bugün Karadeniz’den yeni bir doğalgaz haberi gelirse, özür dilemeliyiz, çevreye verdiğimiz rahatsızlık için.

Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...

Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.

Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.

Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.

***

Diğer taraftan...

Siyasete bakınız:

HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.

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Ters köşe

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Ekim 2020
Bir taraftan da...

- Bravo Ermenistan’a.

Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da

“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.

Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:

- Ateşkes.

Bu ne demektir:

- Olduğunuz yerde kalın.

Oh, ne güzel.

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Sözün kısası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ekim 2020
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na sorduğu en güzel soru:

- Seçime gidip de ne yapacaksın?

Öyle ya:

- Aday değilsin ki.

İşte o kadar.

 

Püf noktası

Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:

- Ne vadettiler sana?

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