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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kalabalıklar

3 Ağustos 2020

Bayramda memleketimden insan manzaraları...

Fazla değil...

Birkaç not aktaracağım. Gerisini siz tamamlarsınız.

*

Rakamı abartmıyorlarsa, Bodrum’a bu bayram 300 bin araba girmiş.

Nedir bu izdiham?

Her arabada 3 kişi olsa 1 milyon eder... Yani artı 1 milyon... Bu kadar insana fırınlar ekmek bile yetiştiremez.

Bodrum, turizmdeki en önemli kalelerimizden biridir, o güzelim beldeyi kendi ellerimizle yaşanmaz hale getirmeyelim.

......

Acaba diyorum, tatil yapmaya her zaman imkanı olanlar, bari bayramlarda feragat etseler de Bodrum’u normal akışına bıraksalar.

*

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ne kaç kişi sığabilir? Avare avare etrafa bakınarak yürüyen kaç kişi mesela?

Aklınızdan geçen rakamı 2’yle 3’le çarpın... O kadar büyük bir kalabalık vardı Bayram’da.

Yahu orada deniz yok, yeşillik yok, bu sıcakta ne arıyor insanlar Beyoğlu’nda?

Böyle bir eziyet görmedim. Cezalı gibiydiler.

Ter içinde dönüp bir tur daha attılar, hayret.

*

Çoktandır 1000 rakamının üstüne çıkmıyor günlük korona vak’aları.

Hepimiz birden çıldırıp kendimizi sokağa attığımız ve kuralları yok saydığımız günden beri 2 bin’li rakamlara çıksak bile şaşırmazdık.

......

Allah bizi koruyor ki, bu disiplinsizliğe rağmen 1000’in hâlâ altındayız...

Ha gayret, bir de 800’lere, 700’lere inersek, dünya tıp tarihine geçecek bir mucize yaratacağız... Demek ki maskesiz bir Türkiye ve sıfır mesafe, bize yarıyor azizim... Atışa devam.

Zaten Sağlık Bakanı da galiba bıktı, peşimizi bıraktı bizim...

Kusurumuza bakma hocam. 

Siyaset 

CHP, sağ’a mı kaydı?

Hayır.

Sağ’a kayması için önce

sol’da olmuş olması lazım...

Yok öyle bir şey.

CHP, sadece sağdaki siyasetçilere muhtaç oldu... Kendini kaybedince...

Hepsi bu. 

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