Bylockçular 

Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
Doğruymuş meğer.
Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor.
Aday m’aday
Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.
Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.
Hayrola?
Ne değişti?
Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?
Sonra?
Sonrası kolay.
Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka
ülkelere veriyorlar...
*
Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...
100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.
*
Cinayetlere bakın. Hep namus belası.
Namustan geçilmiyor.
Günlük hayata bakın, konuşmaları dinleyin.
- Namuslu adam.
- Namusuna diyecek yok.
Milletvekili yemininde bile namus var.
*
Namusuna bu kadar düşkün bir toplumda, bu kadar çok
- “İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, istediği zaman istediği zulmü yapabilir demek... Herkes buna uygun
bir bahane uydurmalı demek...
............
- “İsrail ve Filistinli gruplar çatıştı” demek, İsrail, sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demek.
............
- “Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri
Mescid-i Aksa’ya saldırdı demek...
............
Bayram ise, dayanışma ahlakımızı pekiştiren, bize nezaketi, nezahatı, iffeti, izzeti, tabii o arada da görev, sorumluluk ve disiplin gibi kavramları aşılayan, uçsuz bucaksız
bir kaynaktır.
Yoksa bayram nedir?
Sadece ziyaret midir, sadece el öpmek midir?
Hayır.
Bütün hatlarımızla birlikte kendimize dönmek, düşünmek ve düşündürmektir.
Bu duygular
içinde bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.
Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri.
Eşkal tamam.
Tamam da, ya kaybederse?
Bütün bu vasıfların on para etmediğini mi içtihata bağlamış olacağız?
Bu ne zahmet?
..................
Bir şey söyleyeyim mi?
Allah her adaya
Ölçü nedir?
Nasıl bir aday?
Aranılan ilk vasıf, sağdan oy alabilecek biri’ydi.
Düşünün, Ekmeleddin Bey kimin aklına gelirdi?..
O bile geldi.
Ama yetmedi.
***
Daha sonra AK Parti’den de oy alabilecek “bir hasım” üzerinde duruldu.
Her iki ittifakta da erken öten horozlar var. Yüzde 60’a kadar “kafadan” sallıyorlar.
Aklıma ne geldi:
Adamın biri bakkala koşmuş, nefes nefese... Bir 500 liralık banknot uzatıp şunu boz demiş.
Bakkal gayet sakin, almış 500’lüğü, çekmecesinden iki tane 250 liralık banknot çıkarıp vermiş adama.
Alman’a dair
Yıldönümü...
Mayıs.
Farz edin ki 1945’teyiz.
Çok bile.
Niye 20’nin altında değil?
Yahu “bittik, battık, mahvolduk” diye günde
24 saat boşuna mı bağırdık?
Biz seni yüzde 10’un altında ararken, sen hâlâ 20’lerde mi geziyorsun?
Sen torpilli misin?
# Bunlar da var
Hem koyu muhalif...
Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin
başına çok dertler açmıştır.
***
Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.
O da bir yol.
Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.
Yeni bir rüzgar
Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:
Bylockçular
Kaç kişiydi bunlar?
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Ne tesadüf.
Bugün 27 Mayıs, değil mi?
Belki o da bir tiyatroydu.
Onun da siyasi ayağı bulunamadı. Heyhat, işin en acı tarafı... Merhum Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan, neredeyse faili meçhuller arasında kaldı.
Rahmetle ve saygıyla anıyorum.
Müjde
Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını bazı CHP’liler niye bu kadar
çok istiyorlar?
Haklılar.
Kazanırsa... Başkan olacak ve CHP’yi bırakacak.
Kaybederse... Zaten CHP onu bırakacak.
..........
Yani, yazı-turanın hangi tarafı gelirse gelsin, neticede CHP kurtulacak.