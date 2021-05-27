Bylockçular 

2018 seçimlerinin akşamında kalmış bunlar.

Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.

Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:

- Ne oldu o akşam?

Yahu yeter.

Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?

***

Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.

Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve