Meşhur fıkrada olduğu gibi...
Temel’e demişler ki:
- Karadeniz’de define bulduk.
Cevap vermiş:
- Anahtarı bendedir.
Helal olsun ona.
Sırf anahtarı değil, tapusu bile Temel’dedir. Yani hiç bir ülke hak iddia edemez. Kapı gibi Deniz Yetki Anlaşması Temel’in cebindedir.
Erbabı bilir
Eksen değişikliğinden kasıt neydi? Tavzih edildiği halde konuyu hâlâ kaşıyorlar:
“Eksen mühimdir kolay kolay değiştirilmez” gibi eğitici laflar da ediyorlar.
***
Haklıdırlar.
Eksen değiştirmek, parti değiştirmeye benzemez.
Erbabına sormalı:
Atatürk çizgisinden sapmak’tır eksen değiştirmek...
Cumhuriyet düşmanlarıyla ittifak yapmaktır eksen değiştirmek.
Misak-ı Milli’ye göz dikmiş olanları yoldaş edinmektir.
Bu kadarı yeter mi?
Sansür
Haber doğruysa...
Bazı muhalefet milletvekillerine doğalgaz müjdesi hakkında yorum yapmamaları tembihlenmiş.
Bence iyi edilmiş.
Çünkü aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık... Sanki tükürmeleri şartmış gibi.
Ve hafıza
Yenilik Partisi Kurucusu Öztürk Yılmaz’ın mühim bir tespiti var. Özetleyerek ve mealen aktarayım:
- Uzun süre muhalefette olan partiler, devleti unuturlar, yabancı kalırlar... İktidara gelince de sıkıntıya düşerler.
Bereket bizikilerin böyle bir derdi yok. “İktidara hiç gelmeyecekmiş gibi” davrandıkları için, onlar kendi partilerine bile yabancıdırlar... Zaten parti de kendi hafızasını kaybedeceğine göre, hiçbir problem çıkmaz. Mutlu bir şekilde yaşar giderler.
Anahtar
Meşhur fıkrada olduğu gibi...
Temel’e demişler ki:
- Karadeniz’de define bulduk.
Cevap vermiş:
- Anahtarı bendedir.
Helal olsun ona.
Sırf anahtarı değil, tapusu bile Temel’dedir. Yani hiç bir ülke hak iddia edemez. Kapı gibi Deniz Yetki Anlaşması Temel’in cebindedir.
Erbabı bilir
Eksen değişikliğinden kasıt neydi? Tavzih edildiği halde konuyu hâlâ kaşıyorlar:
“Eksen mühimdir kolay kolay değiştirilmez” gibi eğitici laflar da ediyorlar.
***
Haklıdırlar.
Eksen değiştirmek, parti değiştirmeye benzemez.
Erbabına sormalı:
Atatürk çizgisinden sapmak’tır eksen değiştirmek...
Cumhuriyet düşmanlarıyla ittifak yapmaktır eksen değiştirmek.
Misak-ı Milli’ye göz dikmiş olanları yoldaş edinmektir.
Bu kadarı yeter mi?
Sansür
Haber doğruysa...
Bazı muhalefet milletvekillerine doğalgaz müjdesi hakkında yorum yapmamaları tembihlenmiş.
Bence iyi edilmiş.
Çünkü aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık... Sanki tükürmeleri şartmış gibi.
Ve hafıza
Yenilik Partisi Kurucusu Öztürk Yılmaz’ın mühim bir tespiti var. Özetleyerek ve mealen aktarayım:
- Uzun süre muhalefette olan partiler, devleti unuturlar, yabancı kalırlar... İktidara gelince de sıkıntıya düşerler.
Bereket bizikilerin böyle bir derdi yok. “İktidara hiç gelmeyecekmiş gibi” davrandıkları için, onlar kendi partilerine bile yabancıdırlar... Zaten parti de kendi hafızasını kaybedeceğine göre, hiçbir problem çıkmaz. Mutlu bir şekilde yaşar giderler.