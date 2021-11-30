Hâlâ ve her gün...
“Ülkeyi seçime zorlamak için elimden ne gelirse yapacağım” demek, ne demek?
‘Zorlamak’ zaten tek başına ne demek?
......
Herkes bilir ki ‘ortalığın karışması’ demek...
‘Sokak çatışmaları’ dahil ‘her türlü kaos’ demek...
‘Ülkenin yangın yerine dönmesi’ demek.
*
Onlara öğretmen demem ben / Savcı, hakim demem / Sanatçı demem / Memur demem / Çiftçi, işçi, köylü demem.
Belli ki Millet İttifakı seçimi kazanıp iktidar olunca, Türkiye’nin yarısından hesap sorulacak.
***
İşin kötü tarafı:
İhbar dönemi başlayacak:
- Falan sporcu, filan sanatçı saraya sık sık gitmişti.
- Falan şarkıcı, askerlere konser vermişti.
- Filan iş insanı, Kanal İstanbul’u desteklemişti.
“Zorlama”nın nerelere varacağını kestiremeyiz.
Tehlikeli bir yol bu.
Göze alanlara, “bir daha düşünmelerini” tavsiye ederim.
***
Zorlama’dan kasıt nedir?
- Efendim demokratik yollar.
Biz o yolları biliriz.
Safiyâne şekilde başlar, bir adım sonra provokatörler devreye girer, sokak hareketleri -Allah korusun- çatışmalara dönüşür.
Nasıl oluyor bu?
Yiyecek, içecek, giyecek, davet, balo, gala.... Vur patlasın, çal oynasın.
Ancak şöyle izah edilebilir:
- Allah kerim.
Ya da:
- Battı balık.
***
Tabii bir ihtimal daha var:
Bilin bakalım ben kimim?
Yetti artık
Sağır Sultan bile duydu.
Her gün bağırıyorlar:
- Seçim seçim seçim.
Öbürleri de her gün cevap veriyorlar:
- 2023’te 2023’te 2023’te.
Ne güzel anlaşıyorlar.
Menderes.
Demirel.
Özal.
Erdoğan.
Geri kalan yıllar, hep yamalı bohça... Ya da ara rejimler.
***
Bu dört liderin de karşısında çok
Kendi yuvasında tatmin olmuyor, gözü sürekli dışarıda.
Büyük şehirlere Belediye Başkanı mı lazım, kendi partisinden değil öbür partilerden, özellikle de mütedeyyin camiadan adaylara yöneliyor.
*
Kemal Bey, yabancı futbolcuya çok meraklı...
Cumhurbaşkanlığı için bile Ekmeleddin Bey gibi, Abdullah Gül gibi isimlere kanca atıyor. Çünkü onlar muhafazakar ve mukaddesatçı insanlar.
*
Neden böyle yapıyor?
Helalleşmek mi bu?
Yoksa mavi boncuk dağıtmak mı?
Pazar notları
İnsan aydınım diye övünür mü?
Bizimkiler, kendilerine aydın dediler.
Peki peki...
Biz de kabul ettik.
Bunlar, kadri kıymeti bilinmemiş, hakkı yenmiş, bu yüzden kendine bile küsmüş... Bütün acısını düzenden çıkarmaya karar vermiş ama düzenden çok devlete muğber olmuş, millete zaten yabancı kalmış... Gidip kitap yazmak ya da resim yapmak üzere bir kenara çekilmiş ama içkiden başını kaldıramadığı için eline hâlâ bir kalem ve fırça almamış, aslında şirin insanlardır. Tamam da işsiz aydın olur mu?
Bu sistemde asıl başka bir sakatlık var. Onu konuşalım.
***
Küçücük bir parti, yüzde 2 veya 2 buçuk oyla, koskoca memleketin kaderini çizebiliyor. Dolayısıyla ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyebiliyor.
Normal mi bu?
***
Misal ver derseniz buyurun:
- Saadet Partisi.
İki ittifaktan hangisini tercih ederse, terazinin o kefesi 50+1’e daha yaklaşıyor... Hele aritmetiğin hassas olduğu oylamalarda -kılpayı- iktidarı resmen o tayin ediyor.
Aslında kimseyle helalleşme falan olacak değil ama gelişigüzel hazırlanmış o listeye girenler kadar, girmeyenler de tartışılacak... Yani, Amca Bey durup dururken başına iş açtı.
***
Yerinde olsam, sadece Deniz Baykal’ın kapısını çalar, sadece onunla helalleşirim.
Son 10 yıl, yani Mayıs 2010’dan itibaren 11 yıl boğulduğumuz o nefret bataklığı, yeter de artar bile... Daha gerilere gitmeye hiç gerek yok.
FUTBOL
Play-Off’a kalmak mı zor, yoksa Play-Off’tan çıkmak mı zor?
Kırk satır’dan
Sadece bizim değil, Akşener’in de haberi yok.
Karamollaoğlu’nun da yok.
Eminim ki Pervin Buldan’ın da yoktur.
***
Öyle ya...
Bay Aday, Türkiye’nin makus talihini bile -tek başına- yeneceğini ilan ettiğine göre, ortaklarına emr-i vaki mi yaptı acaba?
Şu helalleşme faslı ve helalleşme listesi de tamamen şahsi değil mi? İttifakın üyesi olan diğer partiler, bir masa etrafında sahiden toplanıp söz isteyebilir mi, fikirlerini söyleyebilir mi? Yoksa onlar sadece figüran mıydı?
***
Durup dururken, bu 50+1 nereden gündeme geldi? Nesini tartışıyorlar? Halk oylamalarında başka bir yol yok ki.
Elbette 50+1.
Ne olacaktı?
25+1 mi?
Yani, çeyrek porsiyon, öyle mi?
*
Millet İttifakı, bence memnun kalmalıdır şimdiki sistemden... Hele ana muhalefet, daha da memnun kalmalıdır. Çünkü hiç değilse dostlarla beraber 50+1’i bulması pekala mümkündür. Bugün değilse bile yarın... Yarın değilse bile
Futbolculara birer kağıt dağıttı...
Üzerinde şunlar yazıyordu:
- Danimarka’yı yeneriz... Çünkü...
Çünkü’yü futbolculara bıraktı. Herkes kendine göre bir ‘çünkü’ yazdı.
- Yeneriz çünkü inançlıyız.
- Yeneriz çünkü mecburuz, hatta mahkûmuz.
- Yeneriz çünkü Türk’üz...
Muhalefet cephesini hiç ilgilendirmez mi? Bu şehit, onların da şehidi değil mi? Nedir bu umursamazlığın anlamı? Nedir bu suskunluk?
Küfrü onaylıyorlar mı?
Yoksa, PKK’ya dalkavukluk mu?
Bu bir.
*
İkincisi...
Özrü kabahatinden büyük bir biçimde bizi hayrete de düşürdüler.
Ne diyorlar:
Demek ki bu gerginliği 500 gün daha yaşayacağız.
Herkes nefesini, enerjisini, sabrını ona göre ayarlasın.
***
Siyasi partiler, Z Kuşağı’nın oyları peşinde.
Oysa siyaset, Z Kuşağı’nın umrunda değil. Çünkü Z Kuşağı, zannedildiği gibi politize değil. Büyük çoğunluğunun siyasi bir saplantısı yok. Angajmanı yok. Esasen merakı yok. Aralarında siyaset konuşmuyorlar bile... Konuşanları da tartışmaya falan girmiyorlar...
Yani sessiz çoğunluk’un yeni jenerasyonu bu.
***
Akşamları bakınız.
Niye gizli diyorum?
Diyorum, çünkü Millet İttifakı’na olan katkısı, gerçek potansiyelinin ancak cüzi bir bölümüdür.
Neden?
Çünkü o ittifakın içinde, SP tabanının hiç hoşlanmadığı ortaklar vardır.
***
Öyle ya...
Vaktiyle 1. ve 2. Milliyetçi Cephe koalisyonlarına katılıp, CHP’ye karşı büyük mücadele vermiş muhafazakar seçmen, bugün CHP’yle aynı ittifakta olmayı içine sindiremiyor. Sandıkta fire veriyor.
Keza... 28 Şubat’ın bir numaralı mağduru, muhafazakar camiadır. Oradan da kalma bir acısı var.
Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var.
Yani, aynı bizim İmamoğlu gibi.
Onun da gözü başka bir şey görmüyor... O da sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... O da İstanbul’u yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Öyle ki Cumhurbaşkanlığını bile elinin tersiyle itiyor... Ne güzel... İstanbul tam lâyığını bulmuştur.
USTA FOTOĞRAFÇI
Dikkat ettiniz mi?
Atatürk’ün fotoğraflarını çeken zat, ne kadar başarılı... Hem de o dönemde.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bence dünyanın en şık erkeğidir. O şıklığı yansıtan fotoğraf ustası da büyük adam’dır... Ulu Önder’i çekerken heyecandan acaba eli hiç mi titremedi? O da nurlar içinde yatsın.
SALLA GİTSİN
- Dayaksız aşk.
- Küfürsüz maç.
- Silahsız düğün.
- İçkisiz araba...
***
Dahasını saymaya gerek yok.
Mesele şudur:
Avrupalı olmaktan önce,
- 1283 Mustafa Kemal.
Hep bir ağızdan:
- İçimizde.
Yazarken bile tüylerim diken diken oluyor.
****
O yoklamayı bugün Meclis’te yapsak, üniversitede yapsak, sanat dünyasında yapsak, spor camiasında yapsak... Her yerde yapsak.
- Mustafa Kemal.
- Burada.
Adam gibi
Siyasetçi dediğin, işte böyle dürüst olmalı.
Seçmenlerin yarıdan fazlasını gayrımilli buluyorsa, bunu açık ve net olarak söylemeli.
Nitekim söylemiştir.
Ben siyasetçinin “zeki ve ahlâklı olanını severim.” (Vay be)
***
Peki insan, ümitle oy beklediği kitleye, hiç gayrimilli der mi?
Der.
Hakaret etmiyor ki...
Bence iltifat ediyor. Zira gayrimilli olmayı, üstün ve klas bir tabaka olarak görüyor.
***
Dedik ya.
Dürüst insan.
Hakaret bile etse, oy istiyor.
Ben siyasetçinin böyle samimi, cana yakın ve ağzından bal akanı’nı severim. Gayrimilli değilim ama ona oy verirsem acaba kabul eder mi?
Kısa... Kısa...
Bu tablodan, bir başka ittifak daha çıkar... Çıkabilir.
***
Sonunda HDP ve CHP baş başa kalırsa, daha mutlu olurlar.
***
İhanet modası olduğuna göre, Brütüslük serbesttir.
***
En akıllı Brütüsler, uzaktan babacan görünümlü ve masum yüzlülerdir ama çabuk deşifre olurlar.
***
Çoktandır Parlamenter Sistem’den söz eden yok... Ortaklar romantizm’den vazgeçtiler galiba.