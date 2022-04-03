Kapasiteleri bu kadar. Onlar da mutlaka galip gelmek, daha iyi mücadele etmek, insanlardan güzel sözler duymak istiyorlardır.
Yoksa bu seviyede böyle amatör hatalar yapmak, bu denli beceriksiz olmayı başarabilmek kolay değil...
Zira kim ister ki adı, sanı bilinmeyen oyunculardan kurulu kasaba takımları karşısında sürekli boynu bükük sahayı terk etmek...
O yüzden kızmayın bu çocuklara...
Kapasiteleri bu kadar...
Kızılması gereken birileri varsa bu futbolcu kardeşlerimizi, rüyalarında dahi göremeyeceği Bursaspor gibi bir kulübe alan abileri, bu transferlerde nasiplenen kişiler, kulübü sosyal medya üzerinden yöneteceğini sanan başkanlardır...
İnsan üzülmeden edemiyor.
Wembley, Mestella gibi futbolun en üst seviye ortamlarından, doğru dürüst tribünleri bile olmayan statlara giden kabus dolu bir yolculuk...
Ve ne acıdır ki, ligin kalan bölümünde iç sahada oynayacağımız 5 karşılaşmada minimum 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) alamadığımız taktirde, futbolun karanlıklarına doğru yolculuğumuz daha da devam edecek...
O yüzden yetenekleri ölçüsünde, verebileceklerinin tümünü veren bu çocuklara kızmayın...
Zira bu ligi ne olursa olsun, onların vereceği mücadele ile bitireceğiz...
Ve en sonunda ya kulübün kapısına kilidi vuracağız, ya da küllerimizden tekrar doğacağız...
Kızmayın bu çocuklara...
Kapasiteleri bu kadar. Onlar da mutlaka galip gelmek, daha iyi mücadele etmek, insanlardan güzel sözler duymak istiyorlardır.
Yoksa bu seviyede böyle amatör hatalar yapmak, bu denli beceriksiz olmayı başarabilmek kolay değil...
Zira kim ister ki adı, sanı bilinmeyen oyunculardan kurulu kasaba takımları karşısında sürekli boynu bükük sahayı terk etmek...
O yüzden kızmayın bu çocuklara...
Kapasiteleri bu kadar...
Kızılması gereken birileri varsa bu futbolcu kardeşlerimizi, rüyalarında dahi göremeyeceği Bursaspor gibi bir kulübe alan abileri, bu transferlerde nasiplenen kişiler, kulübü sosyal medya üzerinden yöneteceğini sanan başkanlardır...
İnsan üzülmeden edemiyor.
Wembley, Mestella gibi futbolun en üst seviye ortamlarından, doğru dürüst tribünleri bile olmayan statlara giden kabus dolu bir yolculuk...
Ve ne acıdır ki, ligin kalan bölümünde iç sahada oynayacağımız 5 karşılaşmada minimum 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) alamadığımız taktirde, futbolun karanlıklarına doğru yolculuğumuz daha da devam edecek...
O yüzden yetenekleri ölçüsünde, verebileceklerinin tümünü veren bu çocuklara kızmayın...
Zira bu ligi ne olursa olsun, onların vereceği mücadele ile bitireceğiz...
Ve en sonunda ya kulübün kapısına kilidi vuracağız, ya da küllerimizden tekrar doğacağız...