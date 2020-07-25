Minimalist ebeveynlik böyle olur!

Okuduğum bir kitaptan ilham alarak bir ay boyunca gıda ve temizlik malzemeleri dışında alışveriş yapmamıştım. Bu sayede ihtiyaç ve isteklerimi sorguladım ve bütçemi gözden geçirmeye karar verdim. Pandemi günlerindeyse devamı geldi...
Evde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. vde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. Mutfaktan banyoya, yatak odasına evin her tarafında kullanılmayan, ihtiyaç duymadığımız eşyayı ayırdım. Sıra oğlumun odası ve eşyasına gelinceyse şunları yaptım...
Eşyasını gizli-saklı vermeyin
Eşyasını azaltmadan önce neleri, neden saklamak istediği üzerine konuştuk. Eşyasını ondan izinsiz, gizli-saklı vermeye niyetim yoktu. Oynamadığı oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara verme konusunda istekliydi. Oyuncak ve eşyasını ‘verilecekler’, ‘satılacaklar’ ve ‘hatıra olarak saklanacaklar’ olarak üç gruba ayırdık.
İhtiyaç ayrı, istek ayrı
Pek çok ebeveyn, üzerinde satın alma baskısı hissediyor. Bazı aileler her şeyi alınca kimileri alamadıklarının çocuklarını mahrum bırakacağını düşünüyor. En iyiyi sağlama düşüncesi, çocukken sahip olamadıklarının üzüntüsü aileleri daha çok şey almaya itiyor. Biz bu süreci ihtiyaç ve istek listesi yaparak çözüyoruz. İhtiyaçlar en kısa sürede alınırken istekler zamana yayılıyor.
Satın değil ödünç al
Eğer belirli bir süre ya da tek bir sefer için bir şeye ihtiyaç duyarsak satın almadan önce aile ve arkadaş çevremize soruyoruz. Her sene boyları uzuyor ve sadece bir hafta giyeceği eşya dolapta çok yer kaplıyor. Örneğin, geçen yıl kayak montu ve pantolonunu kuzeninden ödünç aldı. O parayı da ailece müzikal seyretmek için harcadık.
Yeni oyuncak gelirse eskisi gider
Oyuncaklar için plastik, kapaklı kutular aldım. Oyuncakları gruplara ayırdık, kutulara yerleştirdik. Böylece onları nereye koyacağını ve odasını nasıl toplayacağını da öğrendi. Yeni bir oyuncağın gelmesi için kutudan artık oynanmayan bazı oyuncakların gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hem odayı temizlemek kısa sürüyor hem de çocuklar yaratıcı oyunlar için daha fazla ilham bulabiliyor.
Resimleri duvarda sergiliyoruzOğlum resim yapmayı seviyor. Resim kâğıtları evin her tarafına dağılıyordu. Duvar sergisi fikrimle bu sorunu çözdük. Evin bir duvarını oğlumun resimlerine ayırdık. Eve gelen herkes görebiliyor. Yeni resimler eklenince bazılarını çıkarıyor, hangilerini saklayacağımıza birlikte karar veriyoruz.
Oyuncak değil, deneyim hediye edin
‘Türk İşi Minimalizm’ blog’unun kurucusu Hale Acun Aydın iki çocuk annesi. Hamilelik döneminde kıyafetlerini; puset, beşik gibi bebek ihtiyaçlarını satın almak yerine arkadaşlarından ve yakın çevresinden ödünç almış. Minimalizm konusunda birkaç önerisi var:
1) Kıyafetlerini düzenli aralıklarla kontrol edip küçülenleri ayırın. Bunları daha küçük çocukları olanlara verebilirsiniz.
2) Kullanılmayan oyuncakları elden geçirin. Eğer oyuncakları fazlaysa bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz.
3) İlaçların son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol edip tarihi geçmiş olanları atın. İlaçların son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol edip tarihi geçmiş olanları atın.
4) Oyuncakta ve kitaplarda çeşitlilik sağlamak için yaşıtlarıyla değişim yapabileceği bir oyun grubu kurabilirsiniz.
5) Ona deneyim hediye edebilirsiniz, çevrenizden de isteyin. Örneğin, birlikte tiyatroya ya da müzeye gidebilirsiniz.
Minimalist ebeveynlik böyle olur!
Okuduğum bir kitaptan ilham alarak bir ay boyunca gıda ve temizlik malzemeleri dışında alışveriş yapmamıştım. Bu sayede ihtiyaç ve isteklerimi sorguladım ve bütçemi gözden geçirmeye karar verdim. Pandemi günlerindeyse devamı geldi...
Evde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. vde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. Mutfaktan banyoya, yatak odasına evin her tarafında kullanılmayan, ihtiyaç duymadığımız eşyayı ayırdım. Sıra oğlumun odası ve eşyasına gelinceyse şunları yaptım...
Eşyasını gizli-saklı vermeyin
Eşyasını azaltmadan önce neleri, neden saklamak istediği üzerine konuştuk. Eşyasını ondan izinsiz, gizli-saklı vermeye niyetim yoktu. Oynamadığı oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara verme konusunda istekliydi. Oyuncak ve eşyasını ‘verilecekler’, ‘satılacaklar’ ve ‘hatıra olarak saklanacaklar’ olarak üç gruba ayırdık.
İhtiyaç ayrı, istek ayrı
Pek çok ebeveyn, üzerinde satın alma baskısı hissediyor. Bazı aileler her şeyi alınca kimileri alamadıklarının çocuklarını mahrum bırakacağını düşünüyor. En iyiyi sağlama düşüncesi, çocukken sahip olamadıklarının üzüntüsü aileleri daha çok şey almaya itiyor. Biz bu süreci ihtiyaç ve istek listesi yaparak çözüyoruz. İhtiyaçlar en kısa sürede alınırken istekler zamana yayılıyor.
Satın değil ödünç al
Eğer belirli bir süre ya da tek bir sefer için bir şeye ihtiyaç duyarsak satın almadan önce aile ve arkadaş çevremize soruyoruz. Her sene boyları uzuyor ve sadece bir hafta giyeceği eşya dolapta çok yer kaplıyor. Örneğin, geçen yıl kayak montu ve pantolonunu kuzeninden ödünç aldı. O parayı da ailece müzikal seyretmek için harcadık.
Yeni oyuncak gelirse eskisi gider
Oyuncaklar için plastik, kapaklı kutular aldım. Oyuncakları gruplara ayırdık, kutulara yerleştirdik. Böylece onları nereye koyacağını ve odasını nasıl toplayacağını da öğrendi. Yeni bir oyuncağın gelmesi için kutudan artık oynanmayan bazı oyuncakların gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hem odayı temizlemek kısa sürüyor hem de çocuklar yaratıcı oyunlar için daha fazla ilham bulabiliyor.
Resimleri duvarda sergiliyoruzOğlum resim yapmayı seviyor. Resim kâğıtları evin her tarafına dağılıyordu. Duvar sergisi fikrimle bu sorunu çözdük. Evin bir duvarını oğlumun resimlerine ayırdık. Eve gelen herkes görebiliyor. Yeni resimler eklenince bazılarını çıkarıyor, hangilerini saklayacağımıza birlikte karar veriyoruz.
Oyuncak değil, deneyim hediye edin
‘Türk İşi Minimalizm’ blog’unun kurucusu Hale Acun Aydın iki çocuk annesi. Hamilelik döneminde kıyafetlerini; puset, beşik gibi bebek ihtiyaçlarını satın almak yerine arkadaşlarından ve yakın çevresinden ödünç almış. Minimalizm konusunda birkaç önerisi var:
1) Kıyafetlerini düzenli aralıklarla kontrol edip küçülenleri ayırın. Bunları daha küçük çocukları olanlara verebilirsiniz.
2) Kullanılmayan oyuncakları elden geçirin. Eğer oyuncakları fazlaysa bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz.
3) İlaçların son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol edip tarihi geçmiş olanları atın. İlaçların son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol edip tarihi geçmiş olanları atın.
4) Oyuncakta ve kitaplarda çeşitlilik sağlamak için yaşıtlarıyla değişim yapabileceği bir oyun grubu kurabilirsiniz.
5) Ona deneyim hediye edebilirsiniz, çevrenizden de isteyin. Örneğin, birlikte tiyatroya ya da müzeye gidebilirsiniz.