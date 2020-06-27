İnternette yaz tatili

Maskeyle ve sosyal mesafeli bir şekilde şehirde çocuklarla bir yaz tatili oldukça zor görünüyor. Evde eğlenip kaliteli zaman geçirmesine destek olacak çevrimiçi yaz okullarını listeledik.
Okullar kapanır kapanmaz oğlumla yaz planımızı konuştuk. Salgın sebebiyle daha önce yaptığımız yaz programımızın neredeyse tamamını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldığımızı ona anlattım. Pek çok arkadaşıyla birlikte geçen yaz olduğu gibi oyun oynayamayacağını, kalabalık ortamlara giremeyeceğimizi de söyledim. Bu yaz tatilinde onun da mutlu olabilmesi ve isteklerini karşılayabilmek için mümkün olduğu kadar programları birlikte yapmaya özen göstereceğimizi, başta yaz okulları olmak üzere eğlenerek zaman geçirmesi için öneriler sunacağımızı da ekledim. Birlikte bir ‘KOTA’ sistemimiz var. ‘Kitap, oyun, teknoloji ve aile saati’ diyoruz biz buna. Bu yaz tatilinde de hepsini dengeli bir şekilde gün içine yayarak yapmaya çalışacağımız konusunda ortak bir karar aldık. Elbette okulun verdiği ödevler, yabancı dil çalışmaları da bu programın içinde. Her gün temiz hava almaya çıkmayı ve hareket etmeyi de listemize ekledik. Tabletinde oynayacağı oyunlara, aile saatinde birlikte film izlemek, kutu oyunu oynamak başta olmak üzere yapabileceklerimize de birlikte karar verdik. Bu yaz, geçen tüm yazlardan farklı olacak ve neler olacağını, bizi nelerin beklediğini yaşayarak göreceğiz.
Ekran başında sanat, müzik ve hareket
Duygularını ifade etsin
İçerik: Oyuncu Ceyda Düvenci ile Aslı Cüreklibatır’ın kurdukları Taş Kâğıt Makas Duygu Atölyesi’nin yaratıcı yazarlık, felsefe ve drama eğitimleri başta olmak üzere pek çok atölye programı var.
Yaş aralığı: 0 -18
Ne zaman: Temmuz ayı boyunca
Nerede: Zoom uygulaması
İngilizcesini geliştirsin
İçerik: Caddebostan’ın çocuk kitapçısı İyi Cüceler’de ritm ve beden perküsyonu, İngilizce, müzik ve yoga atölyeleri olacak.
Yaş aralığı: 3-7
Ne zaman: Salıdan cumaya her gün, saat 11.00-13.00 arası
Nerede: Zoom uygulaması
Masallarla öğrenme
İçerik: Okutopya Kitap Kulübü, Okutopya Akademi Uzaktan Etkinlik Programı kitaplarla dolu bir yaz programı sunuyor. Her masal bir beceri diyerek yola çıkan ekip masallarla işbirliği, iletişim, sorgulama ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerileriyle ilgili atölye çalışmaları yapacak.
Yaş aralığı: 3- 9
Ne zaman: Detaylar için okutopya.com/hermasalbirbeceri
Nerede: Zoom uygulaması
Oyunlarla temel bilimler
İçerik: TÜZYEV Mozaik Eğitim Kurumları’nın programında elektrik-elektronik, astrofizik, sanatta matematik, sinemada kurgu teknikleri ve animasyon, yazılım - kodlama, roket bilimi ve astronomi yer alıyor. Ayrıca zekâ oyunları, geri dönüşüm, origami, jimnastik ve plastik sanatları içeren alternatif atölye programları da var.
Yaş aralığı: 3-6 ve 5-15
Ne zaman: 29 Haziran - 17 Temmuz ve 10 Ağustos - 28 Ağustos
Nerede: Zoom uygulaması
Sanat üretsin
İçerik: Çağdaş sanatın merkezlerinden biri olan Arter, Öğrenme Programı kapsamında çocuk sanat atölyeleri düzenliyor.
Yaş aralığı: 6-9 ve 7-11
Ne zaman: 4 ve 25 Temmuz’da ‘Eksik Parçayı Tamamla’, 11 Temmuz ‘Ekrandaki Ben’, 18 Temmuz’da ‘Geçmiş Ne Renktir?’
Nerede: Detaylı bilgi ve rezervasyon ogrenme@arter.org.tr
İnternette yaz tatili
Maskeyle ve sosyal mesafeli bir şekilde şehirde çocuklarla bir yaz tatili oldukça zor görünüyor. Evde eğlenip kaliteli zaman geçirmesine destek olacak çevrimiçi yaz okullarını listeledik.
Okullar kapanır kapanmaz oğlumla yaz planımızı konuştuk. Salgın sebebiyle daha önce yaptığımız yaz programımızın neredeyse tamamını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldığımızı ona anlattım. Pek çok arkadaşıyla birlikte geçen yaz olduğu gibi oyun oynayamayacağını, kalabalık ortamlara giremeyeceğimizi de söyledim. Bu yaz tatilinde onun da mutlu olabilmesi ve isteklerini karşılayabilmek için mümkün olduğu kadar programları birlikte yapmaya özen göstereceğimizi, başta yaz okulları olmak üzere eğlenerek zaman geçirmesi için öneriler sunacağımızı da ekledim. Birlikte bir ‘KOTA’ sistemimiz var. ‘Kitap, oyun, teknoloji ve aile saati’ diyoruz biz buna. Bu yaz tatilinde de hepsini dengeli bir şekilde gün içine yayarak yapmaya çalışacağımız konusunda ortak bir karar aldık. Elbette okulun verdiği ödevler, yabancı dil çalışmaları da bu programın içinde. Her gün temiz hava almaya çıkmayı ve hareket etmeyi de listemize ekledik. Tabletinde oynayacağı oyunlara, aile saatinde birlikte film izlemek, kutu oyunu oynamak başta olmak üzere yapabileceklerimize de birlikte karar verdik. Bu yaz, geçen tüm yazlardan farklı olacak ve neler olacağını, bizi nelerin beklediğini yaşayarak göreceğiz.
Ekran başında sanat, müzik ve hareket
Duygularını ifade etsin
İçerik: Oyuncu Ceyda Düvenci ile Aslı Cüreklibatır’ın kurdukları Taş Kâğıt Makas Duygu Atölyesi’nin yaratıcı yazarlık, felsefe ve drama eğitimleri başta olmak üzere pek çok atölye programı var.
Yaş aralığı: 0 -18
Ne zaman: Temmuz ayı boyunca
Nerede: Zoom uygulaması
İngilizcesini geliştirsin
İçerik: Caddebostan’ın çocuk kitapçısı İyi Cüceler’de ritm ve beden perküsyonu, İngilizce, müzik ve yoga atölyeleri olacak.
Yaş aralığı: 3-7
Ne zaman: Salıdan cumaya her gün, saat 11.00-13.00 arası
Nerede: Zoom uygulaması
Masallarla öğrenme
İçerik: Okutopya Kitap Kulübü, Okutopya Akademi Uzaktan Etkinlik Programı kitaplarla dolu bir yaz programı sunuyor. Her masal bir beceri diyerek yola çıkan ekip masallarla işbirliği, iletişim, sorgulama ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerileriyle ilgili atölye çalışmaları yapacak.
Yaş aralığı: 3- 9
Ne zaman: Detaylar için okutopya.com/hermasalbirbeceri
Nerede: Zoom uygulaması
Oyunlarla temel bilimler
İçerik: TÜZYEV Mozaik Eğitim Kurumları’nın programında elektrik-elektronik, astrofizik, sanatta matematik, sinemada kurgu teknikleri ve animasyon, yazılım - kodlama, roket bilimi ve astronomi yer alıyor. Ayrıca zekâ oyunları, geri dönüşüm, origami, jimnastik ve plastik sanatları içeren alternatif atölye programları da var.
Yaş aralığı: 3-6 ve 5-15
Ne zaman: 29 Haziran - 17 Temmuz ve 10 Ağustos - 28 Ağustos
Nerede: Zoom uygulaması
Sanat üretsin
İçerik: Çağdaş sanatın merkezlerinden biri olan Arter, Öğrenme Programı kapsamında çocuk sanat atölyeleri düzenliyor.
Yaş aralığı: 6-9 ve 7-11
Ne zaman: 4 ve 25 Temmuz’da ‘Eksik Parçayı Tamamla’, 11 Temmuz ‘Ekrandaki Ben’, 18 Temmuz’da ‘Geçmiş Ne Renktir?’
Nerede: Detaylı bilgi ve rezervasyon ogrenme@arter.org.tr