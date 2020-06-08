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Oya Armutçu

Oya Armutçu

oarmutcu@hurriyet.com.tr

Salgın nedeniyle kira itirazı (2) Döviz kurunun sabitlenmesi istenebilir

8 Haziran 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle mahkemeye başvurup kiraya itiraz edilebileceğini anlatan geçen haftaki yazımdan sonra, dövizle ev ve işyeri kiralayan birçok okurum, döviz kurunun sabitlenmesini de isteyip isteyemeyeceklerini soruyorlar. Bu davayı açarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi istiyorlar.

Bu sorularınızı vergi ve kira davaları konusunda uzman avukat Serkan Ağar’a ilettim. Avukat Ağar’a göre, bulunduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurarak ödediğiniz kira bedeline ilişkin döviz kurunun sabitlenmesini talep edebilirsiniz. Ağar’ın bu davayı açarken yapılması gerekenlere ilişkin uyarıları da şöyle:

İHTİRAZİ KAYIT KOYUN

“Koranavirüsün ‘mücbir sebep’ gösterilerek, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre sulh hukuk mahkemesine başvurarak uyarlama davası açmak mümkündür. Kira sözleşmesinin uyarlanması yoluna başvurulabilmesi için en önemli kriterlerden birisi, kira bedeli ödenirken mutlaka ihtirazi kayıt konulmasıdır. Bir başka ifadeyle, kira bedeli ödenirken, ‘uyarlama hakkı saklı kalmak kaydıyla’, ‘ihtirazi kayıtla’, ‘uyarlama davası açma hakkım saklı kalarak’ gibi ifadelerin kullanılması gerekir.

Mahkemeye başvurulabilmesi için de mevcut kira bedeli ya ödenmemeli ya da ödenecekse mutlaka ihtirazi kayıt (uyarlama davası açma hakkım saklı kalarak gibi) yazılmalıdır.

HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Kira bedelinin uyarlanması davasında mücbir sebep (salgın hastalık) devam ettiği sürece;

Kira bedelinin hiç ödenmemesi,

Kira bedelinin indirilmesi,

Kira sözleşmesinin süresinin uzatılması,

Kira bedeli döviz üzerinden yapılmışsa döviz kurunun sabitlenmesi gibi seçenekler mahkemeden talep edilebilir.”

İKİ YAŞINDA OĞLUMLA NASIL GÖRÜŞEBİLİRİM?

İSTANBUL’dan yazan okurum M.K.’nın sorusu şöyle: “İstanbul’da yaşayan bir babayım. Oğlum 2 yıl 2 ayını doldurdu. Annesi evden gideli 1.5 sene oldu. Koronadan dolayı oğlumla görüşemiyorum. Telefonumu da engellemiş. Ne yapmalıyım?”

AİLE MAHKEMESİNE BAŞVURUN

Okurum M.K. gibi birçok baba, bu konudan şikâyetçi. İcra takiplerinin 15 Haziran’a kadar durdurulması ve fiilen de 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağının izin günleri dışında hâlâ sürmesi sebebiyle, boşanmış aileler veya boşanma davası devam eşler çocuklarını, çocuklar da anne ve babalarını göremiyor. Aile hukuku alanındaki uzman avukatların ve benim önerim, kişisel ilişkiyi telefonla da olsa engelleyen anne ve babaya önce noterden ihtar çekerek uyarıda bulunmak.

Buna rağmen çocukla sesli-görüntülü görüşme konusunda engelleme yapılırsa, aile mahkemesine başvurun. Çocukla kişisel ilişki için tedbir kararı alın. 15 Haziran’da icra takiplerine dönük kısıtlama kaldırılıyor. Çocuğunuzu icra yoluyla görebilirsiniz.

ŞİKÂYET EDEBİLİRSİNİZ

Aile mahkemesinin çocukla görüşme kararına rağmen anne görüşmeyi engellerse, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. maddesine göre tedbire aykırı davrandığı için şikâyet edilebilir ve cezalandırılmasını da isteyebilirsiniz.

VELAYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİN

Boşanma davası devam ediyorsa, çocuğuyla görüşemeyen anne veya baba davaya bakan mahkemeden Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesine göre velayetin değiştirilerek kendisine verilmesini de talep edebilir. Yeni dava açılması halinde davanın sonuçlanması zaman alacağı için velayetin değiştirilmesi talebiyle birlikte dava sonuçlanıncaya kadar da velayetin tedbiren değiştirilmesinin istenmesi mümkün. Hak kaybı olmaması yönünden, bu işlemleri bir avukata danışarak yapmanızı da öneririm.

 

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