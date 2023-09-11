Yeni bir COVID salgını kapıda mı

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Evet, Omikron’un nur topu gibi yeni bir varyantı oldu. Bilim insanları o varyantın adını “ERİS” koydu. Ve evet, bu yeni varyant Eris, “hızlı bulaşma” konusunda öncekilerden biraz daha becerikli gibi görünüyor. Ama anlaşılan o ki daha tehlikeli ya da daha ölümcül filan değil. Genellikle “burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı ve hapşırma/öksürme gibi” belirtilerle kendini gösteren bu yeni varyant ile ilgili yurtdışı verileri, özellikle ABD’den gelen bilgiler ERİS nedeniyle hastaneye yatışlarda biraz daha fazla artış olduğunu gösterse de uzmanlar, şimdilik korkulacak bir durumun olmadığını söylüyor. TAVSİYEM ŞUDUR: Özellikle “ileri yaştakiler, organ yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, KOAH’lı hastalar, ağır obezler ve şeker hastaları” kalabalık ortamlara girerken ya da diğer riskli ortamlarda bulunduklarında biraz daha dikkatli olsunlar, mümkünse korunma konusunda tedbirlerini bir tık daha arttırsınlar. ÖZETLE şimdilik korkulacak bir durum söz konusu değil, bilinen tedbirleri almak yeterlidir.









DİKKAT

GENÇLERDE KANSER SIKLIĞI ARTIYOR



Yeni yayımlanan önemli bir bilimsel araştırma gösterdi ki son 30 yılda 50 yaş altı kişilerde kanser teşhisi yüzde 80 gibi ciddi bir artışı gösteriyor. Ve yine aynı araştırmada anlaşıldı ki kanser nedeniyle hayatını kaybeden 50 yaş altı kişilerin sayısında yüzde 27 oranında artış var. Bunlar son derece ciddi, ürkütücü ve önemli verilerdir. Söz konusu araştırma İngiliz tıp dergisi BMJ Oncology’de yayımlandı. Araştırmayı yapan uzmanlar, erken yaşta kanser vakalarında yaşanan bu artışın en önemli nedenlerinin alkol ve tütün kullanımının yaygınlaşması, kötü beslenme koşullarının daha da derinleşmesi, obezitenin salgın düzeyine yükselmesi ve aktivite eksikliğinin neredeyse pandemi boyutuna ulaşmasına bağlıyorlar. Bence de kesinlikle haklılar.

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BİR ÖNERİ

DÖRTLÜ KARIŞIMDAN FAYDALANIN



Bu köşede sık sık gündeme getirdiğim “EV YAPIMI SAĞLIKLI BESLENME TAKVİYELERİ”nden biri de “DÖRTLÜ KARIŞIM”dır. İsterseniz gelin bugün o mucize karışımı yeniden ve bir kez daha hatırlayalım:

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“1-2 çay kaşığı taze öğütülmüş siyah üzüm çekirdeği, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş tarçın ve bir çay kaşığı zerdeçalı bir kâse yoğurda ekleyip karıştırın. Üzerine yeni çekim çeyrek çay kaşığı karabiberi eklemeyi de unutmayın. Ve mümkünse bu karışıma 1-2 çay kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı da ilave edin.”

Bu mucize karışım muazzam bir ANTİOKSİDAN/PAS ÖNLEYİCİ (zeytinyağındaki POLİFENOLLER, üzüm çekirdeğindeki PROANTOSİYANİDİNLER), harika bir ANTİENFLAMATUAR/İLTİHAP BASKILAYICI (Zerdeçaldaki olağanüstü güçlü KURKUMİNLER ve TURMERONLAR) ve inanılmaz bir ANTİGLİKASYON/ŞEKERLENME BLOKE EDİCİDİR (tarçındaki SİNNAMALDEHİT).



Karışımı mümkün olduğu kadar sık kullanmaya yemeklerinize ve çorbalarınıza ilave etmeye ya da yoğurda ekleyerek tüketmeye gayret edin. Karışımı ilk tavsiye eden rahmetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Aydın’ı saygıyla anıyorum. Tekrar hatırlatayım bu karışımı kişisel değişiklikler de yaparak hemen her gün tüketebilirsiniz.

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OKUR SORUSU

DEMİR VE FERRİTİN REZERVLERİMİ NE ZAMAN ÖLÇTÜRMELİYİM









1. Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa...

2. Saçlarınız cansız ve mat görünüyor. Kırılıp, dökülüyorsa...

3. Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa...

4. Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa...

5. Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız...

6. Unutkan ve dalgınsanız...

7. Depresyona eğilimliyseniz...

8. Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa...

9. Cildiniz soluk ve kuruysa...

10. Beyin sisi probleminiz varsa demir ferritin seviyelerinizi kontrol etmeyi unutmayınız.

UNUTMAYIN

İDEAL KALP HIZI NE OLMALI









Araştırmalar net ve açık olarak bize istirahat kalp hızı yüksek olan kişilerin, beklenenden daha kısa ömür sürdüklerini söylüyor. Bu nedenle istirahat kalp hızını düşük tutmak daha doğrusu bu yönde gayret göstermek önemli bir sağlık ayrıntısı. Tabii ki ilk iş kalp hızını arttıran bir sağlık sorunu varsa onu ortadan kaldırmak olmalı. Düzenli ve etkili egzersiz çalışmalarının kalp hızını düşürmede başarılı ve kalıcı bir sonuç verdiği ise asla unutulmamalı. TAVSİYEM ŞUDUR: 220 rakamını baz alın. Bu rakamdan yaşınızı çıkarın. Bulduğunuz rakama “A” deyin. “A” rakamının yüzde 70’ini belirleyin. Bu rakama da “B” notu düşün. “B”nin yüzde 70’ini aldığınızda muhtemelen size en uygun olabilecek istirahat kalp hızı maksimum değerini bulacaksınız.