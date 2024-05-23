Ufukta eksozom hapları mı var

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Onları farklı sağlık sorunlarının çözümü için üretilmiş “eksozom hapları” izleyecek. Özellikle iç ve dış yaşlanmanın yarattığı sağlık sorunlarının tedavisinde bu doğal “hücresel kargolar” cerrahi bilimlerinin de önemli çözüm araçlarından biri haline gelecek. Cerrahlar da kalp, eklem, beyin sorunlarını çözerken eksozom ürünlerinden faydalanacak. Biraz daha ileri gideyim: Eksozom ürünlerinin KOAH hastalarında solunum ürünleri, kanserler ve enfeksiyonlarda çözüm ortakları olarak kullanılabileceğini bir kenara not ederseniz iyi olur. Peki eksozom tedavisinin arkasındaki bilimsel veriler sağlam mı? En azından şimdilik bu verilerin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 30-40 yıl önce antiaging fırtınasının üzerine eklenen sahte ürünler ve sahte uzmanlar da ortaya çıkacak -mesala longevity uzmanları gibi- ve bu nedenle zaman zaman canınız sıkılacak.

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ÖNEMLİ SORU

EKSOZOM CİLDİMİZİ NASIL GENÇLEŞTİRİYOR

Cilt ve saç bakımında eksozom ürünlerinin cilt içi enjeksiyonlarla ya da cilt kremleri ile kullanımları öncelikle cilde daha fazla nem, daha çok kolajen ve elasten materyali, neticede de daha çok yumuşaklık, nemlilik ve gençlik kazandırır. Eksozom ürünlerindeki biyolojik oyuncular/kargolar cildin onarımını, yenilenmesini ve gençleşmesini kolaylaştırır. Hasarlı cilde daha genç ve ipeksi bir yapı kazandırır.

İYİ BİLGİ

EN DEĞERLİ EKSOZOMLAR HANGİLERİ

Daha önce de yazdım, yeniden hatırlayalım: Eksozomları yağ kök hücrelerinden, mezenkimal kök hücrelerden, kordon kanından, pıhtılaşma hücresi trombositlerden, hatta farklı vücut salgılarından (sütten, burun salgısından, tükürükten) elde etmemiz mümkün. Dahası bitkilerden bile (zerdeçal, dut yaprağı, elma...) eksozom elde edilebiliyor. Ama en kaliteli ve etkili eksozomların kordon kanı plazma eksozomları olduğu anlaşılıyor. Bunun nedeni olarak da kordon kanı kaynaklı plazma eksozomlarının “miRNA”lar açısından daha zengin ve hücresel metabolizma açısından daha hayati öneme haiz olmaları gösteriliyor.

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FARKLI SORU

EKSOZOM YAŞLI BİR HÜCREYİ GENÇLEŞTİREBİLİR Mİ

Yaşlı hücreler sıklıkla metabolik aktiviteler ve hücresel süreçler için gerekli olan temel bileşenlerden fakir, bu nedenle de biyolojik olarak oldukça yorgun düşmüş hücrelerdir. Bu olumsuzluğun üstesinden gelmek için eksozom ürünlerine hücresel metabolizmayı güçlendiren/hızlandıran besin ve bileşikler de eklenebilmektedir. Örneğin, bir eksozom kremine “niasin amid, hyalüronik asid” gibi yardımcılar ilave edilebiliyor. Böylelikle eksozom aracının gençleştirici etkinin gücü daha da artıyor.

ÖNEMLİ AYRINTI

EKZOMORFİK TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİNİ DESTEKLEYEN BİLİMSEL KANITLAR VAR MI

Klinik çalışmalar, ekzomorfik tedavilerle, yalnızca 8 hafta sonra kollajen üretiminde altı kat artış, elastinde yüzde 300 artış ve kırışıklıklarda yüzde 107 azalma dahil olmak üzere dikkate değer gelişmeler olduğunu göstermiştir. Ek olarak, ekzomorfik tedavilerin kırışıklık giderme ve nemlendirme konusunda retinolden daha etkili olduğu gösterilmiştir.

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BİLİMSEL SORU

LİPOZOMAL EKSOZOMLAR DAHA MI GÜÇLÜ

Dr. Tunç Tiryaki diyor ki: “Eksomorfik biyoteknoloji kullanılarak genç eksozomları ‘lipozomal taşıyıcılar’ı içine alarak daha güçlü ve korunmuş hale getirmek onlara cildin daha derin katmanlarına ulaşma imkânı sağlamak da mümkün. ‘Eksomorflar’ olarak bilinen bu lipozomal taşıyıcılar yaşlı ve büzüşmüş hücrelerden eskimiş, yaş hızlandırıcı ve yıpratıcı mesajları uzaklaştırarak özellikle ciltte hücresel düzeyde bir gençleşme devrimi yaratabiliyor. Lipozom ürünleri daha da güvenli ve etkili bulunuyor.”

AKLINIZDA OLSUN

EKSOZOMLARIN CİLT DIŞINDA DA MARİFETLERİ VAR

Eksozomlar yara iyileşmesi, cilt fleplerinin yeniden yapılandırılması, sedef hastalığı ve dermatit gibi durumların yönetilmesi, saç büyümesinin teşvik edilmesi ve saç incelmesi veya kaybıyla mücadele için araştırılmaktadır. Ayrıca cilt bakımının ötesinde çeşitli tıbbi ve kozmetik müdahalelerde de umut vaat ediyorlar.

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ÖNEMLİ NOT

EKSOZOMLAR KÖK HÜCRE TEDAVİSİ YERİNE GEÇEBİLİR Mİ

Eksozomlar aslında kök hücrelerin işlerini görebilmek için kullandığı doğal elçilerdir. Dolayısıyla rejeneratif tıp girişimlerinde kök hücreler yerine kullanılabilirler. Bununla birlikte doku yaşlanmasında ve hasarlanmasında ihtiyaç sadece rejenerasyon yani yenilenme değildir. Aynı zamanda yaşlanma sürecinde dokusal kayıp da olduğundan o kaybı gidermek için kök hücre tedavisi hâlâ birinci planda ve önceliklidir. Eksozom tedavisinin avantajı ise cerrahi bir girişim gerektirmemesi, ağrısız, sızısız uygulanabilmesi, ucuzluğu, kolaylığı, hatta evlerde bile kullanılabilen bir çözüm ortağı olmasıdır.

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İYİ HABER

ZAMANIN ARDINDA İSTANBUL/ROMA

Unutmayalım ki sağlığımızı güçlendiren bizi özellikle ruhsal alanda iyilik ve mutluluk yükleyen, kültürel aktiviteleri de hayatımızın ayrılmaz bir parçası yapmamız lazım. Bu nedenle KALYON KÜLTÜR’ün “Zamanın Ardında İstanbul/Roma” başlıklı yeni sergisine fırsat bulan herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Değerli sanatçı Kenan Işık’ın en son eserlerinin yer aldığı bu harika sergide “geçmişin görkeminin bugünü nasıl aydınlattığına şahitlik edecek ve ruhunuza daha çok iyilik ve güzellik” ekleyeceksiniz.

Kalyon Kültür’ün “Geçmişe vefa, geleceğe değer” misyonuyla harekete geçirdiği bu gibi güzel kültürel aktiviteleri yenilerinin de izleyeceğinden hiç kuşkum yok. Kalyon Kültür’ün yöneticisi sayın Reyhan Kalyoncu’yu bu alandaki değerli gayretleri için kutluyor, yeni sergiler için başarılar diliyorum.

Serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu katıldı.