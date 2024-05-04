Türkiye yaşlanıyor.

Haberin Devamı

Bunu sadece ben söylemiyorum, resmi veriler de bu bilgiyi net ve açık olarak doğruluyor. Zira Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de ülkemizde 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 10’ları geçiyor. Bu nedenle geç kalmadan ülke düzeyinde ciddi bir hazırlığa girmek, sağlıkta, çevrede, sosyal yapılanma ve daha pek çok alanda yaşlanmaya doğru yelken açan yeni, farklı ve güçlü bir toplum yapılanması oluşturmak zorundayız. Diğer taraftan sadece devletin değil bizim de bir yaşlanma planımız olmalı ve bu plan sadece “bedensel ve ruhsal yaşlanma”nın sonuçlarına odaklanmamalı; “ekonomik yaşlanma”, “sosyal yaşlanma” gibi altbaşlıkları da içine almalı. Peki nasıl ve neden?

Haberin Devamı

BİR UYARI

YAŞLILARI DIŞLAMAYIN

Daha önce de yazdım: Yaşlıları dışlamanın bedeli Batılı toplumlarda beklenenin çok daha üzerinde sonuçlarla ve yaralarla ödendi. Zedelenmiş, hasar görmüş, hatta paramparça olmuş ailevi bağlar, bozulmuş ve azalmış ekonomik, sosyal ve sanatsal üretkenlik ve daha pek çok alanda gelişmiş/Batılı ülkeler yaşlıları dışlamanın bedelini düşündüklerinden çok daha ağır ölçüde ödedi. Yaşlıları bir kazanç, kaynak, tecrübe birikimi olarak görmek yerine yük olarak gören bu toplumlar zaman zaman da başka ülkelerden “genç beyin ve beden”ler ithal etmek zorunda kaldılar.

Evet doğrudur: Yaşlılık bir ölçüde -az ya da çok- kayıpları da içerir. Yaşlanan beden ve ruh yorgundur, ağrılıdır, uykusuzdur. Görme ve işitme gücünü az da olsa kaybetmiş, kas, kemik ve eklem gücü bakımından da eksilmelerle karşı karşıya kalmıştır. Ama aynı kişilerin birer tecrübe topu, deneyim deposu, sabır ve tahammül zengini, daha da önemlisi birer hoşgörü ve empati abidesi oldukları da unutulmamalıdır.

Yaşlılarla ilgili önemli bir hatırlatma daha yapmak isterim: Araştırmalar da önemli bir iyi yaşlanma uzmanı olan Dr. Daniel J. Levitin de kişinin hayatının en mutlu zamanı olarak 50’li yaşlar sonrasını gösteriyor. Dr. Levitin kişinin hayatının en mutlu zamanı olduğunu belirttiği yaş rakamının ise 82 olduğunu yazıyor. (Başarılı Yaşlanma / Daniel J. Levitin / Tellekt Kitap).

Haberin Devamı

İYİ BİLGİ

HİPOTİROİDİYE DİKKAT

Beden ve ruh orkestramızın enerji şefi tiroid bezidir. Boynumuzun ön alt kısmında yerleşen topu topu 25-30 gram ağırlığındaki bu küçücük bez, salgıladığı hormonlar ile metabolizmamızı düzenler. Eğer bu görevi yerine getiremez yani yeteri kadar tiroid hormonu üretemezse pek çok sağlık sorunu ortaya çıkar. İsterseniz gelin o sorunları yeniden hatırlayalım, hatta mümkünse bir kenara not da edelim...

İLK 10

- Yorgunluk hissi. - Kilo alma, kilo vermede zorlanma. - Ciltte kuruluk. - Saç dökülmesi, kuru ve kırık saçlar. - Kabızlık. - Uyku hali, eğilimi. - Tırnaklarda kolay kırılma. - Kas ağrıları. - Cinsel istekte azalma. - Çocuk sahibi olamama, sık düşük yapma.

Haberin Devamı

İKİNCİ 10

- Yüzde, ayaklarda şişme. - Boğuk ses. - Kolay üşüme. - Nabız sayısında azalma. - Çocuklarda gelişme geriliği sorunu. - Depresyon eğilimi. - Terlemede azalma. - Konuşmada yavaşlama. - Bellekte zayıflama. - Kolesterol seviyelerinde yükselme.

İYİ BİLGİ 2

FERRİTİNİMİZİ NE ZAMAN ÖLÇTÜRELİM

Aslında bazı önemli ve ayrıcalıklı durumlar dışında kan analizleri yaptırırken sadece ferritin değerlerine baktırmamız yeterli olmaz. Özellikle demir eksikliği anemisi söz konusu olduğunda ferritinle birlikte “demir, hemoglobin, hematokrit”, hatta bazen “transferrin satürasyonu ve demir bağlama kapasitesine de” bakılması gerekir. Peki, hangi durumlarda ferritine de bakmak, demir depolarımız ne durumda onu da araştırmak lazımdır? Hazırsanız buyurun...

İLK 5

Haberin Devamı

Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

Saçlarınız cansız ve mat görünüyor. Kırılıp, dökülüyorsa

Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa

Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

İKİNCİ 5

- Unutkan ve dalgınsanız

- Depresyona eğilimliyseniz

- Çarpıntı atakları yaşıyorsanız

- Nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

- Cildiniz soluk ve kuruysa

KESİP SAKLAYIN

İYOT ZENGİNİ BESİNLER HANGİLERİ

- Balık

- Yaban mersini

- Yoğurt

- Patates

- Süt

- Fasulye

- Yumurta

- Kuru siyah erik

POTASYUM ZENGİNİ BESİNLER NELER

- Muz

- Avokado

- Turunçgiller

- Patates

- Domates

- Ispanak

- Kayısı

- Şeftali

- Kereviz

- Yoğurt

- Balık

- Et

Haberin Devamı