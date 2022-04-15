Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişmek...

Elif Buse Doğan “Samsak Döveci” isimli anonim türküyü yeniden meşhur eden ses. Müzisyen Serkan Çağrı ise Elif Buse’ye destek veren, şarkıya da klarnetiyle hayat veren kişi.
Ama iki ismin arası açıldı.
Anonim şarkıyı paylaşamıyor Elif ile Serkan.
İddia o ki, Elif şarkının Serkan Çağrı’sız bir versiyonunu single olarak çıkartmak istiyormuş.
Takım oyunu istemiyorum diyor yani Elif...
‘Oldum ben artık tamam’ diyor...
Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişirsen...
* Yolunu kaybedersin...
* Gün gelir o yola çıktığını ararsın...
* Tökezlememe şansın yoktur...
* İmajını da zedelersin...
* “O sempatikliğin altında ne fırtınalar kopuyormuş” gibi yorumlara falan maruz kalırsın...
Oğlumu çekmeyin
Öykü Karayel hafta içi oğluyla birlikte görüntülenince ‘oğlumu çekmenizi istemiyorum’ diye sitem etti kameramanlara.
Eşi Can Bonomo da bir mesajla destek verdi eşine “izin almadan çekemezsiniz çocuğumu” dedi.
Şimdi deniyor ki...
* E oğlunu sosyal medyada paylaşıyorsun...
* Yüzünü gözünü zaten gösteriyorsun.
* Biz çekince mi sorun oluyor?
Bu konu hassas...
Öykü Karayel’in sosyal medyası kendi özel alanı.
İstediğini yapar, dilediğini paylaşır.
Ama dışarıda, oğlunu kameralar önüne çıkarmak istemeyebilir.
Yani sosyal medya başka, TV, gazete başka...
Öykü “izin almadan çekmeyin” isyanında haklı.
Derya da haklı, yapım şirketi de
Son yıllarda öncesiyle, sonrasıyla, albümüyle, afişiyle hiç bu kadar konuşulan bir film olmamıştı.
“Bergen” filminin yapımcıları zaman zaman huysuzluk yapsa da çok memnunlardır hallerinden.
Mesela “Bergen’e Saygı” albümü... Albümde “Canım Dediklerim” şarkısını çok iyi seslendirmişti Derya Uluğ.
Hatta parasını kendisi ödeyip bir de klip çekmiş şarkıya. Ama izleyemeyeceğiz klibi. Çünkü yapım şirketi klipte filmden görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle klibin çıkmasını istemedi.
Bu olayda...
Yapım şirket haklı çünkü...
* Film vizyondayken filmden görüntüleri kullandırmak istemeyebilirler...
* Merak edilen bazı sahneler klipte kullanıldıysa “durun yahu insanlar sinema salonlarında bu sahneleri görsün” diyebilirler...
* Filme olan ilginin azalmasını haklı olarak kabul etmeyebilirler...
Derya haklı çünkü...
◊ Keşke cebimden para vermeden şirketi onu uyarsaydı...
Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişmek...
Elif Buse Doğan “Samsak Döveci” isimli anonim türküyü yeniden meşhur eden ses. Müzisyen Serkan Çağrı ise Elif Buse’ye destek veren, şarkıya da klarnetiyle hayat veren kişi.
Ama iki ismin arası açıldı.
Anonim şarkıyı paylaşamıyor Elif ile Serkan.
İddia o ki, Elif şarkının Serkan Çağrı’sız bir versiyonunu single olarak çıkartmak istiyormuş.
Takım oyunu istemiyorum diyor yani Elif...
‘Oldum ben artık tamam’ diyor...
Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişirsen...
* Yolunu kaybedersin...
* Gün gelir o yola çıktığını ararsın...
* Tökezlememe şansın yoktur...
* İmajını da zedelersin...
* “O sempatikliğin altında ne fırtınalar kopuyormuş” gibi yorumlara falan maruz kalırsın...
Oğlumu çekmeyin
Öykü Karayel hafta içi oğluyla birlikte görüntülenince ‘oğlumu çekmenizi istemiyorum’ diye sitem etti kameramanlara.
Eşi Can Bonomo da bir mesajla destek verdi eşine “izin almadan çekemezsiniz çocuğumu” dedi.
Şimdi deniyor ki...
* E oğlunu sosyal medyada paylaşıyorsun...
* Yüzünü gözünü zaten gösteriyorsun.
* Biz çekince mi sorun oluyor?
Bu konu hassas...
Öykü Karayel’in sosyal medyası kendi özel alanı.
İstediğini yapar, dilediğini paylaşır.
Ama dışarıda, oğlunu kameralar önüne çıkarmak istemeyebilir.
Yani sosyal medya başka, TV, gazete başka...
Öykü “izin almadan çekmeyin” isyanında haklı.
Derya da haklı, yapım şirketi de
Son yıllarda öncesiyle, sonrasıyla, albümüyle, afişiyle hiç bu kadar konuşulan bir film olmamıştı.
“Bergen” filminin yapımcıları zaman zaman huysuzluk yapsa da çok memnunlardır hallerinden.
Mesela “Bergen’e Saygı” albümü... Albümde “Canım Dediklerim” şarkısını çok iyi seslendirmişti Derya Uluğ.
Hatta parasını kendisi ödeyip bir de klip çekmiş şarkıya. Ama izleyemeyeceğiz klibi. Çünkü yapım şirketi klipte filmden görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle klibin çıkmasını istemedi.
Bu olayda...
Yapım şirket haklı çünkü...
* Film vizyondayken filmden görüntüleri kullandırmak istemeyebilirler...
* Merak edilen bazı sahneler klipte kullanıldıysa “durun yahu insanlar sinema salonlarında bu sahneleri görsün” diyebilirler...
* Filme olan ilginin azalmasını haklı olarak kabul etmeyebilirler...
Derya haklı çünkü...
◊ Keşke cebimden para vermeden şirketi onu uyarsaydı...