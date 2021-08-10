Yeriniz sahne değil ev!

Odeabank O’art’ın ‘Şey: Nesnenin İhtimali’ sergisi için bugün son gün. Yarından itibaren internet üzerinden gezilebilecek sergiyi bugün fiziksel olarak ziyaret edin.
Evden çalışmaya boyut atlatacak bir ürün çıkardı Sony. SRS-NB10 kablosuz boyun bandı bildiğimiz kulaklıkların yerini alacak. Toplantıdan toplantıya koşanlar kaçırmasın.
Harbiye Açıkhava’da Sibel Can günü geldi. 21.15’teki konser için erken gidin ki, sıra beklemeyin.
Gümüşlük Festivali başladı ve tam gaz devam ediyor. Bugün Barış Büyükyıldırım piyano resitali ile Bodrumlularla buluşacak.
Caz severler Ankara’ya akın etti. JazzExpose kapsamında gerçekleşen konserler dizisinde Meltem Ege&Ankara Jazz Trio dinletisinin biletleri tükenmek üzere.
Yerinizde duramayacağınız, sonunu merakla bekleyeceğiniz bir dizi geldi. Netflix’teki ‘Hit&Run’ evde olanlar için izlenmesi gereken bir dizi.
İş çıkışında biraz kafa dağıtmak ve açık havada eğlenmek için Zorlu PSM Amfi’de akşam ‘After Work Party’ var.
Fenerbahçe Parkı’nda yaz buluşmaları devam ediyor. Akşam 19.00’da “Küçük Prens ve Çiçek” adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
Usta oyuncu Nevra Serezli “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla sahnelere döndü. Oyun bu akşam 21.00’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda...
Her özel anınızı bir Foto Kitap olsun istiyorsanız Sosyopix internet sitesini ziyaret edin. Anılarınızın dijital ortamda kaybolma riskini sıfıra indirin.
Yangın mağduru hayvanların sevgiye ihtiyaçları var bu hafta mutlaka bir barınağa uğrayalım...
TRT 2 pazartesi gününe özel bir filmle ‘merhaba’ diyor. 21.15’te “Mavi Yaşmaklı–The Blue Veiled”i seyredin.
YouTube’a ‘30 dakikada spor’ yazın. Kısa antrenman programları sizi spora başlatacaktır.
Yorumculuğa başlıyor dedikleri anda “gol oldu” dedim.
Adresinin artık TRT Spor olduğunu öğrenince “yerini buldu” dedim.
Anlamsız bir sevinç yani.
Gidişiyle boşluk yaratmıştı, dönüşüyle kendi yarattığı boşluğu doldurdu ünlü spor adamı.
***
Tıpkı futbol hayatında olduğu gibi yorumculukta da bir markadır Dilmen.
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.
Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.
Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.
Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.
İşte olmaması gereken yardım aynen budur.
Sabah sporu sonrasında kendinizi serin bir yere atın. Uzmanlar güneşe bu sıcaklarda çıkmayın diye uyarıyor!
***
Buz, muz, yaban mersini ve badem sütü ile evde kendinize ‘smoothie’ yapın.
Yapımı çok kolay, lezzetli ve serinletici.
Çocuklarınızın keyifli bir vakit geçirmesi için ‘Peter Rabbit-Kaçak Tavşan’ bugün sinemalarda gösterime girdi.
İbrahim Çelikkol
Sırtlamış omzuna yangın hortumunu aslanlar gibi mücadele ediyor.
Şahan Gökbakar
Adam günlerdir uyku uyumadı, alevleri takip ediyor. Öyle evinin malının mülkünün derdinde değil insanlığın derdinde!
Demet Akalın
◊ Millet canıyla boğuşuyor, Tuğba Özay ‘story’ atıp “çiftliğim de çiftliğim” diyor.
◊ Alevlerden kaçamayan hayvanlar hayatını kaybediyor, Tuğba Özay kuyumcu açılışına gidiyor.
Manavgat yanarken Tuğba Özay’ın paylaşımları beni ‘irite’ etse de sustum.
‘Doğal’ gelmese de kapattım çenemi.
“Millet nelerle uğraşıyor” diyerek kafamı başka yöne çevirdim.
Bunun arkası gelir elbet, işte o vakit söyleyecek sözümüz olur dedim.
Ve devamını getirdi Tuğba Özay.
Öylesine büyük isyanların, felç geçirdim diye acil odalarından yapılan paylaşımların hemen sonrasında güle oynaya bir açılışa katıldı Özay.
Tatil bittiyse sağlıklı beslenme dönemine geçin. Juico, glutensiz ve düşük karbonhidratlı beslenme paketleri çıkarmış. Üç günlük paket vücudunuzu yeniliyor.
KüçükÇiftlik Park Bahçe Sineması film gösterimlerine devam ediyor. Günün filmi ‘Another Round’.
Pera Müzesi Öğrenme Programları, çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor. Yarın başlayacak atölye, Zoom üzerinden gerçekleşecek.
Haliç’te kürek sporu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ders alın. Çok seveceksiniz.
‘Dr. Death’ adlı dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı ve ABD sağlık sistemindeki çarpıklıkları anlatıyor. Bugün ilk bölümünü seyredin.
İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ‘Van Gogh’ adlı oyunu yeniden sahneliyor. Biletler, Biletix’te...
Duman hayranları için güzel haberler var. Turnede olan ünlü grup, bugün Denizli Açıkhava’da.
Antik Yunan
Derin bir nefes alın ve bütün kötü düşüncelerinizden kurtulun. Nefes pratikleriyle yoga yapmak haftanızı rahat geçirmenize yardımcı olacak.
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İmaj değişikliği iyidir. Bugün kendinize bakın, hatta kendi stilinizde radikal değişiklikler yapın.
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Bugün Türk Milli Voleybol Takımı’mızın önemli bir maçı var. Filenin Sultanları’na destek olalım.
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Pazartesi günleri zordur. Haklısınız. Ama bu zorluğu lehimize çevirelim. Açın sesi ve en sevdiğiniz şarkıyı dinleyerek güne başlayın.
Mesleği şarkıcılık....
Yaşı 22...
Henüz çok genç...
Ama bir o kadar da hırçın...
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Geçtiğimiz günlerde
Cihangir’de kız arkadaşını tehdit ve darp ederken çekilmiş görüntüleri çıktı genç şarkıcının.
Doğaçlama tiyatro izlemediyseniz şans verin ve bu akşam Trump Sahne’deki ‘Mahşer-i Cümbüş’ü seyredin.
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Beach konserleri için illa Ege’ye, Akdeniz’e gitmenize gerek yok. İstanbul’un yakın semtlerindeki plajlarda da konserler yapılıyor. Üstelik bu hafta sonu alternatif çok.
En yakın parkta sabah yürüyüşü ile haftanın yorgunluğunu atalım ve yeni hafta için enerji depolayalım.
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Bazı olaylar olur ‘geri basarsın’
Bazen canın feci yanar sadece durur ve ‘seyredersin’.
Ama bu can sıkıcı olaylar karşısında hiçbir zaman ‘etkileşim, beğeni, tıklanma’ derdine düşmezsin. Düşmemelisin...
Ormanlarımız yanarken canımız da çok yandı. Ama bazıları bu acılarını yaşarken yeni çağın hastalığına yenildi (belki de farkında olmadan). YouTube fenomeni Enes Batur’un tweetini okudum. Üzüldüm...
Küçükçiftlik Park’ta bugün rock müzik günü. Sahnede Manga ve Düşdünya olacak.
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Beykoz’daki Kundura Sineması’nda bu akşam 1954 yapımı “Bir Yıldız Doğuyor” filmi gösterilecek. Beykozkundura.com’dan bilet alabilirsiniz.
Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları başladı. Belki hafta sonunuzu Bozcaada’da kalarak geçirebilirsiniz.
En az tek doz aşısını olmayanların bundan böyle;
Maçlara girmesi...
Konserlere gitmesi...
Restoran ve kafelerde bir çay kahve yudumlaması...
Uçağa binmeleri...
Engellenecek.
“Madem aşını olmadın olanın hayatını riske atamazsın” mantığı devreye girecek.
Sabah erken kalkanlar olimpiyat oyunlarını canlı seyredebilir. Hem de Türk sporcularımıza ekran karşısından destek vermiş olursunuz.
Gümüşsuyu’ndaki Izaka Terrace yenilendi. Muazzam bir manzarada, suşi, et ya da balık tercih edebilirsiniz. Bu akşam için güzel bir adres olabilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu kapsamında bu akşam “Cyrano de Bergerac” adlı oyun ilk kez tiyatroseverlerle buluşuyor.
Saat 21.00’de Florya Hayal Kahvesi’nde sahne Bilal Sonses’in. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Yabancı ve Türk komedyenlerden oluşan İngilizce stand-up gösteri ekibi Standup Turkey bu akşam BKM Mutfak’ta.
Haydi hafta sonu için Kuzey Ege planı yapın. Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Assos Sunaba Kasrı Otel kısa tatillerin ideal adresi.
Salata sevenler dikkat! Bugün salata yiyecekseniz, sosunu, zeytinyağını ve içindeki meyveyi abartmayın.
Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu “Bir Baba Hamlet” oyunuyla aynı sahnede. 30 Temmuz sonrası için bilet alabilirsiniz...
Restorana gitmeye halen tereddüt ediyorsanız, BigChefs sevilen lezzetlerini kutuya sığdırdı. ‘BigBox’ adını verdikleri kutulardan sipariş verip pikniğe çıkın...
Çağdaş sanatçı Melek Kocasinan moda ile düşleri birleştiren eserleriyle BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda. Tatilde sanat iyi gelir...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ workshop’u düzenliyor. Hemen bilet alıp akşama evde tatlınızı yapın...
Anadolu Ateşi sahnelere döndü. Bu görsel şöleni izlemek için alternatif çok. Biletix’ten uygun olduğunuz tarihi ve yeri seçin bugün...
Ben “Pişmanım” beyanına kandığıma değil, şu bebeksi vicdanıma üzülüyorum.
Komşusuyla kavgaya tutuşan ve yaşlı adamı darp eden Halil Sezai bir süre tutuklu kalmıştı.
Ünlü şarkıcı serbest bırakıldı ve sahnelere döndü.
Ama şarkı söylemek için dönmemiş...
-Şiddeti meşrulaştırmak,
-Sahneden hakaret etmek,
-“Kafam güzeldi yaptım, kime ne” demek
Olimpiyatlar başladı. Seyretmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi temsil eden sporcuların desteğe ihtiyacı var.
İBB Kent Orkestrası Yaz Konserleri, tam gaz devam ediyor. Orkestra bugün, 21.00’de Maçka Parkı’nda olacak.
Grand Hyatt İstanbul’da ‘Madonna’nın balmumu heykelini görmek istiyorsanız, bugün son gün.
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor. Çocuklar için de etkinlikler var.
Ankara’da bugün Flamenko rüzgarı esecek. ‘JazzExpose’ konserleri kapsamındaki gece ‘CerModern’de, biletler ‘Biletix’te.
Hafta başları kısa dönem kurslarının da başlangıç günü oluyor. Bir hobi edinip eğitimini almaya başlayın.
Tatil için yüksek ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Henüz keşfetmedilmemiş yerleri araştırıp tatilinizi ucuza getirebilirsiniz.
Yalıkavak’ta Elementa Otel’i açtı bu sene.
Açtı diyorum çünkü kışın inşaatın başında durdu, otel bahçesindeki heykelleri kendi seçti, bahçedeki çiçekleri kendi elleriyle dikti.
Genç bir de ortağı var...
Adı Mina Gök.
O da 20’li yaşlarında.
Düşünsenize bu yaşta koca bir otel operasyonunun başında iki genç kız.
Gel de etkilenme, gel de dinleme hikayelerini, gel de alkışlama onları.
Yeriniz sahne değil ev!
Aşı olmayan öğretmenler yeni dönemde okullara alınmasın diye çağrılar yapılıyor. Çok doğru. Alınmasınlar.
Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.
Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.
Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.
Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.
Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’
◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.
◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.
◊ Yok öyle sahneden “sizi çok özlemişim” deyip içinden “kimse bana aşı yapamaz” demek.
◊ Yok öyle “öldük bittik, aylardır çalışmıyoruz” dedikten sonra “aşı karşıtlığı” yapmak.
O yüzden gözden kaçmasın sevgili işletmeciler.
Anlaşmanızı yaparken değerli sanatçılarımıza aşı olup olmadıklarını da sorun lütfen. Aşı olmadılarsa yerlerinin sahne değil evleri olduğunu söyleyin lütfen.
Kenan ‘ince’ görmüş
Kenan İmirzalıoğlu magazincilerle sohbet ederken “Yangın sırasında tatildeydik, denize girmemize rağmen içimiz soğumadı, içimiz yanıyor” dedi.
Sonrasında hemen saldırılar, hemen eleştiriler, hemen ‘yuh’lamalar başladı.
İyi ama neden?
Şüphe mi ediyoruz Kenan’dan?
Vur patlasın çal oynasın görüntülerini mi izledik Kenan’ın?
Yaptığı yardımları gözümüze sokmadı diye mi hedefe aldık Kenan’ı?
Elinden bir şey gelen de gelmeyen de bazen boşaltmak ister kafasını.
İnsan bazen...
◊ Sadece yürür.
◊ Saatlerce yüzer.
◊ Gider tenis oynayıp hırsını toptan çıkartır.
◊ Şarkı söyler bağıra bağıra.
◊ Mesela gülmek her zaman mutluluk eylemi değildir! Bazen kendini rahatlatmak, bozulan sinirini düzeltmek için yalandan bir kahkaha patlatır insan.
Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklamalarında yanlış bir şey yok aslında. Tatilde olan herkesin yaptığı şeyi yapmış ama bir faydası olmadığını, tatillerinin ‘zehir’ olduğunu söylemek istemiş.
“Bir nebze rahatlamadık, gram sönmedi içimizin yangını” derken koca bir selam çakmış orada kan ter içinde alevlerle mücadele edenlere.
İşte korkmamız gereken erkek tipi
Kibariye, Kuşadası’nda sahneye çıktı hafta sonu. Sadakat konusunda sabıkalı eşi Ali Küçükbalçık’ta onu en önden izleyenler arasındaydı.
Rüzgarlı havada Kibariye’nin eteği uçuşunca hemen müdahale etti Ali Bey.
“Hanım! O uçuşan eteğini kapat” dedi.
Kibariye’de eşinin isteği üzerine beline masa örtüsü bağlayarak şarkılarını söylemeye devam etti.
Ah, ahhhh...
Ahhhh, ahhhhhh...
Peki soruyorum...
◊ Bu mudur ‘delikanlılık’ denen şey?
◊ Eşine sahip çıkmak sadece “ört o eteğini” demek midir?
◊ Aldatmak falan dert değil midir yani?
Bu var ya bu... Yaş fark etmeksizin her kadının...
◊ Uzak durması ...
◊ Arkadaş bile olmaması...
◊ Evliliğin ‘e’sinden söz ederse depara kalkması...
◊ Selam bile vermemesi...
Gereken erkek tipidir. Kesin bilgi. Yayalım...
Hani yağları eritiyordu?
Ünlülerin reklamını yaptığı bir ürün vardı.
◊ Hani buzdolabında saklanan...
◊ Hani roll-on şeklinde olan...
◊ Hani dolaptan çıkarıp yağlarımıza sürünce hooop yağları eriten...
Sahi n’oldu o ürünü kullananlara?
Ben söyleyeyim...
◊ Ofis adresi bile olmayan web sitesinden alışveriş yapan herkes dolandırıldı...
◊ Kimsenin yağları erimedi...
◊ Şikayet mailleri binleri, onbinleri aştı...
◊ Bazı mağdurların vücutlarında bilinçsiz kullanımdan yara bere izleri çıktı...
Peki markanın sahibi?
◊ O çok mutlu
◊Tahmin edemeyeceği kadar çok para kazandı...
◊ Kahvaltıcı dükkanı varmış şimdi şubeleşmeyi düşünüyor...
◊ Seneye hangi ürünü çıkarsam diye toplantı üstüne toplantı yapıyor....