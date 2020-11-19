Sorumluları ifşa edelim

Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
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‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
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İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
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Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
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Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
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Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
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Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
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Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
Bugün caz günü olsun. İlhan Erşahin’in yeni albümüne kulak verin.
Sürekli kendini anlatanlardan, sürekli kendinden söz edenlerden bir günlük uzak duralım mı? Hadi bugünlük bir deneyelim.
İş çıkışı İstiklal’in ara sokaklarında Londra’nın ara sokaklarında kaybolur gibi kaybolmaya ne dersiniz? Üstelik sendrom falan da kalmaz.
Tam tiyatroluk bir hava...
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Polisler gelen telefon üzerine Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın beraber yaşadıkları eve gidiyor.
Ortalık dağılmış.
Yaşanan arbede ortada.
Olayın herkesin bildiği kısımlarını atlıyorum.
Evden çıkmayı başaran Sevcan Yaşar, polis refakatinde eve geri dönüyor ve köpeğini almak istediğini söylüyor.
Kapıyı açan Sermiyan Midyat, “Buyrun köpeğiniz hanımefendi... Başka, para ister misiniz ücretiniz bu mu” diyerek hakaret ediyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
Sorumluları ifşa edelim
Yarın bazı özgürlüklerimize ara vermek zorunda kalacağız. Üstelik ne zamana kadar bilmiyoruz.
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
◊ Berk Suyabatmaz...
◊ Buse İskenderoğlu...
◊ Rüzgar Çetin
◊ Kasım Garipoğlu...
◊ Kerim Sabancı...
Ve bu isimlerin ‘yancıları’...
Hepiniz bizi bu noktaya getiren isimlersiniz.
Siz parti yapıp 300 kişiyi bir evin içine topladınız ve virüsün yayılmasına yol açtınız.
Siz parti yapıp takipçilerinize öyle bir örnek oldunuz ki ‘amaaan biz de yapalım bir şey olmuyormuş’ demelerinin sebebisiniz.
Siz parti yapıp evde oturanlarla alay ettiniz. O çok sevdiğiniz işletmeci arkadaşlarınızın ekmeğiyle oynadınız.
Oligark İstanbul...
Bebek Meyhanesi...
İstiklal Caddesi’nde sabahlara kadar açık olan mekanlar...
Ve diğerleri...
Siz kural tanımadınız.
Ne müziğin sesini kıstınız ne mekanı kapatmanız gereken saatte kapattınız.
Meslektaşlarınızı çok üzdünüz.
Siz para kazanacağım daha çok para dediniz, şimdi bizlerin sokağa bile çıkamamasına neden oldunuz.
Siz, ‘gelin üst katta eğlenin, dansöz bile çıkarabilirsiniz’ dediniz, 20 yaş altıyla 65 yaş üstünü eve hapsettiniz.
İşletmecilik para ile yapılmaz
Müşteri memnuniyeti, halk sağlığı bilinci cepteki para ile sağlanmaz. Bilgi, birikim, sağduyu gerektirir işletmecilik.
Müşterinin, çalışanının sağlığına paradan daha çok değer vermeyi gerektirir. Şimdi kural tanımayanlara bir önerim var...
‘Kapatsak bile, bize bir şey olmaz paramız var’ diyorsunuz ya, garsonundan komisine, bulaşıkçısından valesine bir kişiyi işten çıkarmayın bu süreçte.
Çıkarmayın ki görelim dürüstlüğünüzü.
Görelim paranızın sadece kural çiğnemeye yaramadığını. Çıkarmayın ki anlayalım pişman olduğunuzu.
Bu iki isme kulak verelim
Ercan Gümüşkaya: Must/Müştemilat
Salgın çok ciddi bir boyutta kabul.
Vaka sayısı gittikçe artıyor kabul.
Ama neden ilk bizim sektör geliyor akla. Dükkanlar açık, toplu taşımaların kalabalığı ortada, alışveriş merkezleri, oteller açık. Virüs sadece bizden mi bulaşıyor?
Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde dışarıda gezebileceksiniz ama oturup bir yerde çay kahve içemeyeceksiniz. Bir uçağa atlayıp Kapadokya’ya bir otele gidip tatil yapabileceksiniz ama bir restorana girip yemek yiyemeyeceksiniz.
Tamam bütün dünya bu önlemleri alıyor ama orada ciddi destekler sağlanıyor restoran ve kafelere.
Geçmiş yıllardaki cirolarının yüzde 50’sinden fazlası hibe ediliyor.
Elbet bize de bir destek paketi açıklanacaktır.
Ama şu anki durumda önümüzü göremiyoruz.
Kira diyorum, mal sahibi “öde kardeşim” diyor.
Kapalı dükkana elektrik, su, doğalgaz faturası geliyor.
Krediyi ötelesem, banka “tabii ötelerim ama faiz alırım” diyor.
Cuma akşamı saat 20:00’de dükkanlarımızı ne zaman açacağımızı bilmeden kapayacağız. Bize lütfen desinler ki; Kiranızın yarısını biz ödeyeceğiz...
Elektrik su gibi faturalarınızı bu süreçte ödemeyeceksiniz...
Kredilerinizi faizsiz şekilde ileri bir tarihe öteleyeceğiz...
Tahir Tekin Öztan: Sahan Restoranları
Benim ciromun yüzde 90’ı salon. Paket servisin payı sadece yüzde 10. Bana diyorlar ki, “Sen bu yüzde 10 ile çalışanlarına maaş ver, sigortanı, vergini öde. Çeklerini aman ha geciktirme.” Nasıl olacak bu? Bana devletimin mutlaka ek bir gelir sağlaması lazım. Vergi, sigorta, KDV bunları sıfıra indirmesi lazım.
Lazım ki ben de bunlara ödemediğim parayla kiramı ödeyeyim, tedarikçime parasını zamanında vereyim, çalışanlarımın maaşlarını aksatmayayım. Bu rahatlığı eğer bana sağlarlarsa, bu dönemi sırt sırta geçirebiliriz.
Birbirimize anlayış göstermeliyiz.
Yanlış anlaşılmasın ben devletten “bana para ver” demiyorum.
Sadece benden alacaklarını alma, sil diyorum.
Bu süreçte...
◊ ‘Mücbir Sebepler’ adlı instagram programının yeniden ortaya çıkacak olması...
◊ Instagram canlı yayın sayısında yeniden patlama yaşanacak olması...
◊ Getir, Banabi gibi şirketlerdeki kuryelerin canları pahasına çalışacak olmaları...
◊ WhatsApp gruplarından “arkadaşlar aldığım bir duyuma göre...” diye başlayan saçma mesajların tekrar gelecek olması Sözde psikolog, ilişki uzmanı, mimik yorumlayıcısı, Instagram hipnozcusu gibi uyanıkların tekrar ortaya çıkacak olması... Beni korkutuyor.
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