Şeyma neden istenmeyen kadın?

Şu kızı bir yere sığdıramadık...
Tamam hataları var, tamam aşırıya kaçan (kime göre neye göre) hareketleri var, e tamam Türk toplumunun ara sıra damarına da basıyor.
Ama bu kadar da ittirilmeyi hak etmiyor Şeyma Subaşı.
Mesela öyle bir algı var ki kiminle ilişki kursa ‘ailesi istemiyor’ haberleri çıkıyor.
Kiminle el ele gözükse ‘yine zengin birini buldu’ deniyor.
Şimdi Hakan Sabancı ile görüntüleri çıkıyor her gün... Onlar arkadaşız falan diyor da bu kadar sık görüşmenin sonu arkadaşlıkla bitmez.
Bizi de ilgilendirmez zaten...
Geçen akşam internette dolaşan iddia haftanın en ilginç haberlerinden biriydi bana göre.
İddia şuydu:
“Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı’nın Şeyma ile ilişkisine kızıp LİMİTSİZ KREDİ KARTINI elinden aldı..”
Bahsettiğim istenmeme işte tam da bu...
Bugüne kadar oğluna her istediğini veren bir anne bile rahatsızlık duyuyor ve oğlunun harcamalarını kısıtlıyor.
Ne demek istiyor ki acaba?
Parası olmazsa kimse oğlumla olmaz falan mı?
Arizona kertenkelesi, av, hedef... Hepsi çok çirkin tanımlar
Bana göre Şeyma’nın tek bir sorunu var, o da algı...
Mesela ‘biri olmadan yapamıyor’ algısı.
* O algıyı yıktığı anda...
* Bakın tek başıma da ayaklarım üzerinde duruyorum...
* İşimdeyim gücümdeyim mesajını verdiği anda Şeyma karşıtları bir bir yok olacak. Son birkaç gündür çok ağır sözler kullanılıyor...
* ‘Arizona kertenkelesi diyorlar Hakan’a...
* ‘Av’ diyorlar Şeyma’ya...
* Kertenkele avının peşinde falan diyorlar. Bunlar çirkin tanımlar... Bu cümleler var ya, haklı adamı anında haksız duruma düşürecek cümleler.
Gerek yok böyle hakaretimsi benzetmelere...
600 liralık karpuzu ‘kessen’ yemem
Tıpkı erik gibi yazın habercisi meyvelerdendir karpuz. Erik biraz daha önce tükenir ama karpuzun saltanatı devam eder yaz sonuna kadar.
Erik raflarda yerini ilk aldığında hakkında çıkan yüksek fiyat haberlerine alışmıştık.
Ama bu ne...
Bir karpuz 600 lira olur mu?
Bir internet alışveriş sitesinde çıktı bu karşıma...
* 100 liraya var tamam diyorsun.
* 250 liraya var uf puf hadi neyse diyorsun.
* 300’e var görüp susuyorsun.
Ama 600 liralık etiketi görünce bir durup düşünüyorsun.
Genellikle yılın ilk karpuz hasadı Antalya’da olur.
İlk hasatlar ise nisan aynın sonuna doğru başlardı.
Ben anlamadım bu işi.
Bu ‘fırsatçılara’ aman ha istediklerini vermeyin.
Karpuz karpuz diye bir aciliyetiniz yoksa (ki umarım yoktur) bırakın koydukları fiyat etiketiyle kalsınlar.
3 saniye tahammülüm yok
Bir programa katılmış Bahar Candan.
Ne demiş, ne yorumlar yapmış hiç girmeyeceğim çünkü ‘hiçbir şey dememiş’.
Onu programa almanın ‘reyting’ getireceğini düşünen sevgili dostlarıma bir sözüm yok.
Sadece tek bir şey soracağım;
Bir ben miyim bu Bahar Candan’ın sesine bile 3 saniyeden fazla tahammül edemeyen?
Konuşulma garantili rezillikler
* Kadınların giyimine kuşamına dil uzat...
Bu çok iş yapıyor günümüzde. Yarı ünlü bile olsan hemen gündeme geliyorsun.
* Sahnede dekolte giyene 24 saat içinde ‘ahlaksız’ de...
Bu zaten acayip ‘iş’ yapıyor. Hemen destekçi falan da buluyorsun 3-5 gün konuşuluyorsun.
* Toplu taşıma araçlarında kimin nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili ahkam kes...
Bu da son zamanlarda çok moda. Toplumun her kesimini hedef aldığın için daha uzun süre gündemde kalabilirsin.
* “Cüzdanı kabarık olmayanla işim olmaz” gibi beylik bir laf et...
Fiyakalı bu açıklamadan sonra sıkı takibe alınırsın, hayatın didik didik edilir ama hemen anketlerin yapılmaya başlanır, sağda solda sözlerin tartışılır.
* Instagram’ını Demet Akalın gibi kullan...
Zor iştir ama başarabilirsen kısa değil uzun süreli gündemde kalırsın.
* Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elen...
Vallahi toplumsal baskıyı kaldıracak gücünüz varsa mis gibi bir seçenek. Başkentimizi bilemeyin, alfabenin ilk harfi diye sorarlarsa yarı yarıya joker kullanın...
Sosyal medyada ‘caps’ olmak garanti.
Yani bunlar insanı gündemde tutuyor evet ama günün sonunda rezil olması garanti.
Rezil olmak adına konuşulmak isteyenlerin işine çok yarayacaktır bu maddeler.
Şeyma neden istenmeyen kadın?
Şu kızı bir yere sığdıramadık...
Tamam hataları var, tamam aşırıya kaçan (kime göre neye göre) hareketleri var, e tamam Türk toplumunun ara sıra damarına da basıyor.
Ama bu kadar da ittirilmeyi hak etmiyor Şeyma Subaşı.
Mesela öyle bir algı var ki kiminle ilişki kursa ‘ailesi istemiyor’ haberleri çıkıyor.
Kiminle el ele gözükse ‘yine zengin birini buldu’ deniyor.
Şimdi Hakan Sabancı ile görüntüleri çıkıyor her gün... Onlar arkadaşız falan diyor da bu kadar sık görüşmenin sonu arkadaşlıkla bitmez.
Bizi de ilgilendirmez zaten...
Geçen akşam internette dolaşan iddia haftanın en ilginç haberlerinden biriydi bana göre.
İddia şuydu:
“Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı’nın Şeyma ile ilişkisine kızıp LİMİTSİZ KREDİ KARTINI elinden aldı..”
Bahsettiğim istenmeme işte tam da bu...
Bugüne kadar oğluna her istediğini veren bir anne bile rahatsızlık duyuyor ve oğlunun harcamalarını kısıtlıyor.
Ne demek istiyor ki acaba?
Parası olmazsa kimse oğlumla olmaz falan mı?
Arizona kertenkelesi, av, hedef... Hepsi çok çirkin tanımlar
Bana göre Şeyma’nın tek bir sorunu var, o da algı...
Mesela ‘biri olmadan yapamıyor’ algısı.
* O algıyı yıktığı anda...
* Bakın tek başıma da ayaklarım üzerinde duruyorum...
* İşimdeyim gücümdeyim mesajını verdiği anda Şeyma karşıtları bir bir yok olacak. Son birkaç gündür çok ağır sözler kullanılıyor...
* ‘Arizona kertenkelesi diyorlar Hakan’a...
* ‘Av’ diyorlar Şeyma’ya...
* Kertenkele avının peşinde falan diyorlar. Bunlar çirkin tanımlar... Bu cümleler var ya, haklı adamı anında haksız duruma düşürecek cümleler.
Gerek yok böyle hakaretimsi benzetmelere...
600 liralık karpuzu ‘kessen’ yemem
Tıpkı erik gibi yazın habercisi meyvelerdendir karpuz. Erik biraz daha önce tükenir ama karpuzun saltanatı devam eder yaz sonuna kadar.
Erik raflarda yerini ilk aldığında hakkında çıkan yüksek fiyat haberlerine alışmıştık.
Ama bu ne...
Bir karpuz 600 lira olur mu?
Bir internet alışveriş sitesinde çıktı bu karşıma...
* 100 liraya var tamam diyorsun.
* 250 liraya var uf puf hadi neyse diyorsun.
* 300’e var görüp susuyorsun.
Ama 600 liralık etiketi görünce bir durup düşünüyorsun.
Genellikle yılın ilk karpuz hasadı Antalya’da olur.
İlk hasatlar ise nisan aynın sonuna doğru başlardı.
Ben anlamadım bu işi.
Bu ‘fırsatçılara’ aman ha istediklerini vermeyin.
Karpuz karpuz diye bir aciliyetiniz yoksa (ki umarım yoktur) bırakın koydukları fiyat etiketiyle kalsınlar.
3 saniye tahammülüm yok
Bir programa katılmış Bahar Candan.
Ne demiş, ne yorumlar yapmış hiç girmeyeceğim çünkü ‘hiçbir şey dememiş’.
Onu programa almanın ‘reyting’ getireceğini düşünen sevgili dostlarıma bir sözüm yok.
Sadece tek bir şey soracağım;
Bir ben miyim bu Bahar Candan’ın sesine bile 3 saniyeden fazla tahammül edemeyen?
Konuşulma garantili rezillikler
* Kadınların giyimine kuşamına dil uzat...
Bu çok iş yapıyor günümüzde. Yarı ünlü bile olsan hemen gündeme geliyorsun.
* Sahnede dekolte giyene 24 saat içinde ‘ahlaksız’ de...
Bu zaten acayip ‘iş’ yapıyor. Hemen destekçi falan da buluyorsun 3-5 gün konuşuluyorsun.
* Toplu taşıma araçlarında kimin nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili ahkam kes...
Bu da son zamanlarda çok moda. Toplumun her kesimini hedef aldığın için daha uzun süre gündemde kalabilirsin.
* “Cüzdanı kabarık olmayanla işim olmaz” gibi beylik bir laf et...
Fiyakalı bu açıklamadan sonra sıkı takibe alınırsın, hayatın didik didik edilir ama hemen anketlerin yapılmaya başlanır, sağda solda sözlerin tartışılır.
* Instagram’ını Demet Akalın gibi kullan...
Zor iştir ama başarabilirsen kısa değil uzun süreli gündemde kalırsın.
* Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elen...
Vallahi toplumsal baskıyı kaldıracak gücünüz varsa mis gibi bir seçenek. Başkentimizi bilemeyin, alfabenin ilk harfi diye sorarlarsa yarı yarıya joker kullanın...
Sosyal medyada ‘caps’ olmak garanti.
Yani bunlar insanı gündemde tutuyor evet ama günün sonunda rezil olması garanti.
Rezil olmak adına konuşulmak isteyenlerin işine çok yarayacaktır bu maddeler.