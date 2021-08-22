Serenay Sarıkaya ve plaj adabı

Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
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Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
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Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.
12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.
49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.
Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.
Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.
Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.
2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.
O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.
Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.
Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.
Şarkılarını okuyamıyordu.
Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.
Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.
-Metin Zakoğlu ile ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunu bu akşam 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de...
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-Katlanabilir telefon dönemi başladı. Samsung’un yenisi Galaxy Z Flip 3’ü deneme fırsatını kaçırmayın. Stil severlere duyurulur.
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-‘Finesse Chef’s Kitchen’ seçkin şefleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ağustos’a kadar mutfağı başarılı şef Doğa Çitçi yönetecek. Side’deki ‘Paloma Finesse’yi keşfetmek için güzel bir bahane.
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Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?
Yapılan bazı açıklamaların ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.
Bakınız Deniz Akkaya’nın son açıklamaları mesela.
“Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” dedi Akkaya.
Sonra da bir paylaşım yaptı ve “Cımbızlamayın sözlerimi, videonun tamamını izleyin” dedi.
İzledim elbette.
Benim için önemli olan cümle “Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” cümlesiydi.
Bunun öncesi, sonrası hiç önemli değil.
Allen Hulsey, DJ kabininde kanun, saz ve elektro gitarla unutulmaz performanslar sergiliyor. Her cuma ve cumartesi Bodrum Galia’da Allen’ı dinleyin...
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Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinin bugünkü konuğu Melike Şahin. “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla adını duyuran ismi kaçırmayın...
Uluslararası üne sahip Şef Fatih Tutak’ın restoranı TURK Fatih Tutak, Now Bomonti’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıradanlıktan sıkılanlar mutlaka bugün uğramalı...
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Cumartesi planını bugünden yapın. Genç isim Can Aydın, cumartesi akşamı 21.30’da Etiler Scarlet’te sahneye çıkacak.
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Semaver Kumpanya’nın rekortmen oyunu ‘Cimri’, bu akşam Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda.
İstanbul’da iyi tapas yapan bir yer var. Kuruçeşme’deki ‘The Steeve’de Latin akşamı keyfi yapın.
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Diğeri genç. 30 yaşında. Şu dönemin ünlülerinin hayat mücadelesi gibi bir dertleri olmadığı için hayat tecrübesi konusunda sıkıntıları var.
Erkan Özerman’ın Edis’i azarladığı ödül törenindeydim.
Tören, katılımcıların kaçmaması için teknede yapıldı. ‘Yook öyle ödül alıp kaçmak’ dediler yani.
Fakat organizasyon ekibi ünlü isimlere torpil yaptı.
Tekne açılmadan, Hande Yener, Edis, Hande Ünsal gibi isimlerin ödülleri dağıtıldı.
Ödülünü ilk alan isimlerden biriydi Edis.
BBC’nin fantastik suç dizisi “The Watch” bu akşamdan itibaren 2’nci sezonuyla BBC First ekranlarında yayında...
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Turkcell Yıldızlı Geceler Konser serisi bu akşam son buluyor. Sahneyi Ebru Yaşar kapatacak. Biletler biletix’te...
RNB-POP’un genç ismi Güneş yeni teklisini çıkardı. “Dikenlerinle” adlı şarkıyı dinleyin...
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Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.
Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.
Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.
Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.
Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’
◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.
◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.
Odeabank O’art’ın ‘Şey: Nesnenin İhtimali’ sergisi için bugün son gün. Yarından itibaren internet üzerinden gezilebilecek sergiyi bugün fiziksel olarak ziyaret edin.
Evden çalışmaya boyut atlatacak bir ürün çıkardı Sony. SRS-NB10 kablosuz boyun bandı bildiğimiz kulaklıkların yerini alacak. Toplantıdan toplantıya koşanlar kaçırmasın.
Harbiye Açıkhava’da Sibel Can günü geldi. 21.15’teki konser için erken gidin ki, sıra beklemeyin.
Gümüşlük Festivali başladı ve tam gaz devam ediyor. Bugün Barış Büyükyıldırım piyano resitali ile Bodrumlularla buluşacak.
Caz severler Ankara’ya akın etti. JazzExpose kapsamında gerçekleşen konserler dizisinde Meltem Ege&Ankara Jazz Trio dinletisinin biletleri tükenmek üzere.
Yerinizde duramayacağınız, sonunu merakla bekleyeceğiniz bir dizi geldi. Netflix’teki ‘Hit&Run’ evde olanlar için izlenmesi gereken bir dizi.
İş çıkışında biraz kafa dağıtmak ve açık havada eğlenmek için Zorlu PSM Amfi’de akşam ‘After Work Party’ var.
Fenerbahçe Parkı’nda yaz buluşmaları devam ediyor. Akşam 19.00’da “Küçük Prens ve Çiçek” adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
Usta oyuncu Nevra Serezli “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla sahnelere döndü. Oyun bu akşam 21.00’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda...
Her özel anınızı bir Foto Kitap olsun istiyorsanız Sosyopix internet sitesini ziyaret edin. Anılarınızın dijital ortamda kaybolma riskini sıfıra indirin.
Yangın mağduru hayvanların sevgiye ihtiyaçları var bu hafta mutlaka bir barınağa uğrayalım...
TRT 2 pazartesi gününe özel bir filmle ‘merhaba’ diyor. 21.15’te “Mavi Yaşmaklı–The Blue Veiled”i seyredin.
YouTube’a ‘30 dakikada spor’ yazın. Kısa antrenman programları sizi spora başlatacaktır.
Yorumculuğa başlıyor dedikleri anda “gol oldu” dedim.
Adresinin artık TRT Spor olduğunu öğrenince “yerini buldu” dedim.
Anlamsız bir sevinç yani.
Gidişiyle boşluk yaratmıştı, dönüşüyle kendi yarattığı boşluğu doldurdu ünlü spor adamı.
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Tıpkı futbol hayatında olduğu gibi yorumculukta da bir markadır Dilmen.
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.
Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.
Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.
Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.
İşte olmaması gereken yardım aynen budur.
Sabah sporu sonrasında kendinizi serin bir yere atın. Uzmanlar güneşe bu sıcaklarda çıkmayın diye uyarıyor!
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Buz, muz, yaban mersini ve badem sütü ile evde kendinize ‘smoothie’ yapın.
Yapımı çok kolay, lezzetli ve serinletici.
Çocuklarınızın keyifli bir vakit geçirmesi için ‘Peter Rabbit-Kaçak Tavşan’ bugün sinemalarda gösterime girdi.
Serenay Sarıkaya ve plaj adabı
Serenay Sarıkaya’nın bu pozuna şaşıracak bir dönemdeyiz.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Kız plajda yahu.
- Davette değil...
- Yemeğe katılmıyor...
- Podyumda yürümüyor...
Asıl tartışılacak olan aksidir.
Bizim plajda makyaj yapanlara karşı birlik olmamız şarttır.
-Plaja giderken yoğun makyaj yapılmaz...
- Plajda topuklu ayakkabı giyilmez...
- Sayısız takı ile şıkır şıkır dolaşılmaz...
Düşünsene, şu
devirde ‘aşısızsın’
- Düşünsenize ‘aşısız’sınız ama konsere gideceksiniz.
Haydi yürü ‘PCR’ testine.
- Tatile gideceksiniz, uçağa binmeniz lazım ama aşı yok.
Haydi ‘PCR’ sırasına...
- Maça gitmek istiyorsunuz, e haklısınız da çünkü çok özlediniz ama aşıya da karşısınız... ‘PCR’ testi zorunlu.
- Sinemaya, tiyatroya gideceksiniz.
Planlar çok önceden yapılmış.
Ama ‘PCR’ olmadan olmaz.
Ben var ya, bu ‘PCR’ çilesini çekeceğime bir saniye bile düşünmeden aşımı olurum ve kurtulurum.
Kerem ve Burcu’ya n’oldu?
Instagram’da milyonlarca takipçiniz var ama bir sabah uyandığınızda hesabınızın ‘Instagram’ tarafından askıya alındığını görüyorsunuz.
Bu resmen bir korku filminin başlangıç sahnesi.
Düşünmesi bile ürkütüyor insanı. Geçen cuma Kerem Bürsin ve Burcu Biricik’in başına geldi bu olay.
İki oyuncu da cuma gününe Instagram hesapları olmadan uyandı.
Kendileri ne kadar üzüldüyse iki katı üzüntüyü hayranları yaşadı eminim.
Peki bir hesap neden kapanır?
Üstelik hesap sahibine bilgi verilmeden.
Instagram’ın belirli kuralları var. Bunların başında...
- Hakaret ve dolandırıcılık içerikli paylaşımlar...
- İnsan haklarına aykırı gönderiler...
- Ticareti yasak ürünlerin hesaptan paylaşılması gibi maddeler geliyor.
Ama ne Kerem ne de Burcu bu kuralları ihlal etti.
Peki ne oldu?
- İki ismin sosyal medya hesabında olağan dışı bir hareket tespit edilmiş olabilir. ‘Olağan dışı’ndan kastım, üçüncü şahıslar tarafından hesaplarına ‘bot’ yani sahte takipçi gönderilmesi.
Öyle 5-10 bin takipçiden bahsetmiyorum çok daha yüksek.
100 belki 150 bin. Böyle ani ve sahte yükselişler olursa Instagram kendi önlemini hesapları dondurarak alabiliyor.
Ama günün sonunda, bir haber verseydiniz keşke insanlara.
Ya açılmazsa, ya tekrarlanırsa, ya hesabım ele geçirildiyse diye şimdi günleri zehir olacak iki ünlü ismin.
Kahramanmaraş’a özür!
Kahramanmaraş’ın dillere destan bir mutfağı varmış, bilmiyordum.
Tepsi yemekleriyle çok meşhurlarmış.
Tarhanayı patates cipsi gibi çerez olarak yapıp yerlermiş.
Zeytinburnu ve Etiler’de şubesi olan ‘Tepsi Et’e düştü yolum. Amacım hızlıca yemek yiyip yola devam etmekti ama bir ‘kültür’le karşılaştım orada. ‘Maraş’ın neyi var neyi yoksa denedim. Favorim ‘eli böğründe’ adı verdikleri tepside pişen kebapları oldu.
Neden eli böğründe diye sorduğumda mekanın sahibi ‘Hacı Kral’ (evet ismi bu) elimi böğrüme götürmemi istedi.
Götürdüm. “Tamam” dedi.
“Sen ortadaki etlersin elin de yanındaki garnitürler” domatesi, arpacık soğanı, yeşil biberi ve sarımsakları.
Yahu çok yemek betimlemesi duydum ama bunun gibisini duymamıştım.
Eğer kalabalık sofraları seviyorsanız Maraş mutfağına ve ‘Tepsi Et’e şans verin.
Kayahan’ın soyadı
tartışmasına bakışım
Güzel adamdı Kayahan.
Şarkılarıyla yüreğimize serçe parmaklarının ucuyla dokunurdu.
Rahat bırakın yahu.
Soyadıymış, şarkılarıymış.
Boş verin gitsin.
Ayrıca Kayahan’ın kızı Beste Açar’a bir önerim var.
Burada asıl sorun İpek Hanım değil.
Asıl sorun İpek Hanım’ın şimdiki eşi. Siz hedefinize ‘yeni eş’i alın bence.
Ben eşimin, kendi soyadım ya da onun kendi soyadı dışında bir başkasının soyadını taşımasını istemem mesela. O beyefendi nasıl istiyor hayret doğrusu.