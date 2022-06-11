Şekil değiştirmeli boşanma

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Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın boşanacakları haberi, haftanın haberi oldu. Dün Hürriyet’te İsmail Bayrak imzalı haber gündemi değiştirdi.

Hani arada boşanma totosu oynanır ya, “Sizce kim boşanır, kimin evliliği sallantıdadır” diye sorulur...

Onlar o listeye girecek isimlerden değildi.

Peki ne oldu?

Benim duyduklarım ilginç...

Bildiklerim gerçekten şaşırtıcı...

* Zeynep ve Tolga 4 ay önce ayrılık kararı almış ama birlikte yaşamaya devam etmişler.

Ta ki 1 ay öncesine kadar...

* Zeynep, beraber oturdukları evden 1 ay önce taşınmış.

* Ünlü şarkıcı, ev bakmaya da Tolga ile beraber gitmiş.

Düşünün...

Ayrılık kararı alıyorsunuz ve ev bakmaya eşinizle beraber gidiyorsunuz.

Bunu anca birbirlerine karşı duygusal bağı kalmayan insanlar yapabilir.

Şimdi sosyal medyada...

*“İkisi de zaten birbirini sevmiyordu” ya da “İhanet var” dedikoduları dolaşıyor.

Bilemem...

Ama iddialar arasında Tolga’nın gizli sevgilisine daire tuttuğu, Zeynep’in ikiliyi evde bastığı da var.

Zeynep’in stilistiyle ilişki yaşadığı da...

Tabi bunlar dün sağdan soldan aldığım bilgiler, iddialar.

Ama böylesine ‘ruhsuz’ bir ilişkiden her şeyi beklerim.

Bir de karşılıklı yapılan ‘iyi niyet’ açıklamaları var.

Günümüzde hangi evlilik bu kadar ‘tatlı tatlı’ bitmiş Allah aşkına?

İki isim birbirlerinin kariyeri için çok önemli. Her şeyden önce, parmakla gösterilen bir ‘iş birlikleri’ var.

Onu bozmamak için çabalarını çok iyi anlarım ve örnek de gösteririm.

Ama yürür mü, bilemem...

Zeynep, boşanma haberleri sonrası “Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz, şekil değiştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Şekil değiştirmek falan...

Size de garip gelmiyor mu?

Boşanıyorsunuz işte, ne şekil değiştirmesi?

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Kelebek’in yaz partisine hazır mısınız?





Hürriyet Kelebek olarak bu yaza sıkı bir giriş yapmaya karar verdik.

Ekip sıkı çalışıyor.

* “Haydi bir parti yapalım bari” oldu bittisine getirmemek için 7/24 çalışan bir ekip...

* Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen bir ekip...

Tabii bir de Altın Kelebek sponsorumuz Pantene var.

Onlar partimizin de sponsoru.

Pantene ile birlikte Lexus ve Damat Tween de bu özel gecenin sponsorlarından.

Ev sahibimiz ise Mandarin Oriental Bosphorus.

Bu önemli markalarla birlikte 16 Haziran Perşembe akşamı Kelebek kanatlarını yaz eğlencesine açacak.

Kırmızı halıda yine ben olacağım ve tabii ki benimle birlikte sürpriz konuklarım.

Buray ve Su Soley’in sahneye çıkacağı gecede DJ kabininde Doğuş Çabakçor olacak.

Sahnelerin ve ekranların beğenilen isimleri, cemiyet dünyasının önemli isimleri de Kelebek gecesinde bizlerle olacak.

Biz gecenin sloganını #kelebekyazı diye belirledik.

Parti sonrası olan biteni daha detaylıca buradan yazacağım. Şimdilik beklemede kalalım.

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Bahçeşehir’in yeni mimarisi

Yatay mimari hastasıyım...

Şehirde, kafamı göğe sadece gökyüzü için kaldırmak isterim.

Sırf bunu merak ettiğim için bir dostumun davetiyle Bahçeşehir’de bir davete katıldım.

Dikkatimi ilk olarak değişen ve nüfusu gençleşen Bahçeşehir çekti.

Bunu ayrı bir yazıda anlatacağım.

Ben Sarılar Group’un yöneticilerinden Ahmet Sarı’nın davetlisi olarak ‘Mevsim İstanbul’ adındaki villa projesinin tanıtımına gittim.

Kafayı yatay mimariye takmışlar, iyi de yapmışlar. Bu fikirle 89 villalık bir projeye başlamışlar.

O proje Bahçeşehir’in hareketli bölgelerini genişletecek, kafeleri, restoranları Bahçeşehir’in bir başka bölgesinde toplayacak.

Ben hiç fiyat şu kadar, metrekaresi bu kadar hesaplarına girmeyeceğim.

Sadece Bahçeşehir taraflarına yolunuz düşerse, bölgenin nasıl daha da değerleneceğini görmek için ‘Mevsim İstanbul’ ekibine ufak bir ziyarette bulunabilirsiniz.