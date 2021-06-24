Sanatçılar haklı ama...

Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
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İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
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Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
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“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.
Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.
Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
Milli maç günü geldi. Açık alanda izlemek isterseniz Zorlu PSM’deki amfide maçı seyredebilirsiniz.
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Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisinin bugün son günü. Bomontiada ALT’ta ücretsiz olan sergiyi gezin.
“Ne ararsan var” sloganıyla hizmet veren nalburdayim.com babalar gününe sürprizler hazırlamış. ‘Usta babalar’ için hediye arayanlar siteye bir bakabilir.
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
Sanatçılar haklı ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından “Temmuz ayı itibarıyla müzik yasağını 24.00’e çekiyoruz” diye bir açıklama yaptı.
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Kültür Bakanlığı ‘Müzik Susmasın’ diye bir proje başlattı. Bakanlık susmasın derken kabine neden müziği sustursun...
Aslında müzik susturulmuyor sadece pandemi önlemleri devam ediyor.
Bu müzisyenler için yeni bir darbe değil mi?
21.00’de mekanlar kapanıyor açıklamasından sonra neler dendiğini hatırlayın.
“Saati 22.00 hatta 23.00 yapın. Hiç değilse bu yazı böyle geçirelim” deniyordu.
Şimdi saat 24.00’e çekildi.
Aslında amaç sektöre ‘nefes’ aldırmak ama bu tam anlatılamadı.
Bundan sonra böyle mi olacak yaz-kış müzik 24.00’de kesilecek mi?
HAYIR!
Burada bir kafa karışıklığı olduğuna katılıyorum.
Ancak, bu kademeli açılmanın bir parçası. Eylül sonrası herkes istediği saate kadar müzik yapabilecek...
Yani 1 Temmuz sonrası restoran
ve kafeler
ruhsatlarına göre açık olmayacak mı?
Ruhsata göre açık kalabilirsiniz kararı geçen yaz alınmıştı. Sonrasında hepimiz olanları gördük.
O yüzden ruhsat saatine göre açık olma kararı son kabine toplantısında alınmadı.
İki sene öncesine dönebilecek miyiz?
Aşı olmayan arkadaşlarımızı ikna edersek, biraz kendimize zaman verirsek ve bu yazı da atlatırsak, evet!
Eylülden sonra tıpkı iki sene önceki gibi isteyen sabahlara kadar eğlenecek isteyen erkenden evine dönecek...
Bir kadın yakalanırsa!
Eğer ki bir kadın makyajsız yakalanırsa... Buna önce ve en çok hem cinsleri sevinir...
“Al işte gördün mü ben sana çirkin bu kız diyordum”cular türer...
WhatsApp gruplarında partiler yapılır... ‘Şuna benziyor buna benziyor’ diye sosyal medyada dalga konusu olur... Eğer ki bir kadın kilo almışsa...
‘Sen bana kurban ol be! Bak ne hale gelmiş’ diyenler canımızı sıkmaya başlar...
Hemen ‘klasik çayı ödem çayı diye yutturmaya çalışan’ uyanıklar çıkar ortaya...
Buzdolabını açın, ürünümüzü yağlarınıza sürün ve mucizeyi görün diyen fırsatçılar ortalığa saçılıverir...
Sohbet masalarında hemcinslerini yersiz esprilere konu edenler keyif meyif bırakmaz...
Magazinde son bir haftanın en’leri
∆ En istemem yan cebime koy’cu: Aleyna Tilki
∆ En anlayıp da anlamazlıktan gelen:Demet Akalın
∆ En melankolik olanı:Hadise
∆ En hep ben konuşulayım’cı: Seren Serengil
∆ En görüp de görmezlikten geleni:Kibariye
∆ En liseli aşık: Sıla
∆ En hızlı ilişkiye başlayanı: Uraz Kaygılaroğlu
∆ En çok değişeni:Tarkan
Bir yaratıcılık hikâyesi!
Bodrum’da ‘Pandemi’ adında bir restoran var. Geçen yaz koyulan bu mekan ismini ısrarla değiştirmiyorlar.
Belli ki mekanın ismini bulmak için çok emek harcanmış. Haftalarca, aylarca düşünülmüş.
Yuvarlak masa etrafında koca bir ekip kafa patlatmış.
Ve günün sonunda bu yaratıcı isim ortaya çıkmış.
İddia ediyorum, pandemi bittikten sonra, kimse pandemi diye bir kelime duymak istemeyecek...
Adı ‘karantina, pandemi, aşı, virüs, varyant’ olan mekanlara kimse ayak basmayacak... Tabelanızın önünden geçerken, insanlar gözlerini kapatacak...
Rihanna’yı, Jennifer Lopez’i sahneye çıkarsanız bile adı ‘pandemi’ olan yere müşteri gelmeyecek... Bunu neden anlamıyorsunuz? Ayrıca pardon ama pandemi ismi biraz vizyonsuzluk barındırmıyor mu?
Yeme bizi Aleyna
Çok akıllı kadın Aleyna Tilki.
Eurovision söylentileri çıkınca hemen bir açıklama yaptı ve ‘katılmam’ dedi genç starımız.
Açıklamasını da, “Türkiye’yi lokal bir şarkıcı olarak değil global bir isim olarak temsil etmek isterim” diye yaptı.
Atladığı bir nokta var Aleyna’nın... Eurovision’un olmazsa olmazlarındandır ‘lokallik’...
Müziğinde, büyüdüğün topraklardan esintiler olursa hakkını verirsin yarışmanın...
Hele ki, hem lokal hem de global olursan kazanmakla kalmazsın son yıllara damga vuran isim olursun... O yüzden Aleyna, katılırsak Eurovision’a ve sana teklif gelirse düşünmeden kabul et... Global olma demiyorum ol ama yerelliğini asla kaybetme...
Dünyanın en iyi yapımcılarıyla çalışsan bile onları ‘lokalliğin’ gücüne inandır...