Parasız adam gereksiz adam meselesi

Bugünlerde Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı “Bergen” filmini konuşuyoruz.
Fragmanı çıktı...
◊ “İnsanı derdinden sarsıyor” dedik.
Setten görüntüler geldi...
◊ “Son zamanların en iyi filmi geliyor” dedik.
Ve şimdi filmden en vurucu kare geldi...
Ve şarkı aralarında kendisi hakkında konuşanlara bir kez daha ‘mesaj’ gönderdi.
Üstelik o mesaj bu sefer Orhan Gencebay’a gitti...
Orhan Gencebay’ı hedefe koyan olay, yaptığı son açıklama.
Sahne kıyafetleriyle ilgili sorulan soruya, “Edepli ve akıllı olmak lazım. İnsan kendine yakışanı yapmalı” diye cevap vermişti.
Birçok kişiden eleştiri aldı Gencebay...
Hatta, Hülya Avşar’ın kalçasına dokunduğu, yıllar önceki bir görüntüsü tekrar gündem oldu.
◊ Hani edep lazımdı Orhan Baba...
Gecenin baştan sona özel olmasını istemiş belli ama buna gerek yoktu.
Evlilik teklifinde yapılan sürprizi, kral dairesinin kapatılmasını, Sakiler grubunun davet edilmesini...
Her şeyi anlarım.
Ama...
Evlilik teklifi etmeye başkasının arabasıyla gitmeyi anlayamam.
Ne gerek var?
Araban mı yok?
O konuya biraz sonra geleceğim.
Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.
Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.
Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.
Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.
Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.
Saniyelik videolar salıyor ortaya, iki üç mimik hareketiyle süslediği ‘story’ler atıyor, az kaldı, geri sayım başladı diyor ve bir şekilde meraklandırıyor herkesi.
Bu hafta yeni şarkısı nihayet çıkıyor Tarkan’ın.
Adı, ‘Geççek’.
Alışık olmadığımız bir tartışmayı başlattı bu şarkı...
Birileri çıktı ve...
- ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur...
- Türkçeyi katletme Tarkan...
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
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Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Parasız adam gereksiz adam meselesi
İyi işler yapan, hayatına dikkat eden genç şarkıcılardan biri Gizem.
Yavaş yavaş ismini sektöre kazımaya çalışıyor.
‘Mahmut Tuncer’in kızı Gizem’ kalıbından kurtulmanın, yani kendi ismini yaratmanın derdinde.
Hafta sonu Posta Gazetesi’ndeki röportajını okudum.
- ‘Parasız adam gereksiz adam’ demiş.
- ‘Benden daha az kazanan biriyle olmaz’ demiş.
- ‘Besle besle nereye kadar’ demiş.
Nasıl yanlış cümleler seçmiş.
Nasıl linç yeme garantili sözler kullanmış.
Bazı sözler vardır ‘öyle’ olsa bile ‘öylece’ söylenmez.
“Çok kazanan kadın az kazanan erkek ile olur mu” sorusu ayrı bir tartışma konusu.
Günümüzde birçok erkeğin bu durumdan rahatsız olduğunu, ilişkiyi yürütmekte zorlandığını ve pes ettiğini biliyorum.
Keşke sadece o cümleyi kursaydı ve “benden daha az kazanan biriyle ilişkiyi yürütmek zor” deseydi Gizem.
“Parasız adam gereksiz adam” cümlesi ağır olmuş. Farkında olmadan “yanlışa düştü” aslında.
Çünkü babası Mahmut Tuncer’in geçmişini unuttu. O yüzden bu sözlere ilk tepki babasından gelmiştir.
Mahmut Tuncer, geçmişte yaşadıklarını tekrar hatırlatmıştır ve “Kızım... Annen çok zengindi. Benim de 5 kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım. Bak ne oldu sonunda“ diye kızmıştır muhtemelen.
Parasız adam yerine
- Sevgiden yoksun adam gereksiz adam...
- Kibir makinesi adam işe yaramaz adam...
- Gözü dışarıda adam tırı vırı adam...
- Seni ‘kolay lokma’ gören adam faso fiso adam...
- Tembel adam boş adam gibi cümleler kurulması daha bir ‘tatlı’ değil mi?
Aşkın ömrü
- “Aşkın ömrü 6 ay” diyeni duydum.
- “1 yıl, hatta 3 yıla kadar oluru var” diyenlerle konuştum.
Ama Hakkı Bulut gibi “Şimdiki aşklar 10 yılda hemen bitiyor” diyenini duymadım.
Bu kadar iyimser, bu kadar toz pembe bakanı görmedim.
58 yıldır evli Hakkı Bey...
Dile bile kolay değil, 58 yıl!
O yüzden ona 5 yılmış, 10 yılmış az geliyor tabii.
Ah Hakkı Bey...
Keşke dediğiniz gibi olsa.
Keşke aşklar 10 yılda ‘hemen’ bitse. Günümüzde 1 yılı görenler bir adım öne çıksın deseniz, öne çıkanların sayısının azlığına inanamazsınız.
Koç, terazi, oğlak, yengeç
Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun...
Astrolog Aygül Aydın hafta sonu yine bombayı bıraktı kucağımıza, “Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları, kariyeriniz için kalkışa hazır olun” dedi.
Bu dört burç, İstanbul’da hatırı sayılır bir nüfusa sahip Sivas, Kastamonu, Ordu ve Giresunlular gibidir.
Lobileri güçlüdür, sesleri gürdür, beklentileri büyüktür.
Bu burçlara seslenip ‘hazır olun’ derseniz milyonları beklentiye sokarsınız.
Ama Aygül de boş konuşan bir astrolog değildir. Diğerlerine benzemez. O yüzden etrafınızda bu burçtan olanlar varsa ve bu güzel beklentiyi bilmiyorlarsa, verin mutlu haberi... Hazır olsunlar.
Zaten aksi olursa, kısa süre içinde seslerini duyururlar...
Hakan Meriçliler aradı...
Geçen hafta oyuncu Hakan Meriçliler’in giydiği ayakkabıyı görüp, “Bu topuklu ayakkabı gibi duruyor, hatta gibisi fazla, pek olmamış” yazmıştım.
Hakan Meriçliler’den mesaj aldım.
Önce, flamenko oynadığı şahane bir videosunu attı bana.
Sanki “Al işte sana cevap” der gibi vuruyordu topuğunu yere..
Sonra açıklamasını okudum.
Özetle, “Flamenko ayakkabıları iki türlüdür. Önü çivili olanla dans edersin, çivisiz olanla yürürsün. Bendeki çivisiz olan, yani yürümek için” diye tane tane anlatmış.
Hakan Meriçliler, “Aldın mı şimdi cevabını! Bir daha bilmeden konuşmazsın umarım” demedi AMA ben “aldım cevabımı”.
Gerçekten ‘kanattı’
“Şarkılar Bizi Söyler” programında “Kanasın” şarkısını okudu Kaan Sekban.
Sibel Can’dan dinlediğimiz, “Ne de güzel söylemiş” dediğimiz bir şarkıydı “Kanasın”...
İyi biliriz yani. Peki, Kaan Sekban kimdir...
-Komedyendir.
-Ara sıra mikserlik görevi de yapar.
İşte iyi bilinen şarkı ile iyi bilinmeyen komedyen yan yana gelince ne oldu dersiniz?
Bana hissettirdikleri şunlar oldu...
- “Kanadı” evet ama kulaklarım...
- “Sadece komedyenlik yapsa” dedirtti...
- “Bir daha şarkı okumaması için ne yapılabilir” diye düşündürdü...
- “Acaba sadece sağa sola su tabancasıyla sataşmaya devam mı etse” diye mırıldandırdı.
‘Alevciler’ isyanda
Instagram,‘hikayelere’ beğenme özelliğinin getirildiğini duyurdu. Yani tıpkı fotoğraf beğenir gibi hikaye beğenebileceğiz. Üstelik hikayesini beğendiğimiz kişi öyle ‘çat’ diye bildirim de almayacak.
Bu her hikayeye...
- Alev atanların...
- Alev çok klasik ‘balon’ atayım diyenlerin...
- Alkış emoji’siyle ‘DM’den yürüyenlerin sonudur.
Onlar şimdi isyana.
Ne yapıp edip ‘DM’den yürümenin yeni bir yolunu bulmanın peşinde. Aslında iyi de oldu. Zaten nafile bir çabaydı...
Ben bugüne kadar ilişkisi Instagram aleviyle başlayan kimseyi görmemiştim.