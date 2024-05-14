Olmayan şarkılar devri

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Morgül de bu duruma içerlemiş “bu yasak Mert Demir’den geldi biliyorum çok üzüldüm” demiş.

E izin almamışsınız ki...

Tüm eleştirilere bir açıklama yaparak cevap vermiş Morgül.

Demiş ki “Yılmaz Morgül’ün ses aralığı müzikal anlamda en üst seviyede olduğu için siz benim bağırdığımı zannediyorsunuz.”

Hahahaha...

Bu tam şey değil mi ‘mütevazılıkta Yılmaz Morgül gibi ol.’

Takdiri, teşekkürü hep başkalarından almak lazım.

Bırakınız sizi başkaları övsün.

Ses aralığınız geniş mi dar mı başkaları yorumları yapsın.

Böyle olmaz ki.

İyi olsanız bile iyi olarak görülmezsiniz kendinizi överseniz.

Aksine çok antipatik durursunuz.

Bu arada “Ateşe Düştüm” yorumu olmamış.

Siz kendi alanınızda devam edin öyle çok güzelsiniz Yılmaz Bey.

Bir de ben Mert Demir’in yerinde olsam karışmazdım Morgül’ün “Ateşe Düştüm” yorumuna.

Karışmazdım ki insanlar iyi ve kötü arasındaki farkı anlasın...

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Aynen dünyanın en güzelisiniz!

Dünyanın en güzel 100 kadını sıralamasını kim yapıyor?

Kusura bakmayın ama aklım hiç almıyor.

Güya Hande Erçel en güzel 100 kadın sıralamasındaki yerini Sıla Türkoğlu’na kaptırmış.

Amaaan...

Çok eminim yılda farklı farklı 10-15 kurum farklı farklı 100 kadın sıralaması yapıyor.

İnandırıcılığı olmayan bir sıralamadır bu benim için.

Estetiğe karşı değilim fakat gerçek bir liste olsa estetik dolu kadınları o listede tepelere koymazlar ki...

Hatta listeye almazlar ki...

O yüzden biraz farkındalık rica ediyorum.

Çünkü bu en güzel kadın listesine girdiklerini sanan o isimlerin egoları, kibirlerinden gına geldi...

Sahnede karışmam!

Ben kimsenin hayatına karışmam.

Ama erkek ve etek konusunda çizgim belli.

Sokakta öyle bir manzaraya şahit olmak istemem.

Fakat önceden de yazdım, sahne, dizi, film işlerinde olur.

Orası şov alanı!

Bakın Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olan arkadaşa. Şimdi diyorlar ki, algı operasyonudur bu...

Diyorum ya sahnede isteyen istediğini yapsın.

Bırakın birkaç dakikalık ya da saatlik ‘lunaparklarında’ eğlenip eğlendirsinler.

‘Trend’ deyince de Çağla

Çağla Şıkel, Demet Akalın gibi oldu artık.

Hani Demet şarkı çıkarmadan yaz gelmiyor diyorlardı ya...

İşte Çağla Şıkel de yeni bir trend başlatmadan yaz gelmiyor artık. Geçen yıl buz dolu suya girdi, sonra karanlıkta birkaç gün geçirdi falan.

Şimdi de kendini bir kulübeye kapatıp 11 saat geçirmiş Çağla Şıkel...

Bunu bırakın 11 saat, 11 dakika yapamayacak kişiler tanıyorum ben.

Bir de merak ediyorum.

O kulübenin kapısı kilitli miydi gerçekten?

Acil durum için etrafta birileri var mıydı?

Canına tak ettiği anda açıp çıkma şansı var mıydı, yok muydu?

Telefon mesela?

Yanında mıydı, değil miydi...

Bunlar önemli mevzular.

Ben de yaparım bu işi.

Ama en fazla 1 ya da 2 dakika dururum...

Sonrasına sabrım, sinirim, vücudum müsaade etmez...

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Bayat numaralar

Cezaevinden çıkan Nihal Candan “içerideyken 7 vakit namaz kılıyordum” demiş.

Bu insanların zihniyle oynamaktır.

Yeter ama yahu!

Hepsinin kafasında toplumun dini duygularıyla oynarsam, oraya girebilirsem sevilirim, kaybetmem, hep kazanırım anlayışı var.

Doğru değil.

Bunlar bayatladı artık.

Geçti böyle duygu sömürüsü devri. Ayrıca biri anlatsın hanımefendiye...

7’ye gerek yok 5 vakit de yeterlidir...