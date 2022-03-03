O şarkıyı en iyi kim söyledi...

Günlerdir “Sen Affetsen Ben Affetmem” polemiği var. Bergen’in filmi yarın vizyona girince o polemik artarak devam edecek.
Şarkıyı kim daha iyi söyledi, kim söylese daha iyi olurdu, kim hiç söylememeliydi gibi tartışmaları daha duymaya devam edeceğiz.
Baştan söylemek lazım, şarkı zor. Kriterleri var.
Öyle herkesin söyleyebileceği bir tarzda değil yani. Bugüne kadar da birçok sanatçı şarkıyı söylemiş ve bana göre şarkıya damga vuranlar hep kadınlar olmuş.
Dinledim, sordum, not aldım ve...
“Sen Affetsen Ben Affetmem” ilk 10’u hazırladım.
1- Bergen:
Tartışmasız şarkının en çok yakıştığı isim Bergen. Çıtayı arşa çıkarmış.
2- Ebru Yaşar:
Arabesk şarkıları çok iyi söylüyor Ebru Yaşar. Şarkıyı yıllar önce seslendirmiş ve zor olan o tüm kriterleri eksiksiz yerine getirmiş.
3- Aleyna Tilki:
Taksim Trio ile beraber çektikleri bir YouTube videosunda çıktı Aleyna karşıma. Kendi tarzında ama arabeskten de kopmayarak iyi bir iş çıkarmış.
4- Müslüm Gürses:
Müslüm Baba hayranları “Biz neden 4’üncü sıradayız” diyebilirler. Ama kadınların performanslarından sonra ilk sırada geliyor aslında.
5- Ümit Yaşar:
Arabesk müziğin yıkılmayan kalesi Ümit Yaşar. Kendinden geçercesine, hayran bırakırcasına söylüyor “Sen Affetsen Ben Affetmem”i.
6- Emrah:
Çoğumuz ilk Emrah’tan dinledik belki de şarkıyı. O yüzden yeri başkadır.
7- Ceylan:
Sesi uyuyor böyle şarkılara Ceylan’ın. Sevdim ben.
8- Gülşen:
Şarkı piyasaya çıktı ve çıktığı gibi de geri çekildi. Orada neler oldu anlamadık ama ben şarkıyı dinledim. Başka bir tarz yaratmak istemiş Gülşen. “Ben şarkıya değil, şarkı bana uysun” demiş.
9- Mehtap:
O çok ısrar ediyor, “En iyi ben söylüyorum” diyor. Ama bıraksın da bunu dinleyiciler söylesin. Evet, şarkının hakkını veriyor ama çok da mest etmiyor.
10- Işın Karaca:
Sesine, yeteneğine diyecek sözümüz yok Işın’ın ama bu şarkıyı biraz hareketli okumuş.
Oysa o meşhur şiirde öyle demiyor!
Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi İzlandalı Thor Saevarsson sosyal medyasından Dilan’ın doğum gününü şu sözlerle kutladı:
“Light of my life, fire of my loins. My sin, my soul.”
Dün Savaş Özbey Kelebek’te o mesajı yazmış ve demiş ki: “Eyy Thor, ‘hayatımın ışığı’ diyorsun anlıyoruz, ‘ruhum’ diyorsun anlıyoruz ama ‘belimin ateşi’ nedir?”
Benzer mesajları sosyal medyada da gördüm.
∆ Bel ateşi ne ya?
∆ Böyle romantizm mi olur puahaha!
∆ Yere batsın İzlandalının sevgisi falan yazmış millet.
İyi de Savaş...
Thor, Rus yazar Vladimir Nabokov’un “Lolita” şiirinden bir alıntı yapmış sanki. Ne o şiirde ne de Thor’un yazdıklarında “Belimin ateşi” diye bir söz var.
Satırlarda bahsi geçen söz ‘kasıklarımın ateşi’.
Bel mel yok yani ortada.
Unut ‘bel’i.
İzlandalının romantizmini asla küçümsemeyelim.
Bak adam nerelerden ne alıntılar yapıyor.
“Lolita” filmini düşünüyor, Rus yazar Nabokov’un sözlerini hatırlıyor ve romantizmi iliklerimize kadar hissettirecek sözler paylaşıyor.
Demek ki millet...
Bu sosyal medyaya çok fazla ‘inanmamak’, sırf adam ‘yabancı damat’ diye onu kıskananların oyununa gelmemek gerekiyormuş.
Düğünde erkek damatlık giyer!
Bana son günlerde Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın her gün evleniyor gibi geliyor. Hiç bitmeyen bir düğün yapılıyor sanki.
Bir Türkiye’de, bir Maldivler’de sürekli bir partileme durumu... Neyse.
Aydın’ın Maldivler’deki ‘son’ düğününde giydiği damatlığı konuşalım. Aslında damatlık değil ama başka ne denir bilemedim.
Eşi Zeynep Zenel, klasik bir gelinlik giymiş. Gayet de yakışmış.
Fakat Nevzat Bey; bordo mavi giyeceğim, “bize her yer Trabzon” mesajı vereceğim diye olmadık bir işe kalkışmış.
Üstüne bordo bir kimono geçirmiş, içine de mavi önlüğe benzeyen bir şey giymiş.
Sen yine memleketini sev, futbol takımının reklamını her yerde yap. Bordo-mavi renkleri her fırsatta dalgalandır ama düğününde değil!
Düğünde farklı olacağım diye bunu yapma.
∆ Şimdi birileri çıkıp bunun adına ‘tarz’ derse, ben ‘ciddiyetsizlik’ derim.
∆ Birileri ‘şıklık’ derse, ben ‘saçmalık’ derim.
∆ Birileri ‘patron adam ne yaparsa olur’ derse, ben ‘patron adam daha çok dikkat etmeli’ derim.
Fırat Tanış’tan Özcan Deniz’e
Fırat Tanış’a “Bir daha asla oynamam dediğin isimler var mı” diye soruldu. “Yok” diye cevap verdi Tanış ama sonrasında söylediği sözlerle ‘soru işareti’ bıraktı.
“Sette karşınızdaki oyuncu...
∆ Sürekli ‘Ben nasılım, ben nasılım’ diye soruyorsa!
∆ Sürekli gidip monitöre bakıyorsa!
∆ Nasıl oldu iyi çıktım mı diye soruyorsa!
Bu sizi çıldırtır” diye bir açıklama yaptı.
Şimdi soruyorum...
∆ Fırat Tanış bu sözleri “İstanbullu Gelin” dizisinde beraber oynadığı Özcan Deniz’e mi söyledi?
∆ Özcan Deniz ile Fırat Tanış arasında ne var?
∆ Özcan ne yaptı da Fırat arkasından böyle sallıyor?
Ha bir sorum daha var;
∆ Bu Fırat Tanış daha kaç kişiyi kırıp dökecek?
O şarkıyı en iyi kim söyledi...
Günlerdir “Sen Affetsen Ben Affetmem” polemiği var. Bergen’in filmi yarın vizyona girince o polemik artarak devam edecek.
Şarkıyı kim daha iyi söyledi, kim söylese daha iyi olurdu, kim hiç söylememeliydi gibi tartışmaları daha duymaya devam edeceğiz.
Baştan söylemek lazım, şarkı zor. Kriterleri var.
Öyle herkesin söyleyebileceği bir tarzda değil yani. Bugüne kadar da birçok sanatçı şarkıyı söylemiş ve bana göre şarkıya damga vuranlar hep kadınlar olmuş.
Dinledim, sordum, not aldım ve...
“Sen Affetsen Ben Affetmem” ilk 10’u hazırladım.
1- Bergen:
Tartışmasız şarkının en çok yakıştığı isim Bergen. Çıtayı arşa çıkarmış.
2- Ebru Yaşar:
Arabesk şarkıları çok iyi söylüyor Ebru Yaşar. Şarkıyı yıllar önce seslendirmiş ve zor olan o tüm kriterleri eksiksiz yerine getirmiş.
3- Aleyna Tilki:
Taksim Trio ile beraber çektikleri bir YouTube videosunda çıktı Aleyna karşıma. Kendi tarzında ama arabeskten de kopmayarak iyi bir iş çıkarmış.
4- Müslüm Gürses:
Müslüm Baba hayranları “Biz neden 4’üncü sıradayız” diyebilirler. Ama kadınların performanslarından sonra ilk sırada geliyor aslında.
5- Ümit Yaşar:
Arabesk müziğin yıkılmayan kalesi Ümit Yaşar. Kendinden geçercesine, hayran bırakırcasına söylüyor “Sen Affetsen Ben Affetmem”i.
6- Emrah:
Çoğumuz ilk Emrah’tan dinledik belki de şarkıyı. O yüzden yeri başkadır.
7- Ceylan:
Sesi uyuyor böyle şarkılara Ceylan’ın. Sevdim ben.
8- Gülşen:
Şarkı piyasaya çıktı ve çıktığı gibi de geri çekildi. Orada neler oldu anlamadık ama ben şarkıyı dinledim. Başka bir tarz yaratmak istemiş Gülşen. “Ben şarkıya değil, şarkı bana uysun” demiş.
9- Mehtap:
O çok ısrar ediyor, “En iyi ben söylüyorum” diyor. Ama bıraksın da bunu dinleyiciler söylesin. Evet, şarkının hakkını veriyor ama çok da mest etmiyor.
10- Işın Karaca:
Sesine, yeteneğine diyecek sözümüz yok Işın’ın ama bu şarkıyı biraz hareketli okumuş.
Oysa o meşhur şiirde öyle demiyor!
Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi İzlandalı Thor Saevarsson sosyal medyasından Dilan’ın doğum gününü şu sözlerle kutladı:
“Light of my life, fire of my loins. My sin, my soul.”
Dün Savaş Özbey Kelebek’te o mesajı yazmış ve demiş ki: “Eyy Thor, ‘hayatımın ışığı’ diyorsun anlıyoruz, ‘ruhum’ diyorsun anlıyoruz ama ‘belimin ateşi’ nedir?”
Benzer mesajları sosyal medyada da gördüm.
∆ Bel ateşi ne ya?
∆ Böyle romantizm mi olur puahaha!
∆ Yere batsın İzlandalının sevgisi falan yazmış millet.
İyi de Savaş...
Thor, Rus yazar Vladimir Nabokov’un “Lolita” şiirinden bir alıntı yapmış sanki. Ne o şiirde ne de Thor’un yazdıklarında “Belimin ateşi” diye bir söz var.
Satırlarda bahsi geçen söz ‘kasıklarımın ateşi’.
Bel mel yok yani ortada.
Unut ‘bel’i.
İzlandalının romantizmini asla küçümsemeyelim.
Bak adam nerelerden ne alıntılar yapıyor.
“Lolita” filmini düşünüyor, Rus yazar Nabokov’un sözlerini hatırlıyor ve romantizmi iliklerimize kadar hissettirecek sözler paylaşıyor.
Demek ki millet...
Bu sosyal medyaya çok fazla ‘inanmamak’, sırf adam ‘yabancı damat’ diye onu kıskananların oyununa gelmemek gerekiyormuş.
Düğünde erkek damatlık giyer!
Bana son günlerde Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın her gün evleniyor gibi geliyor. Hiç bitmeyen bir düğün yapılıyor sanki.
Bir Türkiye’de, bir Maldivler’de sürekli bir partileme durumu... Neyse.
Aydın’ın Maldivler’deki ‘son’ düğününde giydiği damatlığı konuşalım. Aslında damatlık değil ama başka ne denir bilemedim.
Eşi Zeynep Zenel, klasik bir gelinlik giymiş. Gayet de yakışmış.
Fakat Nevzat Bey; bordo mavi giyeceğim, “bize her yer Trabzon” mesajı vereceğim diye olmadık bir işe kalkışmış.
Üstüne bordo bir kimono geçirmiş, içine de mavi önlüğe benzeyen bir şey giymiş.
Sen yine memleketini sev, futbol takımının reklamını her yerde yap. Bordo-mavi renkleri her fırsatta dalgalandır ama düğününde değil!
Düğünde farklı olacağım diye bunu yapma.
∆ Şimdi birileri çıkıp bunun adına ‘tarz’ derse, ben ‘ciddiyetsizlik’ derim.
∆ Birileri ‘şıklık’ derse, ben ‘saçmalık’ derim.
∆ Birileri ‘patron adam ne yaparsa olur’ derse, ben ‘patron adam daha çok dikkat etmeli’ derim.
Fırat Tanış’tan Özcan Deniz’e
Fırat Tanış’a “Bir daha asla oynamam dediğin isimler var mı” diye soruldu. “Yok” diye cevap verdi Tanış ama sonrasında söylediği sözlerle ‘soru işareti’ bıraktı.
“Sette karşınızdaki oyuncu...
∆ Sürekli ‘Ben nasılım, ben nasılım’ diye soruyorsa!
∆ Sürekli gidip monitöre bakıyorsa!
∆ Nasıl oldu iyi çıktım mı diye soruyorsa!
Bu sizi çıldırtır” diye bir açıklama yaptı.
Şimdi soruyorum...
∆ Fırat Tanış bu sözleri “İstanbullu Gelin” dizisinde beraber oynadığı Özcan Deniz’e mi söyledi?
∆ Özcan Deniz ile Fırat Tanış arasında ne var?
∆ Özcan ne yaptı da Fırat arkasından böyle sallıyor?
Ha bir sorum daha var;
∆ Bu Fırat Tanış daha kaç kişiyi kırıp dökecek?