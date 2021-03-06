Konya deyince aklıma geldi

14 Şubat’taki ‘Pinhani’ konserini kaçıranlar için tekrar gösterimi bugün ‘Jojo Live’da. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
***
İstanbul’un, hikayesi eskilere dayanan apartmanları var. Bugün birkaçını ziyaret edip hikayelerini dinleyin.
***
Starbucks ‘carhop’ hizmetine başladı. Artık mağazada arabanızdan inmeden, yanınıza gelen ‘barista’ yardımıyla sipariş verebileceksiniz.
***
Şiir severseniz eğer Yılmaz Erdoğan’ın ‘Keşke Gelsen’ şiirine çektiği klibi izleyin bugün.
Büfelerde oturmayı özleyenlerdenseniz haydi favori büfemize doğru yola çıkalım.
Hafta sonu için ‘izci kampına’ ne dersiniz? Evde ama dışarıda değil. İnternetten araştırıp evde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Must Nişantaşı dün açıldı. Yemekleri, tatlıları hepsi çok lezzetli. Bugün birkaç saatimizi ‘Must’a ayırsak fena yapmayız aslında.
Hafta sonu rezervasyonları bile bugünden kapandı birçok mekanın.
Salı sabahı evden çıkıp mekan mekan gezdim.
Nişantaşı’nda başladığım tur, saat 19.00’da Ataşehir’de sonlandı.
Gördüklerimden sonra açık ve net söylüyorum, ‘bu dönem farklı olacak.’
İşletmelerin tamamı mesafe, hijyen gibi kurallara uyuyor.
Kapıdan adım attığınız an bir görevli size ‘HES’ kodunuzu soruyor. Eğer riskli durumda değilseniz masanıza oturabiliyorsunuz.
Saatler 19.00’a yaklaşınca masalarda homurdanmalar başlıyor.
5-10 dakikalık gecikmeyle müşteriler hesaplarını ödeyip mekandan çıkıyor.
‘Boel Nişantaşı’nda yoldan geleni geçeni izleyelim. Çok özledik çok.
Ocakbaşı muhabbetlerini özlediysek ‘Nişantaşı Cabbar’ açtı kapılarını. “Bana bir cabbar kebap” demeyi unutmayın.
Çok eleştirildi, umursamadı.
Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.
Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.
Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.
O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.
“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.
Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat
Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.
Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?
Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.
‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.
Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.
Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini
“Zayıfla, Diril, Canlan” eğitimine başlayabilirsiniz. 1 saat boyunca metabolizma hızlandıran kadim nefes tekniklerini öğrenmek için adres Biletix.com.
Son aylarda moda ‘oversize’ yani büyük boy kıyafetler. Artık baştan aşağıya rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Bir alışverişe çıkılır bugün.
Bir sevdiğinize hediyelik biblo alın bugün. May Gift Shop’un Instagram adresinde alternatif çok.
Bugüne ‘Üşengeç Pastası’ yapmak yakışır. Bisküvi, kakao, un... Haydi işe koyulun.
Ödem atan detoks içeceklerinden zarar gelmez. Hatta evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalında senfonik Amerikan müziğinin üstadı Aaron Copland’ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri var. Kaçırmayın.
Şöyle bir
Adeta “Ben buradayım” diyor.
“Artık benim dönemim başlıyor” dercesine paylaşımlar yapıyor.
Söylentilere göre Gülçin Hanım, İbrahim Tatlıses’ten beklediği evlilik teklifini aldı.
Ve “evet” cevabını verdi.
Hatta
geçtiğimiz haftalarda yasak olmasına rağmen bir kebapçıda, İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de olduğu bir masada bu kararı kutladılar.
O kutlama sonrası hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı gelin adayı Gülçin Hanım.
Son günlerde mağaza mağaza gezip düğün hazırlıkları için alışveriş yapıyor.
Daha sağlıklı.
Richard Gere de Bruce Willis de çok gençti o zamanlar. Sene 1997’ydi. Bugünün filmi ‘Çakal’ olsun. Dijital platformda var.
Dün Melike Şahin yeni şarkısını çıkardı.
‘Hepsi Geçti’ isimli şarkıyı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.
Eda Baba bugün 21.00’de PSM Online’da ücretsiz bir konser verecek.
Konsept ‘zamanda yolculuk’.
‘Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin’
Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli yayına girince Ali Kocatepe ile arasında bir kriz olduğunu öğrendik.
Meğer Nükhet Duru’nun geçen sene çıkardığı düet albümündeki bazı şarkıları Kocatepe ‘veto’ etmiş.
“Albümde şarkılarım yer almayacak” demiş.
Öyle arada kalmış şarkılardan bahsetmiyoruz.
“Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz.
Konu kapandı, unutuldu derken o albümün hazırlık sürecini anlatan bir belgesel projesine “evet” dedi Nükhet Duru. Ve “Duru Olmak” adlı belgesel ortaya çıktı.
Belgesel henüz yapım aşamasındayken aradaki gerginliğin farkında olan Netflix ekibi, Ali Kocatepe ile iletişime geçip şarkıların kullanım iznini istiyor. Kocatepe de olumlu yanıt veriyor. Ancak geçen ağustos ayında yaşanan olay iki ismin arasını yeniden açıyor.
İddiaya göre Ali Kocatepe, ağustos ayında Nükhet Duru’nun Bodrum’da verdiği konsere gidiyor. Seyirciler arasındaki yerini alıp Duru’yu dinliyor.
Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?
Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.
Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden bir çay.
Adres ‘kaave.com.tr’
Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.
Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.
Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.
Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.
Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.
Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.
Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.
Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...
Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...
Dükkanın genç sorumlusu Fırat Bey’i bulursanız size ufak sürprizleri olacaktır...
Sılanaz, pop müziğin yeni temsilcisi olmaya aday. ‘Yalan’ adlı şarkısı için çektiği klibe bugün bir şans verebilirsiniz...
Ayna tutkunları hemen ‘Trend Like’ın Instagram hesabına hücum edin.
Büyük boy ayna konusunda uzmanlar....
Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında gezin bugün...
Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...
Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...
Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...
Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...
Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...
Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...
Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?
Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...
Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...
Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.
Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...
Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.
Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.
Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.
İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?
Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘
‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’
‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’
Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...
Malcolm&Marie’yi seyrettim.
Gerilim arayanlar uzak dursun...
Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.
Başka bir film bu.
Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.
Konya deyince aklıma geldi
Aleyna Tilki’ye sormuşlar, “Amerika’da doğmuş olsaydın nasıl olurdu” diye.
O da, “Kötü olurdu. Oradaki starlardan farkım kalmazdı. Anadolu’nun enerjisini taşımak bana çok şey kattı. Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya’da doğmuş olmamdır” diye cevap vermiş.
Herhalde böylesine ‘popülerliğini yitirmiş’ bir soruya böyle akıllıca cevap veren uzun zamandır olmamıştı.
Haklı Aleyna.
Konya’nın havasından mı suyundan mı bilinmez ama farklı bir enerjisi var. Mesnevi gibi büyük bir eser, Mevlana gibi büyük bir değer tarafından Konya’da yazıldı. Birçok dilde çevirisi yapılan Mesnevi tüm insanlığa armağan niteliğinde.
Kendimce “Aleyna haklı, Konya varsa işin içinde, ülke sınırlarını aşmak çok normal” diye mırıldanırken aklıma Güngör Bayrak geldi.
Şerife Bayrak yani.
Yani aslında Konyalı Şerife ya da Leydi Şerife. Kafanız karışmasın. Güngör Bayrak da, Şerife Bayrak da, Konyalı Şerife de, Leydi Şerife de tek kişi.
Orta kuşak belki onu Kanal D’nin “Gümüş” adlı dizisinden tanır.
Ama aslında hikayesi bambaşkadır.
Şerife Bayrak ismiyle Konya’da dünyaya geliyor. Sonra evlatlık verildiği ailesi ismini, ‘Güngör’ olarak değiştiriyor.
Oyunculuk yapıyor, sahneye çıkıp şarkı söylüyor ve adı Konyalı Şerife oluyor.
‘Sir’ ünvanlı Cezayir asıllı biriyle evlenip Fransa’ya yerleşince ‘Leydi’ lakabını alıp Leydi Şerife diye anılıyor.
Bakmayın şimdi isminin pek fazla hatırlanmadığına, o döneme damgasını vuruyor Leydi Şerife.
Türkiye’den çok yurtdışında konuşuluyor.
Yani Aleyna Tilki dünyada adını duyurmak için gerekli şartlara sahip. Özünde Konya var.
Kalbinde Mevlana, zihninde mesnevi var.
O topraklardan çıkan ve ismi ülke sınırlarını aşmış birçok önemli isim var.
Sivas mı İzmir mi?
Bir şehir polemiği de Sivaslılar ile İzmirliler arasında yaşanıyor. Polemiğin yaratıcıları ise Tülin Şahin ile Hadise.
Hadise gibi makyajsız bir fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin “Sivaslı genetiği” diye açıklama yaptı.
Hadise’de o fotoğrafın altına “Türkiye’nin en güzel kadını” notunu düşünce, siz mi güzelsiniz biz mi tartışması başlayıverdi...
O tartışmada İzmir tarafını,
Elçin Sangu, Bengü, Yüksel Ak ve Melisa Şenolsun...
Sivas tarafını ise
Dilan Çiçek Deniz, Tülin Şahin, İrem Sak ve Hadise temsil ediyor.
Öyle zor ...
Öyle çekişmeli...
Öyle arada kalınmaya müsait bir liste ki bu.
Uzun süredir bu kadar zorlanmamıştım.
Ama bir karara vardım...
◊ Elçin Sangu ve Dilan Çiçek Deniz arasında düşünmeden Elçin Sangu...
◊ Bengü ve Tülin Şahin arasında 3-5 saniye düşünüp Bengü...
◊ Yüksel Ak ve İrem Sak arasında, başıma bir şey gelmeyecekse İrem Sak...
◊ Melisa Şenolsun ve Hadise arasında biraz kafa patlatıp Melisa Şenolsun derim... Yani bu durumda İzmirli güzellerimiz 3...
Sivaslı güzellerimiz 1 puan alıyor...
Ve İzmir açık ara farkla birinci oluyor...
Güldük eğlendik diye bakmak lazım
Armağan Çağlayan, YouTube kanalına katılması için Ajdar’a teklif götürdü.
Televizyonculuğun hassas terazisini iyi biliyor Çağlayan.
Yani Ajdar iyi bir konuk onun formatı için.
Fakat ‘büyük star Ajdar’ programa konuk olmak için 1 milyon Euro istemiş.
Ajdar, sosyal medya hesaplarındaki biyografi kısmına, ‘Dünya hiper starı”, “evrensel star”, “dünya starı”, “popun dünya üzerindeki kralı” gibi sıfatlar yazmış.
İşin kötü tarafı Ajdar bu dediklerine inanıyor.
Kendisinin bir ‘işkence unsuru’ olduğunun hiç farkında değil. Gerçekten kendini bir yıldız gibi görüyor ve programlara çıkmak için para istiyor. Üstelik pandemi etkisi falan da değil bu, yıllardır böyle...
Neyse ne... Ben günün sonunda, güldüm mü, güldüm... Eğlendik mi hep beraber, eğlendik. Buna bakarım... Bu zor günlerde neye gülsek kâr derim susarım.
‘O’ mekan kapanmıyor
Cihangir’in özel mekanlarından biridir ‘Smyrna’. Pandemi döneminde birçok mekan gibi onlar da zor günler geçirmiş ve aylarca kapalı kalmışlardı.
Sonra sağda solda ‘Smyrna kapanıyor’ söylentileri dolaştı. Ben de bu söylentileri yazdım.
Ama doğru değilmiş.
Mekanın sahibi Yeliz Hanım ile konuştum.
“Ben işletmeme yatırım yapıyorum. Şu zor dönemde tadilat yaptım, yenilendik. Kapatma söz konusu değil” dedi.
Yani kapanmıyor ‘Smyrna’...
Aksine yenilenmiş.
O halde şöyle derin mi derin bir “ohhhh” çekip, Cihangir’in ‘Smyrna’sına uğramak şart oldu.