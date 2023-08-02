Kapalıçarşı gerçeği

Haberin Devamı



Hakan Evin, Michael Douglas ve ailesine de halı sattı.

Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı açıklamada “Sizin duyduğunuz işin dedikodu kısmı. Biri densizlik yaptı diye her şey bir anda iptal olmaz” demişti.

O iddiaların odağındaki isimle konuştum.

O isim 37 yıllık Kapalıçarşı esnafı Hakan Evin.

Evin, olan biteni anlattı:

“Küfür yiyorum, tehdit ediliyorum, ben vatanını seven, Kapalıçarşı aşığı biriyim. Görüntüyü çekip bana gönderen başka bir esnaf arkadaşımız. Benim dükkânımın kameraları değil. Görüntü bana gelince, ben de birkaç fotoğraf karesini sosyal medyamda paylaştım sadece.”





Zaten olay da tam olarak burada başlıyor.

Hakan Bey’in medya mensuplarıyla arası yıllardır çok iyidir.

O kareyi gören gazeteciler kendisini arayınca o da elindeki görüntüleri gönderiyor. Ama tekrar ederek şunu söylüyor “Benden önce zaten bir sürü kişi o fotoğraf ve videoları paylaşmıştı.”

“Peki gizlilik sözleşmesi muhabbeti ne diye” sordum. Cevabı “Öyle bir sözleşme yok” oldu.

Kapalıçarşı yönetim kurulu üyeleri bir gün önce gelip “Yarın Tom Cruise geliyor. Biz de eşimizi, çocuklarımızı getirip fotoğraf çektireceğiz” demişler.

Pazar günü de gerçekten çoluk çocuk çarşıya gitmişler.

Tabii tüm fotoğraf çektirme isteklerini Tom Cruise reddetmiş.

Hal böyle olunca Hakan Evin soruyor: Nerede gizlilik?

Benim anladığım şu...

Kapalıçarşı yönetimi bir gün önce herkese haber veriyor ama bir gizlilikten bahsetmiyor.

Hatta ailecek gelip izleyeceğiz diye de açıklama yapıyorlar.

Olayların bu noktaya kadar geleceğinden haberleri yok.

Suçlanan esnaf da haklı olarak soruyor:

∆ Bize neden günler öncesinden uyarı yapmadılar?

Kendi eş ve çocuklarını neden çarşıya getirdiler?

Vallahi yukarıdan başlayan bir koordinasyonsuzluk var, o çok belli.

Ama bu saatten sonra yapılması gereken belli.

Zaten Bakan Ersoy’un açıklamaları da bu işin henüz bitmediği yönünde.

Haberin Devamı

Ne olacak ki yaaa...

Haberin Devamı

Yani artık adam nasıl isyan noktasına geldiyse, arkadaş ortamında söylediklerini çat diye söylemiş mikrofonlara...

Rafet El Roman kız arkadaşıyla ilgili sorular üzerine, “Bırakın da böyle romantik şarkılar yazan bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var ki anlamıyorum. Sigaram yok, içkim yok, kumarım yok, kötü alışkanlıklarım yok” demiş.

Hahahaha.

Nefis savunma.

Ayrıca biraz da haklı yahu.

Çapkınlık ne ara suç oldu hele ki bekar bir adam için.

Eğer bazı kurallar çiğnenmiyorsa kimseyi ilgilendirmemeli.

“Ne kuralı” falan deyip de kızmayın...

Kural dediğim ‘olması gerekenler’ aslında.

Yani arada uçuk yaş farkı yoksa, bir taraf evli değilse, şiddet gibi durumlar söz konusu değilse, kime ne yahu...