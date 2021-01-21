Kafamda deli sorular

Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Kısık sesle ‘Ege şarkıları’ açalım çalsın fonda akşama kadar. Missss...
Gülümseyin ve sosyalleşin. Bu dönemde nasıl sosyalleşeceğim diyeceksiniz. Facetime, Zoom... Artık hangisini tercih ederseniz...
Online konserlerde aradığınızı bulamazsanız konser arşivlerine bir göz atın. Konsere gitmeyi çok özledik çünkü...
Çok gittik sağa sola. Şimdi kendi topraklarımızda gezelim. Bir rehber eşliğinde Topkapı Sarayı ve Harem gezisi için bilet alalım bugün..
5. nesil kahveciliğin temsilcisi ‘Kaave Roastery’ kış ayları için bir kahve çıkardı ‘Snow White Latte’... Hadi battaniye altına girip yudumlayalım...
Yağ tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın. Sabah erken saatlerde yağ yakıcı içecekler içelim...
Çocuklarınız evdeki basit malzemelerle deneyler yapabilecek. ‘Henkel’in YouTube kanalında ‘keşif dünyası’na girin ve evde deney keyfini çocuklarınıza yaşatın.
Akşam BBC Earth kanalında ‘
Yeniliklere kapımızı açacağımız bir gün olsun. Katı kurallarınızı yumuşatın. Ben demiyorum, astrologlar uyarıyor.
1951 yılında basılan, Salinger’in ilk ve tek romanı olan “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı okumadıysanız bir çırpıda okuyacaksınız.
İstanbul’da “Esteban”ın hamburgeri çok farklı, çok lezzetli çok çok çok...
Pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan “Acı Reçete #02” sergisi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.
Haydi kendinize 28 günlük bir “kişisel gelişim planı” yapın ve gün gün uygulayın.
Yalıkavak ve Yeniköy’de şubeleri olan Eskiyer Restoran’ı arayın.
Kontrollü açılış, mutasyonlu virüs, aşıdaki gecikme derken şubat başına kaldı gibi gözüküyor.
Eğer bu süreç biraz daha uzar ve restoranlar 1 ay daha kapalı kalırsa koca bir yılın yarısını kapalı geçirmiş olacaklar.
Bazı esnaflar seslerini duyurmaya çalışıp tedbirlerle hemen dükkanlarımızı açalım diyor.
Bazılarının ise hiç sesleri çıkmıyor.
Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz?
Çünkü hallerinden memnunlar.
Çünkü onlar gemilerini bir şekilde yürütüyorlar.
Kimse kusura bakmasın ama bu işin önüne geçmek artık zor.
-Kahvaltıda ‘avokadolu ve çedar peynirli göz yumurta’ yapın. İsmi kafa karıştırmasın, yapımı çok kolay
***
-Sabah suyumuzu içtikten sonra bir avuç ceviz yemeyi unutmamak lazım.
***
-Geçin ayna karşısına, ‘gülme egzersizi’ yapın. Evet evet, sebepsizce gülün.
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-Unutmayın her rock star’ın bir ekibi olur. Yardım istemekten çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan fikir alın. Aranızdaki güven bağlarını güçlendirin.
***
Gördük işte son bölümde Volkan’ı. Asya’nın kapısına dayandı. Ağladı.
Asya’ya “Şehrimi terk et, seni görmek istemiyorum, ben sensiz iyiyim” dedi. Saçmaladı.
Volkan, Asya’sız iyi falan değil aslında.
Olay Volkan ile Asya da değil.
Biziz.
Bu, erkeklerin genel bir tavrı.
Bir ilişki yürürken “Nasılsa beraberiz, beni bırak(a)maz” deyip öyle hoyratça davranıyoruz ki...
Arayıp sormama, aynı sofrada yemek yememe, eve geç gelme, sağda solda hayatındaki kadın hakkında küçük düşürücü konuşmalar, hatta aldatma...
Eros Ramazzotti sokakta yürüyüşe çıksa böyle bir kalabalık toplayamaz...
Andrea Bocelli bu denli agresif bir hayran kitlesine sahip değil...
Giorgio Armani ile aynı mekanda kahve içse Can Yaman, kalabalık Can’a doğru koşar,
o derece.
Bu olan bitene ‘PR’ çalışması mı dersiniz, yoksa İtalyanların akıl tutulması mı bilemem.
Zaten konumuz da bu değil.
Çünkü söylenenlere göre Can Yaman için
Perdeleri açıp yağan yağmuru belki de kar yağışını izleyip yarım saat egzersiz yapalım...
Eğer izlemediyseniz, akademi ödüllerinde 8 ödül sahibi ‘Slumdog Millionaire’ bugün TRT 2’de...
Dünya sarılma gününe az kaldı. Sahi en çok kime sarılmayı özlediniz? Hadi fotoğraflarınızı kurcalayın ve paylaşın...
Zaten evdeyiz. O yüzden üşenmeyelim. Hiç açmadığımız bir dolap varsa açıp baştan sona düzene sokalım...
10 öykülük özel bir seçkiden oluşan “Ölümsezen” Mehmet Erkan’ın kaleminden piyasaya çıktı. Şehir insanının yalnızlığını ele alan kitap, çok “biz”den.
Milano Moda Haftası başlıyor bugün. İzlemek için adres https://www.cameramoda.it/
Taşların iyileştirici etkisine inanıyorsanız burcunuza özel, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik alın.
“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Netflix’in yeni mini dizisi. Ekran karşısında hop oturup hop kalkmayı sevenlere önerimdir.
“Acaba bu sefer doğru söylüyor mudur Aleyna Tilki?” diye kafa patlattım.
Ama parçaları birleştiremedim ve maalesef Aleyna’ya yine hak veremedim.
“Aşırı kaba erkekler gibi aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten bu aşırı kibarlık” dedi ve yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
KATILMIYORUM.
Kibarlık iyidir...
Kibarlık her zaman kazandırır.
Bir erkek, hemcinslerine de karşı cinse de kibar davranıyor diye ‘
Badem yemek uyku kalitesini artırıyor. Her gün bir avuç badem alışkanlığı iyidir.
Eminönü ya da Moda’ya yolunuz düşerse, en iyi ‘Berliner’ (Alman Çöreği) için Gurmania’yı ziyaret edin. Çok lezzetli.
Gün boyu mum yakalım. Mesela ‘lavanta kokulu doğal soya mumları’ hem güzel kokuyor, hem rahatlatıyor.
Güne tatlı bir başlangıç nasıl olur? Sizi gün boyu gülümsetecek, “yaban mersinli dutch baby” tarifine internetten bakabilirsiniz.
Salgından ve stresten uzak yaşam önerileri için bugün Hürriyet Seyahat’e göz atın.
Kendi aracınız ile sportif sürüş eğitimi almak isterseniz, 7 saatlik bir eğitim paketi “bodo.com”da sizi bekliyor.
Brokoli, kereviz, pırasa... Birini seçin ve yemeğini yapın. Son zamanlarda böyle sağlam beslenmek çok mühim.
Sağlıklı yaşam için uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen uyku ve pandemi panellerine katılın.
Balat
“Zeki Müren kötü bir rol modeldi” dedi. “Çocuklar o dönem travmalar yaşadı” dedi.
Saçmaladıkça saçmaladı yani.
Çok değil 3 sene öncesine dönelim.
Yine bir gazeteye röportaj veren Özdemir Erdoğan o gün şöyle söylüyor;
◊ Moğollar ve Cem Karaca, müzik bilgileri kısıtlı olmasına rağmen dinleniyorlar.
◊ Biz taklitçi milletiz. Moğollar, Cem Karaca ve Ahmet Kaya yurtdışına çıkıp Batı’yı taklit etmeye başladı.
◊ Tarkan çok orta karar bir isim. Hele o “Alaturka” albümü, çok vasat.
Son röportajında “kendince” övdüğü Bülent Ersoy hakkında ise o zamanlar, “Bülent Ersoy bu kadar magazine çıkacağına keşke 2 şarkı söylese. Hareketleri
Bugün rehber eşliğinde online “Salvador Dali” müzesini gezecektik. Tükenmiş biletler. Yarın “British Museum” gezisi var. Tükenmeden biletinizi alın.
Bugün saat 15.00-16.00 arası bir elma yemeyi unutmayın.
Ara öğün dedikleri bu işte...
Bugün yakın bir arkadaşınızı arayın, “Kilo aldın” demek yok. “Dikkat et, bu gidiş iyi değil” deyin o anlayacaktır. (2 dakikada spor arkadaşı yapma taktiği...)
Minik dostunuza bir tablo yaptırın.
Onu mutlu etsenize...
Yürüyüşten dönerken sokak aralarına dalıp 3’ncü nesil kahvecilerden daha önce denemediğiniz bir kahve için...
Yasaklar sonrası ilk gün dışarıda yürüyüş yapmamız lazım. Hadi spor ayakkabılarınızı giyin...
Sevdiklerinizle samimi bağlar geliştirin, güzel anılar oluşturun. Eeeee mi? Hem ilişkilerinize hem sağlığınıza iyi gelecek...
Tecrübeli isim, normal olarak bazı isteklerde bulunuyor gittiği yerlerde. Ama bu son isteği biraz garip geldi bana...
Yeni bir diziye başlayacak olan Avşar, “Hamlamak istemiyorum, o yüzden sete küçük bir spor salonu kurulmasını istedim” dedi.
Çekim aralarında beklerken spor yapacak güzel oyuncu.
Ama makyaj ne olacak?
Saç baş dağılmayacak mı? O ne olacak?
Ayrıca set farklı yerlerde olduğunda portatif spor salonu her yere taşınacak mı?
“Vay özlemişiz, yaşa be” diyerek dinliyorduk ki, şarkı arasında anlamsız açıklamalar yaptı.
Bazı isimlerin seyircili, seyircisiz fark etmez, konserlerde konuşmaması şart.
Onlar sadece şarkılarını söylesinler.
Ceylan Ertem de ne yazık ki o konuşmaması gereken isimlerden biriymiş.
Sen şarkı söylerken neden girersin böyle toplara...
Ceylan Ertem, “Son günlerde çok ekranlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ı görmeye. Hâlâ popüler olmasına hiç olumlu bakmıyorum” dedi.
-Günün yarısını ‘bakım yaparak’ geçirebiliriz.
Çıkarın kremlerinizi, hazır evdeyken mutlu edin kendinizi...
-Sokağa çıkamayacağız ama online sipariş ile akşam soframızı kuralım ben bugün öyle yapacağım.
Restoran tercihi size kalmış...
-Bu akşamın canlı konseri ‘Emir Can İğrek’ genç şarkıcıya şans verirseniz güzel bir cumartesi akşamı olur...
“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.
Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.
Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.
Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “
Kafamda deli sorular
Sıla ve Hazer Amani, ilişkilerine çok konuşulan bir başlangıç yapmıştı. Sonrası hızlıca bir evlilik oldu zaten. Öyle çok göz önünde yaşamadılar ilişkilerini.
Aralık ayında boşanma dedikoduları çıktı ve geçtiğimiz gün de boşandılar.
Halen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları duruyor.
İlk kimin eli gidecek, kim geçmişi silecek göreceğiz.
Ama dikkatimi çeken başka bir nokta var...
Mesela Hazer Amani’nin henüz 3 ay önce paylaştığı ve Sıla ile çok mutlu göründükleri fotoğrafları var.
Anlıyoruz ki, bu boşanma kararı üzerinde öyle uzun süre düşünülmemiş.
Hızlıca alınmış bir karar sonrası boşanmış ünlü çift.
Sıla’nın son paylaşımlarına baktığımızdaysa neredeyse hepsi Yalın’la.
Tamam, yakın arkadaşlar diyebilirsiniz. Tamam, birlikte çok iyi bir şarkıya imza attılar diyebilirsiniz. Peki Hazer Bey’in Yalın’la arası nasıldı?
Nasıl bakıyordu bu samimiyete Hazer Bey?
Bunu bilemiyoruz.
Ama Yalın’ın sosyal medya hesaplarından Hazer Amani’yi takip etmediğini görebiliyoruz.
Evliyken veya bir ilişki yaşarken, hayat arkadaşınız yerine bir başkasıyla bu kadar çok fotoğraf paylaşmak...
Bilemiyorum, hangi duygunun yansıması sizce?
Doğru bir hareket mi?
Peki bu ani alınan boşanma kararının arkasında Hazer Amani’nin kızdığı bu tarz hareketler olabilir mi?
Ya da Yalın ve Sıla’nın samimiyeti evliliğin bozulmasında bir etken mi? Sadece soruyorum.
Çünkü kafamda deli sorular...
NE YAPTIN ABİ
Ah be Hazer Şef...
Ne yaptın sen!
Hadi yaptın tamam da şimdi ne yapacaksın?
Ama şu günlerde güldürdün ya yüzümüzü, yine de teşekkürler sana...
Amani’nin koluna yaptırdığı dövmeden bahsediyorum.
Şu satırlar yazıyor dövmede:
“Baktım sana kızgın değilim
Kırgın değilim
Dargın değilim.
Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”
Çok açık eski eşe bir mesaj var...
Çok açık sitem de içeriyor.
Hatta öyle açık ki ‘üzdün beni’ diyor Hazer Amani bu dövmesiyle.
Acaba Hazer Şefimiz bu dizeleri koluna dövme yaptırırken sözlerin Cemal Süreya’ya ait olduğunu mu sanmış?
Kötü haber, bu dizeler Cemal Süreya’ya ait değil. Hiç yazmadı bu satırları ünlü usta. Bu satırlar Mehmet Ercan’ın “Dudak Payım” adlı kitabından.
Hatta kitabın sahibi Mehmet Ercan bir açıklama yaptı ve “Sözümün büyük usta Cemal Süreya ismiyle paylaşılması onurdur” dedi. Yani ortada hep alışık olduğumuz gibi bir ‘Win-Win’ durumu yok.
Hiç değilse Hazer Amani için yok.
Ortada açık açık ‘Win-Lose’ (kazan-kaybet) durumu var.
Peki şimdi ne yapacak Hazer Şef?
Dövmeyi kazıtsa izi kalır...
Üstüne bir şey yazdırsa kısa kalır.
Olacak iş mi?
Suluktan su içtiğine şaşıran fenomen
İnternet ünlümüz Duygu Özaslan spor yaparken bir video paylaştı. Elinde bir suluk var. Ve video çekerken şöyle diyor:
“Bunu böyle istediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Ağızlık kısmı da çok güzel, küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz.”
Evet suluk bu, bitince doldurursun zaten. E bu sporcu sulukları öyle oluyor, yudum yudum içiyorsun zaten.
Bunda şaşıracak ne var?
Bunu böyle anlatacak kadar hayat ne yaşattı sana Duygu?
Araba sürerken araba hareket
eder mi? Eder...
Telefon çalınca açarsan konuşur musun? Konuşursun...
Yemek yiyince doyar mısın? Doyarsın...
Klavyenin tuşuna basınca yazı yazar mısın? Yazarsın...
Ama bunları anlatmaya çalışmazsın.
Yok yok, Duygu ya bizimle eğleniyor... (Ki sanmıyorum...)
Ya da paylaştığı videolarda kullandığı İngilizce kelimeler nedeniyle Türkçe kelime dağarcığında problemler var.
Kısıtlı kelimelerle anlatmaya çalışıyor derdini.
Gördüm güldüm
Tekrar okudum kahkaha attım.
Hazer Amani’nin koluna yazdırdığı dizeler için Twitter’da bir kullanıcı, “TED Ankara mezunu, rocker adamı Hakan Taşıyan’a çevirdi kadın” yorumunu yaptı.
Benzer mavralar daha uzun bir süre dönmeye devam edecektir.
Kısaca yandın sen Hazer...
Yazar Ümit Alan da bir açıklama yaparak tartışmalara noktayı koydu.
Alan, Hazer Amani’yi kastederek, “Bu az atarlı pop şarkısı kıvamında sözleri sevdiyse bilemem de, Cemal Süreya’nın sözü olduğunu düşünerek dövme yaptırdıysa geçmiş olsun. Böyle bir Cemal Süreya şiiri yok, böyle bir Cemal Süreya düzeyi de yok” diye yazdı.
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