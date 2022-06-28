Johnny ve Amber ile ilgili herkes gibi düşünüyorum

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Onun gibi kaç isim kaldı ki?

Kaç kişiyi sayabiliriz mesela?

Hani o klasik tabirle 100 kişiye sorsak 100’ü de onun ismini muhakkak geçirir favori oyuncuları arasında.

Ne mutlu bana dün Robert De Niro ile tanışma fırsatı buldum…

Kısa da olsa bir söyleşi yaptık.

Bakmayın İstanbul’da biraz durgun görüntü verdiğine.

Ağırbaşlı ama neşeli tiplerden.

Bir de yorgun.

Amerika, İngiltere, Türkiye arasında gezmiş son bir haftada…

Kısa sohbetimizde alışılagelmişin dışında sorular sordum kendisine.

Mesela Johnny Depp ve Amber Heard davasını nasıl yorumluyor?

Ya da...

Beğendiği yeni nesil aktör ve aktrisler kimler?

Hepsine cevap verdi…





“Restoran açmak istersen gel beni bul”

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Nobu’nun hikayesi aynen böyle başlamış. Bir gün Robert De Niro, Şef Nobu’nun restoranında yemek yedikten sonra aynen bu cümleleri kurmuş. “Gel beni bul”

◊ Bu sektöre nasıl girmeye karar verdiniz? Çocukluk hayali miydi, ticaret yapma tutkunuz mu vardı?

- Şöyle oldu... Nobu ile Los Angeles’taki Matsuhisa Restaurant’ta tanışmıştık. Yemeklerini tattım ve 15 dakika geçmeden ona dedim ki “Bir gün New York’ta restoran açmak istersen beni bul...”

◊ Peki yeme içme sektöründe deneyiminiz var mıydı? Yoksa tamamen ‘risk’ mi aldınız?

- Ben de o zaman Tribeca’da, Tribeca Grill adında bir restoran açmıştım zaten. İlgiliydim ve restoran işinde biraz da olsa deneyimim vardı. Bizim hikayemiz böyle başladı.

◊ En sevdiğiniz Nobu yemeği nedir peki?

- Her şey iyi, her şey (gülüyor)… Kendisi ne pişirirse seviyorum. Özellikle de ‘Black Cod’, yani siyah morina balığı ile yaptığı yemeklere bayılıyorum.

◊ Farklı ülkelerdeki restoranlarda sizi heyecanlandıran başka lezzetler var mı?

-Mesela beni en çok heyecanlandıran şey Türkiye gibi yeni bir ülkede iş kurduğumuz zaman oranın lezzetleriyle menüyü birleştirmek, yani yeni şeyler üretmek. Bundan çok haz duyuyorum. Onları keşfetmek beni daha çok mutlu ediyor.



Robert De Niro - Nobu MatsuhIsa - Orkun Ün - Meir Teper - Baran Süzer

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Nobu MatsuhIsa:

“Bebeğimiz doğalı neredeyse 30 yıl oldu”

Şef Nobu Matsuhisa bana göre Japon mutfak kültürünün büyümesinde öncü isimlerden biri. Evet Robert De Niro ile arkadaşlığı, yolunun kesişmesi de bunda büyük bir etken. Ama onu dinleyince içimden “er ya da geç, De Niro’lu ya da De Niro’suz ‘Nobu’ ismi tüm dünyaya zaten yayılırdı” diye düşündüm.

◊ Yeni restoranlarınızın baş şeflerini nasıl seçiyorsunuz?

- Nobu, kalitesinin, felsefesinin olduğu ve her gün büyüyen bir ailedir. Neredeyse 30 yıl oldu ilk restoranımızı açalı. Mesela İstanbul Nobu’nun şefi, Dubai Nobu’nun yardımcı şefiydi. Bu yüzden biz bir aileyiz diyorum. İçeride şeflerimizi yetiştirip, yeni restoranlarımızın başına geçiriyoruz.

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◊ Gençlere şans veriliyor mu peki restoranlarınızda?

- Benim yeni nesille aram çok iyidir. Biz yeni nesle şans veriyoruz bunu uzun zamandır yapıyoruz üstelik. Böyle büyüdük ve büyümeye devam edeceğiz. Ben onlara çok güveniyorum.

Baran Süzer

Nobu Hotel geliyor

Baran Süzer, Nobu Türkiye’nin ortağı. Böyle bir markayı Türkiye’ye getirdiği için gururlu… Aslında haklı da… Yeni müjdeler verdi… Mesela Nobu’nun otel konseptinin Türkiye’ye geleceğini söyledi:

“Hep derlerdi ki neden böyle bir marka Türkiye’de yok. Nobu gibi bir markanın buraya gelmesine katkım olduğu için çok gururluyum. Mesela bu sene Bodrum’a pop-up restoranımızı açtık. Seneye de Nobu Hotel’i açacağız.”

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Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU



“Eskiden sadece bağımsız filmleri görürdük şimdi işler değişti”

◊ Sektörde beğendiğiniz aktör ve aktrisler kimler?



- Yeni platformlar kurulunca sektörde çeşitlilik oldu. Şimdi isimlerini sayamayacağım kadar çok aktör ve aktris var. Eskiden sadece bağımsız filmleri, stüdyo filmlerini görürdük. Artık öyle değil. Yetenekli isimler çok fazla. Tabii bunlardan kastım, İngilizce konuşan ve İngilizce dilinde üreten isimler. Türkiye’de de yetenekli isimler var buna eminim.

“Amber ve Johnny mi... Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum”

Tüm dünyanın konuştuğu Amber Heard ve Johnny Depp davasını sordum De Niro’ya… Şaşırdı hatta sanırım ne diyeceğini bilemedi. Çünkü ağzından tam beş kez. “Bilmiyorum” kelimesi çıktı.

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◊ Biliyorum sosyal medyayı sevmiyorsunuz ama tüm dünyanın takip ettiği bir dava sonuçlandı geçen haftalarda. Johnny Depp ve Amber Heard. Nedir bu olan bitene yorumunuz?

- Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum… İkisiyle ilgili de aslında çok net fikirlerim yok. Elbette hissettiğim bazı şeyler var fakat açık açık belirtmekten imtina ediyorum.

◊ Bir tarafınız yok muydu bu süreçte?

- Düşüncelerim herhangi birinin düşüncelerinden pek de farklı değil. Sanıyorum Johnny şimdiye kadar söylenenler ışığında biraz daha dengeli bir platforma ulaştırmak istedi bu tartışmayı ve mahkeme sürecini o yüzden başlattı. Yani ismini temize çıkartmak istedi.

İzlenimlerim

* Robert De Niro, The Ritz-Carlton Otel’inde konakladı. Söyleşi için aşağıya indiğindeyse, ayağındaki terlikler dikkatimi çekti. Meğer tam bir terlik insanıymış, bayılıyormuş terlikle gezmeye. Buraya özel değil yani.

* Nobu ile Robert De Niro dostlukta çok ileri bir noktada. Birbirlerinin yüzüne bakarak ne demek istediğini anlayan dostluklardan onlarınki. O yüzden röportaj sırasında da sık sık birbirlerine bakarak güldüler ve birbirlerinin sözlerini tamamladılar.

* Johnny Depp ve Amber Heard ile ilgili sözlerini çok dikkatli seçti De Niro. Ama vermek istediği mesaj açık açık belliydi. “Herkes ile aynı düşünüyorum” derken, ‘ben Johnny’nin tarafındayım’ demek istedi sanki...

* De Niro’nun koruması çok dikkatliydi. Gözü hep kapıda, içeriye giren çıkandaydı. Hatta garsonların servis ettiği portakal suyunu bile gözleriyle inceledi. O derece…

* Bodrum’a açılacak olan Nobu Hotel, şu an Nobu’nun restoranın bulunduğu Bodrum Loft’ta açılacakmış. Bu demek oluyor ki, Loft Bodrum kapılarını kapatacak ve seneye orası Bodrum Nobu olacak.



