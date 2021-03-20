İstifa edin Candan Hanım

Bugün 13.00’te Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde ‘Türk Tatlıları’ atölyesi var. Şekerpare, süt helvası, tel kadayıf. Biletix’ten bilet alabilirsiniz...

‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...

Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...

‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...

Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...

Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...

İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...