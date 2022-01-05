Herkes mi Covid olur arkadaş

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier hakkında çıkan ‘aşk’ söylentileri sonrasında cumartesi günü ufak bir yazı yazmıştım.

3 gün içinde bu işlerden anlayan, hatta olaya belki de şahit olan bazı kişilerden mesajlar aldım.

Can sıkıcı ama anlatılanların hepsi tek bir noktaya çıkıyordu:

◊ Deha ile Gülşah bir mekanda çok samimi şekilde görüntülenmişler ve nasıl olduysa o görüntü yok olmuş...

Aslında ‘yok olmanın’ nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz.

O görüntüyü çeken kişi, Deha ile Gülşah’ın ricalarını kırmamış ve ‘ücreti’ karşılığında silmiş çektiği kareleri.

Benzer bir durumu geçtiğimiz aylarda da gördük.

Bir restoranda yakalanan iki ünlü isim, onları görüntüleyen ‘genç magazincilere’ para ödeyerek videonun silinmesini sağlamıştı.