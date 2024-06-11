Gülsek mi ağlasak mı

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Biriyle fotoğraf çektirmiş ‘silah ticareti tahliye’ yazmış.

Bir başkasıyla çektirmiş ‘kasten adam öldürme 3 serbest’ yazmış.

Bir başka suçluya ‘tutuksuz yargılanma’ aldırmış bunun kutlamasını yapmış...

Hayır bir de pişkince sırıtıyor fotoğraflarda.

“Breaking Bad” dizisindeki kirli işlerle uğraşan avukat Saul Goodman karakterinin aynısı...

Avukatın sosyal medya hesabını inceledim. Yorumlar beyin yakan cinsten.

Mesela biri demiş ki, “Abi eşimin hırsızlıktan bilmem kaç yıl cezası var bir şey yapabilir miyiz?”

Yani gülelim mi ağlayalım mı bilemedim. Tek bir şey biliyorum bu adama avukatlık falan yaptırmayın...

Reçete basit

◊ Plaj giriş fiyatlarını mümkün olduğunca ucuz tutmazlarsa...

◊ Müşterilerine bilmem kaç bin liralık şişe açtırma zorlamasını bırakmazlarsa...

◊ Hesabı şişirebildiğim kadar şişireyim kafasından çıkmazlarsa...

◊ Sırf para kazanmak için edep adap bilmeyen insanları mekanlarına doldurmaktan kurtulmazlarsa...

Yaz sonu büyük darbe yer bazı işletmeler. Benden ufak bir uyarı olsun bu...

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Nezaket artık mumla aranıyor

Altına imzamı atacağım bir söz bu...

Oyuncu Evrim Alasya demiş ki, “Erkek gibi erkeklere hasret kaldım. Nezaket kuralı denen bir şey kalmadı.”

Vallahi yok...

Ama buna prim veren de bazı kadınlar maalesef.

Seviyorlar kabalığı, maçoluğu, sertliği...

Ben nasıl olsa her halimle kabuk edilirim diyen adamlarda bayram ediyor böylece.

Mesela bir psikoloğun yazısını okudum geçen hafta.

O da yaptığı araştırmaların ve muhtemelen danışanlarından edindiği izlenimlerin sonucunda “Erkeklerin yüzde 80’i, kadınların yüzde 40’ı eşlerini aldatıyor” demiş.

Bu tespit de doğru bana göre...

Doğru yoldayız ama.

Hiç değilse sorunlarımızı tespit etmeyi başarmışız.

Bundan sonrası çözüm bulma aşaması.

Umarım zamanla nezaket de geri gelecek, sevgi de, sadakat de...

Ver elektriği

Keşke birileri bizim şarkıcılarımıza 1000 volt elektrik yemiş gibi sallanmanın dans etmek olmadığını anlatsa...

Kaldı ki bu hareket Yıldız Tilbe’ye mahsus bir harekettir.

Onu kabullendik. Ama taklit etmeyin yahu komik oluyorsunuz. Çok görüp duyuyorum son zamanlarda böyle dans edenleri.

Daha yazın başında olması ise çok can sıkıcı vallahi.

Demek ki bu gözler yaz bitene kadar daha neler görecek.

Keşke yurt dışındaki abilerini, ablalarını biraz örnek alsalar, keşke...

1000 volt elektrik yemiş gibi vücut sallamak dans mı?

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Haydi hayırlı olsun

Bir gerginlik daha sona erdi. Fenerbahçe’de Ali Koç yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçeli olmayanlar bile o gerilime ortak oldu son hafta...

Hatta Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un katıldığı televizyon programı da herkesin dilindeydi.

İki başkan da ayıp etti o programdaki moderatör arkadaşımıza.

Asla dinlemediler adamı, orada yokmuş gibi davrandılar, zaman zaman alay bile ettiler.

Program bitince de kafalarına göre zengin kalkışıyla terk ettiler stüdyoyu.

Seçim heyecanlarına veriyorum tavırlarını.

Yoksa olacak şey değil...

Hayırlı uğurlu olsun Ali Koç’a...