Gülden Karaböcek’in mini pastası

Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
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Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
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Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
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Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
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Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
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Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
◊ Gerçek hayatta çizdiğin profil sahnedekiyle örtüşmeyebilir.
◊ Gerçek hayatta yaparsan eleştirileceğin bir hareket, sahnede alkışlanabilir.
Adı üstünde şov dünyası bu gerçek hayatla kıyaslanması abesle iştigaldir.
Edis ile Zeynep Bastık geçen ay, sahne ve gerçek hayat ayrımını yapamayanlar tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı.
◊ Sen evlisin Zeynep...
◊ Kendine gel Zeynep...
◊ Ayıp değil mi Zeynep...
◊ Kuryeci madem Tarkan’ı gördü neden bir ‘öz çekim’ yapmadı?
◊ Kurye adrese giderken Tarkan’a gittiğini bilmiyor muydu?
◊ O nasıl bir rezidans ki kurye güvenlikten geçmeden, resepsiyona geldiği daireyi söylemeden pat diye Tarkan’ın dairesine çıktı?
E Gonca haklı
Gonca Vuslateri film setinden dönerken çektirdiği bu kareyi paylaştı. Uyurken çekilen fotoğrafta Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor.
Öğrencilerden biri “Hadise ile popülerliğiniz arttı. Ne hissediyorsunuz?” diye sorunca, o güler yüzlü, o sempatik, o anlayışlı Kaan Yıldırım gitti bambaşka bir Kaan geldi.
Soruya cevap vermeden sahneyi terk etti genç oyuncu.
Şimdi sorular şu:
◊ Ne yani yaşadığı ilişkiden utanıyor mu...
◊ Yoksa Hadise ile popülerliğinin arttığına inanmıyor mu...
Ya da...
Programın Oğuz Altay isimli yorumcusu, Fenerbahçe taraftarlarına, tüm camiaya canlı yayında “hırsız” dedi.
Öyle kin ve nefret doluydu ki o sözü söylerken.
İzlemeden anlaşılmaz.
Haklı olarak karşısındaki yorumcular çileden çıktı.
Önce masadaki bardaklar fırlatıldı, sonra klasik görüntüler yaşandı.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ya, Oğuz Altay da ayağa kalkıp karşısındaki yorumcunun üzerine yürüdü.
Tepki alınca, olaylar büyüyünce de bir ‘özür patlattı’. “Programın getirdiği adrenalinden dolayı o sözleri kullandım, moderatörümüz Ertem Şener’den ve Fenerbahçe camiasından özür diliyorum” dedi.
Karavan tutkunları bugünden 5-7 Kasım için plan yapsın. ‘4x4 Dünyası Off-road Karavan Kampı’ Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda karavan severleri bir araya getirecek.
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Le Meridien Bodrum Beach Resort’te bulunan Vitalica Wellness’ta yarın ‘Biohacking&Bootcamp’ başlıyor. Gücünüzü kullanmayı öğrenmek ve sağlıklı yaşamak için bu kampa katılın.
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The Ritz-Carlton İstanbul, şehrin en yaratıcı partisine hazırlanıyor. ‘Alice in Carltonland’ temalı kostüm partisi, bu akşam 22.00’de başlayacak.
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Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı bugünden kutluyor. Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş konseri saat 19.00’da Harem Meydanı’nda.
Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.
İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.
Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
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Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
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TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
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Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.
Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...
Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
***
Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
***
Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Gülden Karaböcek’in mini pastası
Bazı müzisyenler bir türlü yeni döneme ayak uyduramıyor.
Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.
Öyle şaşaalı, paralar harcanıp mekan kapatmalı, sahneye şarkıcı çıkartmalı bir parti yapmadı kimse ona. Giydi pembe kıyafetini, bir pastanede kızı ve oyuncu bir arkadaşıyla mum üfledi.
Mumu da bir dilim pastanın üstünden üfledi.
Üzüldüm.
Oysa ben Gülden Hanım’ın yaşına, geçirdiği o kıymetli zamanlarına yakışır bir pastayı üflemesini isterdim.
Şöyle devasa bir pastayla, yanında bol seveniyle girmesini isterdim yeni yaşına.
İçim cız etti...
Size söz Gülden Hanım, önümüzdeki sene 69’uncu doğum gününüze yakışır pastanız benden olacak.
Bu da bir babanın çığlığı
Manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Pedro de Noronha’nın çıkmaza girmiş bir ilişkileri var.
Maalesef yine arada bir çocuk kalıyor, o çocuk anne ve babasının günahlarını daha ufacık yaşında çekmeye başlıyor.
Benzerlerinin aksine onların ilişkisinde mağdur bir anne yok, bu sefer mağdur bir baba var.
Hafta sonu 2 yaşına giren kızı Siena’nın doğum gününü kutladı Tülin Şahin. Uzun süredir olduğu gibi doğum gününde de göstermedi kızını babasına.
Baştan sona ilginç bir doğum günü kutlamasaydı.
Çocuklar yoktu partide. Onların yerine Şahin’in arkadaşları vardı. Mesela Hadise...
Ünlü şarkıcı yakın arkadaşı Tülin Şahin’i yalnız bırakmadı.
Tüm bunları sosyal medyadan gören baba Pedro, duygusal bir mesaj paylaştı kızı için, aslında o mesaj tam bir “Kızım sana söylüyorum annesi sen anla” mesajıydı.
“Doğum günün annenin ünlü arkadaşları ile bir fotoğraf çekimi gibi gözüküyordu, pastanı yaptırdığı markanın ve organizasyonu düzenleyen şirketin tanıtımı gibi duruyordu partin” dedi baba Pedro.
Haklı değil mi adam?
Bir çocuk doğum gününü arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte kutlamaz mı? Bunları sordu Pedro ve “Senin için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim, çocuklar kimsenin pazarlama aracı olmamalıdır” diye de bitirdi sözlerini.
Anladığıma göre, müthiş bir algı operasyonu yürütüyor Tülin Şahin ve bu operasyonda başarılı da oluyor.
Babayı haksız çıkarmak bazen çok kolay, bunu kullanıyor.
Adam hem yabancı, hem erkek. Nasıl olsa kimse beni suçlamaz düşüncesiyle saldırıyor ama bunu yaptıkça Özcan Deniz’leşiyor farkında değil...
Ben bu olayda bir erkeğin, bir babanın çaresizliğinden başka hiçbir şey görmüyorum.
Her yer ‘yalan’ olmuş
Zeynep Avcı, “O Ses Türkiye”nin Almanya versiyonunda Tan’ın “Yalan” şarkısını söyleyip gündem oldu. Çok iyi söyledi şarkıyı Zeynep ama bize iyilik mi yaptı kötülük mü artık emin değilim. Ben şimdi hangi mekana gitsem, hangi sosyal medya hesabına baksam;
Sahnedeki isimler “Yalan” şarkısını repertuvarına almış ve şarkıyı söylemeye çalışıyor. Çalışıyor diyorum çünkü bazıları gerçekten ‘beceremiyor.’
Sırf şarkı popüler oldu diye kendilerini rezil ediyorlar sahnede.
Bazı şarkıları herkes söyleyemez...
Bu sesiniz iyi olmadığından değil, o şarkının size uymadığındandır. O yüzden zorlamayın lütfen.
Zorladıkça biz dünyevi zevklerimizden uzaklaşıyoruz.
Yapmayın.
Aldatma vakaları artacakmış
Hafta sonu bir röportajda duydum, “Aldatılma arttı, daha da artacak” diyordu bir uzman. Bildiğimiz dolar gibi, faiz gibi, altın gibi anlattı ‘aldatılmayı.’
“Önümüzdeki dönemde arttığını göreceğiz” falan dedi.
Aldatılma nasıl önceden tahmin ediliyor?
Yükselişe veya düşüşe geçeceği yıl sonunda nasıl hesaplanıyor?
Hangi etken bunun üzerinde etkili mesela?
Değişen çoğu özelliğimizde pandemiyi ortaya atabiliriz ama bu konuda değil!
◊ Pandemi çok zordu aldatmam lazım.
◊ Çok yalnız kaldım aldatmazsam hayatımı sürdüremem.
◊ Covid’e yakalanınca aldatmanın nasıl değerli bir şey olduğunu anladım.
Falan mı diyor aldatanlar?