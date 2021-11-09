Gülden Karaböcek’in mini pastası

Hande Yener bir süredir polemiğe girmiyordu. Ama dayanamadı ve basın mensuplarının sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle ilgili soruya, “Sahnede giydiklerimiz bir illüzyon. Önemli olan iyi şarkı söylemek. Ben diğerleri gibi şarkılarımı vokalistlerime söyletmiyorum” dedi.



Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.

Ortalık karışır.

Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...

E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?

Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.

O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.

