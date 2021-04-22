Uyandınız ve beliniz ağrıyor... Şu aralar herkes bu dertten şikayetçi. Evde mekik çekmeyi, bel kaslarınızı esnetmeyi ihmal etmeyin. Haftada en az 4 gün yapın.

Günü keyifli geçirin, kaliteli müzik dinleyin, bir heykele bakın, bir resmi yorumlayın ve kahvenizi içmeyi unutmayın.

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Saat 14.00’te ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ var. 30 TL olan online etkinlik için Biletix’ten bilet alın.

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Bugün sevdiğimiz kafe ve restoranların tadını çıkaralım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Yarın hepsi kapanıyor.

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Ramazan için mutlaka kendinize bir beslenme planı yapın. Bu ay nasıl beslendiğimiz çok önemli.

