‘Evet yaptım’ diyenini görmedim

İş insanı Kemal Gülman kendisinden 60 yaş küçük Eda Cideli ile birlikteydi.
Üstelik yeni öğrenmiyoruz, bir süredir bilinen bir durumdu bu.
Şimdilerde Kemal Gülman’ın kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiaları var.
Tabii ki hemen cevap vermiş Kemal Bey; “Ben yapmadım” demiş. Ben hiç ben yaptım diyenini görmedim ki zaten.
Ama asıl ilginç açıklaması şu oldu Gülman’ın:
“O ufacık kıza mı vuracağım, zaten sevgilim de değil sadece iş ilişkimiz var. Daha çocuk zaten.”
Yahu...
Adama sorarlar...
◊ Şimdi mi aklınıza geldi ‘ufacık’ olduğu?
-
◊ Yeni mi fark ettiniz size göre ‘daha çocuk’ olduğunu?
◊ Sadece iş ilişkiniz olduğunu, beraber tatile giderken falan neden söylemediniz?
Bazı durumlarda açıklama yapmamak lazım.
Şiddet iddialarını çürütmek için ‘mantıksız’ açıklama ile kafaları karıştırma taktikleri işe yaramıyor artık.
Çok ayıp!
Bir gün biri size...
◊ Dostum kirlenmek nedir?
◊ İçindeki kötülük nasıl dışa vurulur?
◊ Mutsuzluğunu çaktırmadan nasıl sözlerine yansıtırsın?
◊ Özetle bana kötülüğün, kıskançlığın, kibrin resmini çiz derse...
Ona bu haftayı örnek verin.
Söylenenleri, yazılıp çizilenleri koyun önüne. Mesela Gülşen’e söylenenleri...
Birileri çıkmış...
◊ Kocası çok geniş bunun...
◊ Tıpkı cinsel içerikli film yıldızı gibi davranıyor...
Falan diyor.
Aşağılamanın sınırı yok yani.
Bu sözler var ya...
Kötülüğün, başarısızlığın dışavurumudur.
Bu sözleri söyleyenler var ya, İki alkış almak için en yakınındakinin sırtından iter.
Bu sözlerin sahipleri var ya...
◊ Sağda solda alay konusu olduklarını bilmekten keyif alıyor.
Ben Gülşen olsam, bu sözleri söyleyenlere, hakarete varan sosyal medya paylaşımı yapanlara dava açıp eşi benzeri görülmemiş bir tazminat ödetirim.
Çünkü bu sözlerin sahipleri var ya, eşi benzeri görülmemiş bir mahkeme kararıyla uslanırlar...
Candan Erçetin nihayet...
Candan Erçetin hep müzik yapsın.
Sahneye daha sık çıksın.
Şarkı söylesin.
Candan Erçetin...
◊ Bir yerde yöneticilik yapmasın.
◊ Yönetim kurulunda bile olmasın.
◊ Bir kitleyi yönetmeye kalkışmasın.
◊ İş hayatında olmasın.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği yani MSG’nin yönetim kurulu başkanıydı Candan Erçetin... Pandemi süreci ona ve birliğine zarar verdi.
Beklentiler artıkça hayal kırıklığı da arttı.
Onlar “bizim elimiz kolumuz bağlı” deseler de üyeleri inanmadı. Geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda başkan değişti.
Candan Erçetin gitti, yerine Ferhat Göçer geldi.
Duyduğuma göre Göçer, ‘Metaverse ve NFT’ gibi gündemde olan konulara kafa yormuş ve buralardan nasıl telif alınacağını çözmüş.
Sanırım bizler için ufak olan bu hareket müzisyenler için büyük bir adım olacak.
Bence gerek yok
◊ Necati Şaşmaz müzik piyasasına girecekmiş. Hem şarkı söyleyecek hem de yazdığı şarkıları ünlü isimlere verecekmiş.
◊ Berksan Fransız askısı ile yenilettiği yüzünü ilk kez konserinde gösterecekmiş.
◊ Hadise, Mehmet Dinçerler’den aldığı 3 milyon liralık yüzüğünü daha fazla konuşulmasın diye banka kasasına koymuş...
Ne gerek var... Bence kararlarınızdan sessizce vazgeçin.
Unutmadan, bir de...
◊ Tuğba Özay’ın Şebnem Ferah’ın ‘Sil Baştan’ şarkısını söyleme skandalı var ki...
Ne dediğimi ancak dinleyince anlayacaksınız.
‘Evet yaptım’ diyenini görmedim
İş insanı Kemal Gülman kendisinden 60 yaş küçük Eda Cideli ile birlikteydi.
Üstelik yeni öğrenmiyoruz, bir süredir bilinen bir durumdu bu.
Şimdilerde Kemal Gülman’ın kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiaları var.
Tabii ki hemen cevap vermiş Kemal Bey; “Ben yapmadım” demiş. Ben hiç ben yaptım diyenini görmedim ki zaten.
Ama asıl ilginç açıklaması şu oldu Gülman’ın:
“O ufacık kıza mı vuracağım, zaten sevgilim de değil sadece iş ilişkimiz var. Daha çocuk zaten.”
Yahu...
Adama sorarlar...
◊ Şimdi mi aklınıza geldi ‘ufacık’ olduğu?
-
◊ Yeni mi fark ettiniz size göre ‘daha çocuk’ olduğunu?
◊ Sadece iş ilişkiniz olduğunu, beraber tatile giderken falan neden söylemediniz?
Bazı durumlarda açıklama yapmamak lazım.
Şiddet iddialarını çürütmek için ‘mantıksız’ açıklama ile kafaları karıştırma taktikleri işe yaramıyor artık.
Çok ayıp!
Bir gün biri size...
◊ Dostum kirlenmek nedir?
◊ İçindeki kötülük nasıl dışa vurulur?
◊ Mutsuzluğunu çaktırmadan nasıl sözlerine yansıtırsın?
◊ Özetle bana kötülüğün, kıskançlığın, kibrin resmini çiz derse...
Ona bu haftayı örnek verin.
Söylenenleri, yazılıp çizilenleri koyun önüne. Mesela Gülşen’e söylenenleri...
Birileri çıkmış...
◊ Kocası çok geniş bunun...
◊ Tıpkı cinsel içerikli film yıldızı gibi davranıyor...
Falan diyor.
Aşağılamanın sınırı yok yani.
Bu sözler var ya...
Kötülüğün, başarısızlığın dışavurumudur.
Bu sözleri söyleyenler var ya, İki alkış almak için en yakınındakinin sırtından iter.
Bu sözlerin sahipleri var ya...
◊ Sağda solda alay konusu olduklarını bilmekten keyif alıyor.
Ben Gülşen olsam, bu sözleri söyleyenlere, hakarete varan sosyal medya paylaşımı yapanlara dava açıp eşi benzeri görülmemiş bir tazminat ödetirim.
Çünkü bu sözlerin sahipleri var ya, eşi benzeri görülmemiş bir mahkeme kararıyla uslanırlar...
Candan Erçetin nihayet...
Candan Erçetin hep müzik yapsın.
Sahneye daha sık çıksın.
Şarkı söylesin.
Candan Erçetin...
◊ Bir yerde yöneticilik yapmasın.
◊ Yönetim kurulunda bile olmasın.
◊ Bir kitleyi yönetmeye kalkışmasın.
◊ İş hayatında olmasın.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği yani MSG’nin yönetim kurulu başkanıydı Candan Erçetin... Pandemi süreci ona ve birliğine zarar verdi.
Beklentiler artıkça hayal kırıklığı da arttı.
Onlar “bizim elimiz kolumuz bağlı” deseler de üyeleri inanmadı. Geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda başkan değişti.
Candan Erçetin gitti, yerine Ferhat Göçer geldi.
Duyduğuma göre Göçer, ‘Metaverse ve NFT’ gibi gündemde olan konulara kafa yormuş ve buralardan nasıl telif alınacağını çözmüş.
Sanırım bizler için ufak olan bu hareket müzisyenler için büyük bir adım olacak.
Bence gerek yok
◊ Necati Şaşmaz müzik piyasasına girecekmiş. Hem şarkı söyleyecek hem de yazdığı şarkıları ünlü isimlere verecekmiş.
◊ Berksan Fransız askısı ile yenilettiği yüzünü ilk kez konserinde gösterecekmiş.
◊ Hadise, Mehmet Dinçerler’den aldığı 3 milyon liralık yüzüğünü daha fazla konuşulmasın diye banka kasasına koymuş...
Ne gerek var... Bence kararlarınızdan sessizce vazgeçin.
Unutmadan, bir de...
◊ Tuğba Özay’ın Şebnem Ferah’ın ‘Sil Baştan’ şarkısını söyleme skandalı var ki...
Ne dediğimi ancak dinleyince anlayacaksınız.