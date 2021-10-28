Çileden çıkaran Fenerbahçe yorumu

Karavan tutkunları bugünden 5-7 Kasım için plan yapsın. ‘4x4 Dünyası Off-road Karavan Kampı’ Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda karavan severleri bir araya getirecek.
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Le Meridien Bodrum Beach Resort’te bulunan Vitalica Wellness’ta yarın ‘Biohacking&Bootcamp’ başlıyor. Gücünüzü kullanmayı öğrenmek ve sağlıklı yaşamak için bu kampa katılın.
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The Ritz-Carlton İstanbul, şehrin en yaratıcı partisine hazırlanıyor. ‘Alice in Carltonland’ temalı kostüm partisi, bu akşam 22.00’de başlayacak.
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Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı bugünden kutluyor. Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş konseri saat 19.00’da Harem Meydanı’nda.
Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.
İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.
Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
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Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
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TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
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Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.
Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...
Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Çileden çıkaran Fenerbahçe yorumu
TV100’de yayınlanan bir spor programı var.Adı “Var Odası”
Programın Oğuz Altay isimli yorumcusu, Fenerbahçe taraftarlarına, tüm camiaya canlı yayında “hırsız” dedi.
Öyle kin ve nefret doluydu ki o sözü söylerken.
İzlemeden anlaşılmaz.
Haklı olarak karşısındaki yorumcular çileden çıktı.
Önce masadaki bardaklar fırlatıldı, sonra klasik görüntüler yaşandı.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ya, Oğuz Altay da ayağa kalkıp karşısındaki yorumcunun üzerine yürüdü.
Tepki alınca, olaylar büyüyünce de bir ‘özür patlattı’. “Programın getirdiği adrenalinden dolayı o sözleri kullandım, moderatörümüz Ertem Şener’den ve Fenerbahçe camiasından özür diliyorum” dedi.
Senin moderatörün bayılır böyle durumlara.
Hakaret, kavga, alay etme... Siz bunları yaptıkça o içinden kıs kıs güler. Ondan özür dilemene gerek yok.
Fenerbahçe camiasından özür dileme kısmına gelince...
Bu işin Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu da yok.
Sen ‘hırsızsınız, hırsızsınız’ diye bağırırken keyif aldığını herkes gördü.
Bazı özürler ‘samimiyetten yoksundur’ ya, işte senin özrün aynen böyle sevgili spor yorumcusu arkadaşım.
Ayrıca madem programın getirdiği adrenaline veriyorsun bu saçmalamalarını...
Madem kaldıramıyorsun böyle programları...
Madem acemisisin bu işin...
İstifa et.
“Çıkmıyorum bir daha programa” de, olsun bitsin.
En güzel özür bu olur.
Döner & vale
Döner kırmızı çizgimizdir” dedim. “Bir döner keyfimiz var, kaçırmayın” dedim. “Öğlen vakti döner yemeye geliyoruz, vale ücreti almak da neymiş” dedim. Bunları yazarken de Etiler’de yeni açılan Dönerci Serkan Usta’yı örnek verdim.
Geçen hafta mekanın ortakları ve Dönerci Serkan Usta ile konuştum. Hatta konuştuktan sonra bir süre de bekledim, hakikati kendi gözlerimle görmek istedim.
Dönerci Serkan Usta, Etiler’de açılırken mekan sahipleri bir karar almış.
“İnsanlar burada ucuz döner yiyecek, vale ücreti ödemeyecek” demişler.
Yani alınan o 40-50 liralık vale ücretleri tamamen bireysel durumlarmış.
Dönerci Serkan Usta gece yarısından sonra kabuk değiştiriyor. Mekan sabah 05:00’e kadar açık.
10 çeşit çorba ve taze dönerle gece müşterisine servis veriliyor. İşte vale ücreti de o saatler arasında devreye giriyor.
Gece yarısı alınan vale ücretlerine hiçbir itirazım yok.
Ama aklınızda bulunsun, eğer gece yarısından önce Serkan Usta’ya döner yemeye giderseniz, vale ücreti vermeden mekandan ayrılabilirsiniz.
Döner fiyatlarına gelince...
Etiler Nispetiye Caddesi’nde 80 liraya bir patates kızartması, 100 liraya kremalı ıspanak, 120 liraya Adana dürüm satıldığını düşünürsek, 40-50 lira arasında değişen porsiyon döner fiyatı gayet uygun.
Beyefendi anlamaz ki
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yaşanan olaylara, dışarıdan bir müdahale geldi. Işıl Reçber, Özcan Deniz’e bir paylaşımla sitem etti.
“Bu olayı yumuşak bir geçişle bitir, kadını bitirme. Çocuğunu annesinden nefret ettirtme. Beyefendiden ricam, çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa, yeter! Haklı çıkma çabaları ileride çocuğuna ve kendisine olumsuz şekilde geri dönecek” dedi.
Her cümlesinin altına imzamı atarım.
Doğru söylüyor Işıl Hanım.
Ama ‘beyefendi’ diye seslendiği Özcan Deniz anlamaz ki... Anlamıyor.
Oğulları Kuzey’in o ufak gözleri gülüp eğlenmeleri, mutlu aile tablosunu görmesi gerekirken, anne babanın birbirini yıpratma çabalarını görüyor.
Beyefendi keşke anlasa Işıl Hanım...
Kızlarım yapamaz
Benim kızlarım flört edemez” dedi İzzet Yıldızhan.
“Kızlarım eş seçemez, öyle bir hakları yok” dedi.
“Karşıma erkek arkadaşlarını getiremezler,
benim sınırım vardır” dedi.
“Gençlik hata yapıyor, sonra evlilikleri bitiyor” dedi.
“Bir kızla erkeğin aynı evde yaşaması da ne demekmiş” diye söylendi...
Peki İzzet Yıldızhan’a soralım...
◊ Siz flört etmiyor musunuz?
◊ Siz ilişki yaşamıyor musunuz?
◊ Siz evden işe, işten eve gidip gelen biri misiniz?
Ben daha detay vermeyeyim ama “biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz” be İzzet Yıldızhan.
Eğer bu lafları söyleyen kişi, hayatını bu yönde yaşasaydı, böylesine sert eleştirileri hak etmezdi.
Ama sen “Ben erkeğim, istediğimi yaşarım” diye hava estirirsen bu sözlerin hiçbir anlamı olmaz...