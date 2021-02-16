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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsam

Orkun Ün

Orkun Ün

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Bugün ne yapsam

16 Şubat 2021

Her sene ortalama 10 kişinin gizemli bir şekilde öldüğü Los Angeles’taki “Cecil Otel”in hikayesi bir dijital platform tarafından belgeselleştirilmiş. İzleyin.

Bugün ne yapsam

**
Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
***
Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.

Bugün ne yapsam

***
Şu favori yürüyüş yolunuz var ya, bugün orası karla kaplı.
Üşenmeyin karlara basa basa yürümenin tadını çıkarın.
***
Rüyaların gizemli dünyasını öğrenmek isterseniz bugün 20.30’da online bir eğitim var.
Biletler ‘biletino.com’da.
***
Ankara’dan bir tiyatro sahnesi “Michelangelo” adlı oyunlarını dijital olarak hazırladı. Tiyatroya destek vermek için saat 20.00’de bilgisayar başına geçelim. Biletler ‘mobilet.com’da.
***
Bir fincan kahve ile birlikte William Shakespeare’den “Kış Masalı” kitabı bu haftaya çok yakışır.
***
‘Eventidea’ diye bir uygulama indirdim. Bir sosyalleşme platformu. Online olarak oyun, yarışma gibi etkinlikler düzenliyorsunuz.

Bugün ne yapsam

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Şubat 2021
Kar topu oynamak için daha iyi bir gün olamaz!

Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
**
Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
***
Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
***
Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.

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“Cem Yılmaz şarkıları katlediyor”

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Şubat 2021
Fazla özgüvenin ne hale getirdiğinin açık bir örneğidir Yılmaz Morgül.

Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.

Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.

Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.

Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.

Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.

Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.

Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.

İlahi Yılmaz Morgül...

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Virüsü eve bir arkadaş mı getirdi?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Şubat 2021
Demet Akalın, Okan Kurt koronavirüse yakalanınca sosyal medya hesabından isyan etti.

Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.

Bunu bilmek çok zor tabii.

Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.

O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.

Ya hep haklıysa Demet Akalın

Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Şubat 2021
Hafif acı bir sivri biber kahvaltıda size eşlik edebilir. Uzmanlar faydalarını saymakla bitiremiyor.

Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.

Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.



Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Şubat 2021
Çay, kahve ile atıştırmalık niyetine bal tüketelim. Alışıp rutininize dönüştüreceksiniz, eminim.

Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.

Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...

Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.

Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...

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İlk adımı Sıla attı

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Şubat 2021
Önce söylentiler çıkmış kısa bir süre sonra da 2021’nin ilk günlerinde boşanmıştı Sıla ve Hazer Amani çifti.

İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.

İlk adımı Sıla attı.

Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.

Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?

Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.

Bir mevzu bitmişse bitmiştir.

Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Şubat 2021
Bu akşam Kürşat Başar hem sohbeti hem de şarkılarıyla evlerinize konuk olacak. ‘Zoom’dan gerçekleşecek etkinlik için özel bir menü de hazırlandı.

Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...

Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...


“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...

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Bugün ne yapask?

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Şubat 2021
Bugün ‘Dünya Bakliyat Günü’. Haftada 3-4 kez bakliyat tüketmemiz gerektiğini unutmayalım.

Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.

Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.

Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)

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Elektrikli scooter’lar hafta sonu yasaklansa mı?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Şubat 2021
Özellikle yasak günleri, Martı adı verilen elektrikli scooter’lar her yerde. Yollar boş, sahillerde insan kalabalığı yok ya, fırsat bu fırsat scooter’ı kapan çıkıyor yollara.

‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.

Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.

Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?

Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.

Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.

Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.

Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.

Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Şubat 2021
Fırına kadar gidip sıcak simit ve poğaça almanın tadını unutanlar! En yakın fırına bekleniyorsunuz.

Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.

Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.

Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Şubat 2021
Kalemi, kağıdı hazırlayın, dileklerinizi yazın. Çünkü bugün Merkür, Güneşle kavuşuyor...

Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...

Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...

‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...

Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...


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Tarkan’a bunu yapan hayat

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Şubat 2021
Fark ettiniz mi Tarkan’daki değişimi? Önceden ayda bir hatta iki ayda bir Instagram hesabından fotoğraf paylaşıyordu. Artık öyle aktif kullanıyor ki platformu, neredeyse 2 günde bir paylaşım yapıyor.

Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Şubat 2021
Kahvaltıda bir değişiklik yapmak isteyenler için ‘Van Kahvaltı Sofraları’ artık evlere hizmet veriyor. Birinden sipariş verebilirsiniz.

İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.

***
Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.

***
Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.

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Bu düşmanlık neden?

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Şubat 2021
Hadise çırpınıyor bir süredir. “Bu kadar da olmaz, bunun bir yaptırımı yok mu” diye sağa sola dert yanıyor.

Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.


Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Şubat 2021
Erken uyananlardansanız eğer bir meditasyon seansı yapın. İnternette seçenek çok...

Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...

Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.

El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.

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Test yaptırıp toplanmak serbest mi?

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Şubat 2021
İyi ki doğdun Belçim Bilgin.

38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.

Sağlıklı ol!

AMA...

◊ Milyonlarca insan evinde otururken...

◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...

◊ Mekanlar kapalıyken...

◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Şubat 2021
Saat 16.00’da çocuklar için online tiyatro var. Adı ‘Karagöz Şişe Avcısı’ biletix.com’dan bilet alabilirsiniz...

Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...

Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...



‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Şubat 2021
Güne proteinli bir başlangıç yapalım. ‘Yulaflı yeşil omlet’ kahvaltınızda başköşede olsun.

Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.

‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.

Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.

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