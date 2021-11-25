Bugün ne yapsak?

Tıpkı Squid Game gibi o da Kore yapımı. 24 saatlik izlenme sayısı, Squid Game’i geride bırakmış. Yok daha iyi diziymiş de, yok ortalığı yıkıp geçecekmiş falan da...
İyi bir Kore dizisinden sonra yayına giren bir başka Kore dizisi her zaman izlenir.
Çünkü insanlar bir önceki heyecanı ararlar. Bu yüzden şans verirler. Fakat günün sonunda hayal kırıklığı garantidir.
Tıpkı uzun bir ilişkiden sonra yaşanan ilk ilişkinin dikiş tutmaması gibi.
Son zamanlarda dizi ‘alt metinleri’ seyircileri çok etkiliyor. Yani yapımcı, yönetmen, senarist tarafından açıkça belirtilmeden kavranan olayları seviyoruz biz. Bu son Kore dizisinde de var alt metinler ama Squid Game kadar düşündürücü değil.
Özetle...
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
◊ Bu kadar da değişim normal mi?
◊ Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep. Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
İstanbul’un başarılı İtalyan restoranı ‘Il Cortile’in ‘Creme Brulee’sini denemeniz lazım. Tatlı sevmeyenlerin alışkanlık değiştirmesi muhtemeldir.
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Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” rafınıza girmeyi hak ediyor. Renklerin anlam dünyasını keşfedecek ve gerçekliği anlamanıza rehberlik edecek bir kitap.
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Jolly Joker Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında “Jolly Joker Private” adlı kulüp açılacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı ‘private’ sahnesinin programlarını takip edin.
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Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde “Tomris” oyunu sahnelenecek. Oyunu izlerseniz çok keyif alacaksınız. Biletler Biletix’te.
Çok barışık kendisiyle. Yakın çevresi, çok komik ve neşeli olduğunu söyler hep.
Ama ‘renk’ de bir yere kadar...
Arabesk gecesi konseptli “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Serttaş, simli lacivert bir ayakkabı giydi. Aslında ayakkabı mı diyelim, terlik mi, ‘babet’imsi bir şey mi... Bilemedim.
Bu tarz ayakkabıları her gördüğümde ‘umarım moda olmaz’ diye söylenirim kendi kendime ama sanırım geliyor gelmekte olan.
Fotoğraftan anladığım kadarıyla, bir de babet çorabı giymiş Serttaş. Çok kısa bir çorap olduğu için asla belli olmuyor.
Ayağımı da göstermeyeyim diye düşünmüş ve pantolonunun paçalarını uzun tutmuş. Fakat kapatamamış ayak bileğini ve son tahlilde çok ‘sakil’ bir görüntü çıkmış ortaya.
Kim bu kendisiyle dalga geçiren ‘Z’ kuşağı mensupları?
İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.
Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.
“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.
Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.
DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.
TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.
Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.
40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.
Bu yılki jüride, oyuncular Demet Akbağ ve Nurgül Yeşilçay, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hale Soygazi, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, ünlü popçu İzel ve yapımcı Yağmur Ünal, Kelebek Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, röportajlarıyla ses getiren Hakan Gence, Kelebek yazarlarından Savaş Özbey, Onur Baştürk ve ben vardık.
Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.
- Oylama başlangıcı...
- İkinci tur oylamaya geçiş...
- Jüri toplantısı...
Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
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Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
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Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
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Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Nadide bir sesi var Tan’ın.
Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.
Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.
Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.
Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.
Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.
2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.
Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.
Çocukların ilk ara tatili başladı. Maksimum Uniq, sahnesini bu hafta çocuklara ayırmış. Bu sabah çocuk tiyatrosuyla başlayan eğlence, matematik oyunları ve dil gelişim atölyesi gibi etkinliklerle devam edecek.
Türkiye-Kore kardeşlik hikayesini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Galata Kulesi’nde olacak. Galata’daki ‘videomapping’ gösterisi bu akşam 20:00’de. Beyoğlu turu yaparken uğrayın.
Tolga Çevik ile Tolgshow gülmek isteyenler için iyi bir seçenek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki gösteri için halen bilet bulabilirsiniz.
Çocuklarınızla bugünden hafta sonu planı yapmanız gerekebilir. Animasyon dizisi “Kukuli”, 20 Kasım’da Trump Sahne’de, 21 Kasım’da ise Moi Sahne’de çocukları bekleyecek.
DasDas’ın haftalık etkinlik listesine göz attınız mı? Tiyatro sahnesinde bugün “Zengin Mutfağı”, yarın ise “Vahşet Tanrısı” var.
Museum of Illusions
Ama öncesinde yaşadığınız sarsıntı canınızı sıkmaya yetiyor. Öyle kolay gülüp geçemiyorsunuz.
Flash TV’de yayınlanan programın daimi konuklarından biri olan Bahar Candan’ı kandırmak istemiş yapım ekibi ve canlı yayına ‘güya’ Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı bağlamışlar.
Telefona bağlanan kişi, bakan Elvan’ın taklidini yaptı ve bakanlıkta Candan’a görev vermek istediğini falan anlattı.
Bu saf kızcağız da “elimi taşın altına koymaya hazırım sayın bakanım” dedi.
Vay be...
Zeka dolu, inanılmaz yaratıcılık barındıran şu televizyonculuk şakasına bakar mısınız?
Espri tamam, gülmek eğlenmek çok hoş ama böyle değil.
9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’
Neden yazmıyor söyleyeyim ben...
◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...
◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...
◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...
◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...
Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
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Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
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Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
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Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.
Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
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Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
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Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
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Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Bugün ne yapsak?
Remote İstanbul, hem sanatseverleri hem de teknoloji tutkunlarını bekliyor. ‘İpek’ adında bir yapay zeka eşliğinde katılımcıları Kadıköy sokaklarında şaşırtıcı bir tura çıkaracaklar. Cumartesi günü için düşünülebilir.
Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.
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Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.
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SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.
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Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.
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Bu akşam Flamenko gecesi var. Bu ilginç deneyim Peri Payı Sahne’de gerçekleşecek, biletleri ise Biletix’te.
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Değişik bir yoga tecrübesi var artık. Adı ‘Glow Yoga’. Türkiye’de ilk olacak bu etkinlik W Hotel’de ve başlama saati 19:00. Ufak bir not: Herkes kendi yoga matını getirmeli.