Bugün ne yapsak?

Biri olması gerektiği gibi giyinmiş kuşanmış, kan ter içinde mücadele ediyor.Biri ise ‘casual’ diye adlandırdığımız giyim tarzıyla almış eline ev tipi yangın tüpünü ‘bir şeyler’ yapıyor.





Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.

Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.

Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.

Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.

İşte olmaması gereken yardım aynen budur.

