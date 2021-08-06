Bugün ne yapsak?

Sürdürülebilir yaşama destek olmak, evde kullanmadığınız hangi eşya varsa kurtulmak için ‘tutumluanne.com’u ziyaret edin.

Sabah erken kalkanlar olimpiyat oyunlarını canlı seyredebilir. Hem de Türk sporcularımıza ekran karşısından destek vermiş olursunuz.

Gümüşsuyu’ndaki Izaka Terrace yenilendi. Muazzam bir manzarada, suşi, et ya da balık tercih edebilirsiniz. Bu akşam için güzel bir adres olabilir.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu kapsamında bu akşam “Cyrano de Bergerac” adlı oyun ilk kez tiyatroseverlerle buluşuyor.

Saat 21.00’de Florya Hayal Kahvesi’nde sahne Bilal Sonses’in. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.

Yabancı ve Türk komedyenlerden oluşan İngilizce stand-up gösteri ekibi Standup Turkey bu akşam BKM Mutfak’ta.

Haydi hafta sonu için Kuzey Ege planı yapın. Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Assos Sunaba Kasrı Otel kısa tatillerin ideal adresi.

Salata sevenler dikkat! Bugün salata yiyecekseniz, sosunu, zeytinyağını ve içindeki meyveyi abartmayın.