Bugün ne yapsak?

Deniz Seki ile yaptığım röportajda bir sözü çok ilgimi çekti.

“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...

Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.

“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.

Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?

Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.

‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.

Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.

Kim Bu Reyhan