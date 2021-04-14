Bugün ne yapsak?

Bir dostunuza kitap alıp hediye edin. Bol bol kitap üzerine tartışacak vaktimiz olacak nasılsa.
‘Fashion Week İstanbul’ bugün başlıyor. ‘Fashionweek.istanbul’ adresinden moda dünyasını takip edin.
Ramazan sofrası için hafif bir tatlı arıyorsanız ‘Hurmalı Ballı Muhallebi’yi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Evde ramazan pidesi yapılmaz diyenler var. Yapılır efendim... Ama püf noktalarına dikkat. Süsleme kısmında ise yumurta, çörek otu ya da susam kullanın.
Sık sık arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapın. Şu dönem beraber olmak tehlikeli, özleminizi böyle giderin.
Ailenizle hafta sonu otel planları yapabilirsiniz. Sapanca, Ağva, Çanakkale civarındaki otelleri düşünün.
Spotify ya da Apple Music’de ‘Karantina Listesi’ adıyla bir playlist hazırlayalım. Böylelikle her gün sevdiğimiz müzikleri kolayca dinleyebiliriz.
Sarıkaya jet hızıyla yalanladı haberleri.
O yalanlayınca ortalık biraz daha karıştı.
Madem fotoğraflar ortaya çıktı, iddialar havada uçuşuyor...
Anlatayım bildiklerimi...
Ben hiç şaşırmadım çıkan haberlere, çünkü bir süredir olan bitenden haberdardım.
Bundan yaklaşık 2-3 ay önceydi.
Çok eminim, günlerden cumaydı...
Sahadaki muhabir arkadaşlardan bir haber geldi.
Günü keyifli geçirin, kaliteli müzik dinleyin, bir heykele bakın, bir resmi yorumlayın ve kahvenizi içmeyi unutmayın.
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Saat 14.00’te ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ var. 30 TL olan online etkinlik için Biletix’ten bilet alın.
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Bugün sevdiğimiz kafe ve restoranların tadını çıkaralım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Yarın hepsi kapanıyor.
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Ramazan için mutlaka kendinize bir beslenme planı yapın. Bu ay nasıl beslendiğimiz çok önemli.
◊ İddialı sözler söyleyeceğim diye programlarda saçmalamak zorunda değilsiniz...
◊ İlla gündeme gelmem gerek, o yüzden biraz ‘marjinal’ olayım diye düşünmek zorunda değilsiniz...
◊ Eli boş gidilmez, gitmişken bir gündemi sarsayım diye ‘kasmak’ zorunda hiç değilsiniz...
Çünkü, zorlayınca olmuyor.
Zorlayınca rezil oluyorsunuz.
Oysa ne akıllı kadındır Esra Dermancıoğlu.
İlyas Yalçıntaş ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’ şarkısını akustik söylemiş. Eski günleri hatırlatan bu şarkıyı alın listenize...
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Karantinaya gireceğimiz 1 ay boyunca ‘üretmek’ için şimdiden planlama yapalım. Derhal bir hobi edinelim...
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‘Michal Bardavid’ pandemide artan çocuk hareketsizliğine çözüm olacak bir marka yarattı. ‘YAYA Play Couch’ çocukluğumuzda minderlerle kurduğumuz oyunlara çok benziyor...
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She’s Mercedes sponsorluğunda gerçekleşen ‘Çizginin Ötesinde’ sergisi NG Agency & Artworks’de ziyarete açıldı. Dolu dolu bir sergi bu...
Halen de tepkiler devam ediyor.
Ama tepki gösterenlerden ‘bazıları’ sırf ‘alkış’ almak için verdi o tepkileri.
Araya kongreleri, kalabalık toplantıları sokup;
‘Eyyy Kerem, sen bunlara bir şey deme ama kafeye gidenlere laf et. Yok öyle bir dünya’ dediler.
Hakarete hakaretle karşılık verdiler...
Bu tepkiyi gösterenlerin, günümüzün kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler olduğunu sanmayın.
Kerem Bürsin’e ‘saldıranlar’ o kadar samimiyetsiz ki...
Günün enerji depolatacak şarkısı Gizem’den ‘Tabu’ olsun.
Şarkının adı ‘Tabu’ ama siz ‘Hoppala’ da diyebilirsiniz.
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki ‘Gizia Brasserie’de bir kahve içerseniz günün kalanını tebessümle geçirirsiniz.
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‘Salt Beyoğlu’nu ziyaret etmeye ne dersiniz? Üstelik ‘İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi de çarşamba günü kapılarını açtı.
‘Linç’ kültüründen en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu söyledi.
“‘Obez’ dediler, ‘Roberto Carlos bacaklı’ dediler, ‘çok zayıf’, ‘çok çirkinleşti’, ‘sivrisineğe döndü’ dediler. Üstelik bu sözleri bana hep kadınlar söyledi” diye bir açıklama yaptı.
Döktü içini.
Hadise neyin bedelini ödüyor bilmiyorum ama ona yapılan acımasız eleştiriler halen devam ediyor.
Kadının kadına uyguladığı psikolojik şiddete maruz kalıyor ünlü şarkıcı.
Ne olur yapmayın.
Olmuş demek...
Başarmış demek...
‘Hiçbir şey yapmamanın cazibesinden’ kurtulun bugün. Şaşırtın kendinizi ve özel bir plan yapın...
Hakan Mengüç “Gitmeli miyim Kalmalı mıyım” diye bir kitap yazmış. Etrafımızın ‘narsisizm’ ile çevrili olduğu bu günlerde okunası bir kitap olmuş...
‘Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri’ başladı. 7 gün boyunca 7 film ve söyleşiyi ‘festivalscope.com’dan seyredebilirsiniz...
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Çarşamba Klasikleri’ günü geldi çattı. Bugün obua ve piyano resitalini dinlemeye vakit ayırın...
Probiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin. Örneğin ‘kombucha’ çayı. Üstelik evde de kolayca yapabilirsiniz. Haydi mutfağa...
Bilen bilir, ‘Karaköy poğaçası’nın tadı başkadır. Evde yapmaya üşenirseniz fırından alın ve çay saatinizde atıştırın.
Türk resim tarihini bir profesyonelin anlatımıyla dinlemek isterseniz, ‘Türk Resim Sanatının Öncüleri’ etkinliği bu akşam saat 20.30’da. Biletix’ten katılım detaylarını öğrenebilirsiniz.
Kahve içerken keyif aldığınız bir mekana bugün muhakkak gidin. Mekanlar kapanmadan fırsatları değerlendirin.
Düşünce platformu ‘FelsefeLab’, bu ayı ‘Star Wars’ okumalarına ayırdı. Akşam 21:00’de ‘Güç Bizimle mi?’ adlı sohbete katılabilirsiniz. Adres: www.beykozkundura.com
Süleymaniye’deki ‘kuru fasulyecileri’ tek geçerim. Yakınsanız ve kuru fasulye seviyorsanız, muhakkak gidin.
Dijital platformda yayınlanan
“Nisanda Adana’da olmalısın” diyenlere “Abartmayın” derdim.
“Şehir portakal çiçeği kokuyor” diyenlere de tebessüm ederdim.
Pandemi şartları yüzünden online düzenlenen karnavala ilk kez katıldım ve “Ne çok şey kaçırmışım bunca zaman” diye söylenerek ayrıldım...
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Toyota Türkiye’nin CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt karnavalın fikir babası.
Milliyet Sanat dergisi nisan sayısı şahane olmuş. Bugün kahvenizin yanında size eşlik etsin...
Kapadokya’yı baştan sona yaşatan ender yerlerden olan ‘Argos in Cappadocia’ için bir seyahat planlaması yapın...
Dijitalleşen iletişim dünyasının tüm yönleriyle ele alındığı bir kitap olmuş ‘İletişim Teorileri’... Werner J. Severin & James W. Tankard’ın kaleminden çıkan kitabı alın...
Tatlı yemeyi seviyoruz peki ya yapmasını?
Sosyal medyada ‘yapma Ümit abi’ paylaşımları yapılıyor.
Evlerde 2 gündür, ‘Nikah Masası’, ‘Okul Yolunda’ şarkıları çalıyor. Tüm bunların nedeni, Ümit Besen’in ekranları bıraktığı iddiası.
‘Artık yokum, çıkmayacağım ekrana’ demiş.
Ben hiç inanmadım bu işe.
Çünkü eğer doğruysa, Ümit Besen müziği de bıraktı demektir.
Hem albüm yapıp hem ekrana artık beni göremeyeceksiniz demek işin doğasına biraz aykırı çünkü.
Eğer bir menajerin hatalı açıklaması ya da Ümit Besen’in ‘gündeme gelme manevrası’ değilse bu...
Uzun süredir yurtdışındaydı.
Döndü.
Kimseye bulaşmıyor kendi halinde yaşıyordu.
E haliyle sıkıldı.
Sosyal medyaya dönüşünü sitem dolu bir mesajla duyurdu Subaşı.
Sitemin sebebi ‘detoks’ sırasında çıkan haberlerdi.
Söylenenlere göre Subaşı, estetik ameliyat yaptırmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Karavan merakı bu sene çok arttı. Peki, son modelleri merak ediyor musunuz? TÜYAP’ta ‘İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı’ Karavanist kapılarını bugün açıyor.
‘Gurmepack.com’a girip ‘Bir sofra da sen kur’ hareketine destek olun. 28 TL ödeyerek bir iftar sofrası kurabilirsiniz.
Muzikplatformu.com gönüllülerin desteğiyle kuruldu ve müzik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Sektördeyseniz üye olun.
Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.
Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.
O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.
Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.
Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var
İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.
Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.
Bana
EKS Mutfak Akademisi’nde saat 15.00’te kahve ve cheesecake workshop’u düzenleniyor. Biletix’ten bilet alıp katılın...
SPA ile baharı karşılamak, cildinize iyi bakmak isterseniz ‘Grand Hyatt İstanbul’da yer alan ‘Gaia SPA’ önerimdir. Denemelisiniz!
‘Borusan Quartet’ mart ayının son konserinde sevilen yapıtları seslendirecek. 16.00’daki konser kaçmaz. Adres ‘borusansanat.tv’
Ünlü sanatçıların başarılarını biliyoruz, peki ya çocuklarının? En iyisi siz ‘Çocuk Sanatçılar’ kitabını bu hafta edinin...
İnternette bahar temizliği yapın. Şifrelerinizi değiştirin, güncelleme ve yedeklemelerinizi yapın...
“Vay be Fazıl Say’ı bile çektik magazinin içine” sohbetleriyle geçti bu hafta sonu.
Ama sevdi Fazıl Say bu magazin işini. Sanki bu ‘an’ı bekliyormuş ünlü piyanist...
10 sene önce Safiye Soyman’ın bir konserinde giydiği ilginç kıyafetin fotoğrafını bulup “Hayatımda çok elbise gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi” mesajıyla paylaştı.
Bir magazin avcısı edasıyla yaptığı bu hareket haliyle çok konuşuldu.
Benimse inceden bir gönlüm kırıldı sanki...
İçim sıkıştı biraz...
Neden be Fazıl Say?
Sen ki...
Cihangir ‘Miss Pizza’ yıllara meydan okuyor. Halen denemediyseniz acele edin derim.
Akşam 20.00’de ‘Kadınlar İçin Stil ve İmaj’ eğitimi var. Online etkinlik için ‘biletino.com’dan bilet alın.
Bir şeyi daha iyi ve hızlı yapmak için neye ihtiyacınız var? Bugünü bunu öğrenmeye ayırın.
Ufak tefek bekleyen işleriniz vardır. Bugün onları da bitirebilirsiniz.
Bugün ne yapsak?
‘Sonny Boy Williamson-Bye Bye Bird’ güne keyifli başlama şarkısı. YouTube versiyonunu seyredin.
Lizbon’un en önemli müzesi ‘Gulbenkian Müzesi’ni sanal ortamda rehber eşliğinde gezelim. Saat 21.00’deki etkinlik için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
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Prömiyerini Adana Film Festivali’nde yapan ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ filmi bu akşam 21.00’de TRT 2’de olacak.
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Özsüt ramazan ayı için özel ekmekler hazıraladı. ‘Karakılçık Ekmeği’ iştah kabartan görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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Güllaç zamanı geldi. Evde yapmaya üşenenler için ‘Karaköy Güllüoğlu’nun güllaçları tadıyla ve hafifliğiyle fark yaratıyor.
Evde çok vakit geçireceğiz o yüzden rahat kıyafetler tercih etmemiz lazım. Belki bugün internetten eşofman siparişi verebilirsiniz.
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İftar sofrası kuracaksanız eğer ‘Hürriyet Lezizz’ sayfasına mutlaka bakın ve yemek tariflerini not edin.
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Bu ay dışarıdan sipariş seçeneklerimiz çok. Siparişi iftardan 2 saat önce vermeyi unutmayın.
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‘online.zorlupsm.com’ adresinden Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki etkinlikleri seyredebilirsiniz. Nisan ayı boyunca tüm konserler ve gösteriler
ücretsiz.