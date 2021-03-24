Bugün ne yapsak?

Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...
David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...
İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...
◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.
Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.
Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.
Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.
Kafalar karıştı.
Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’
İlişki dediğin tabii ki
Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.
Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?
‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...
‘Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...
Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...
Arter Sanat Platformu’nu
AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...
Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?
Amatör komedyenlerin sahne aldığı ‘Stand Up Ankara’ bugün 16.30’da Ankaralıları güldürmek için sahnede olacak. Mekan ‘Route Ankara’.
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Oturduğumuz yerden dünyayı keşfetme şansımızı kaçırmayalım. ‘Floransa Uffizi Galerisi’ sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın.
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Bu akşamın online konserinde sahnede ‘İlyas Yalçıntaş’ var. ‘JoJo’ sahnesindeki konser saat 22.00’de, biletler Biletix’te.
‘Yok Öyle Kararlı Şeyler’in yeni albümü ‘Olasılıklar’a vakit ayırın.
Akbank Sanat Dans Atölyesi “düetler” gösterileri devam ediyor. Sesin ve hareketin büyülü dünyasına kendinizi kaptırmak için ‘Akbank Sanat’ YouTube kanalına girebilirsiniz
Okurken heyecandan yerinizde duramayacağınız bir kitap, Tim Maughan’ın ‘Sonsuz Ayrıntı’ romanı The Roman Yayınları etiketiyle raflarda.
‘Kliktag.com’
Detaylar ‘Biletix’te...
Cihangir’in ara sokaklarında ufak ufak kafeler var.
Alın kahvenizi, dışarda arkadaşlarınızla sohbet edin...
Kadıköy Moda sahili, Moda parkı, çevredeki kafe ve restoranlar eski günlerine dönmeye başladı.
Bu özel yerleri ziyaret edin...
Eskişehir’de bugün ‘heykel’ atölyesi yapılacak. Adres ‘Masterpiece Eskişehir’...
Bugün ‘
En son Aleyna Tilki’yi hedefe aldı Akalın. Dalga geçti aslında genç isimle.
“‘Dünya starı olacağım’ diye yola çıktı, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” dedi...
“İlk çıktığında ben ona çok destek olmuştum” diye de ekledi.
Yani belli ki kendince bir kırgınlığı var Aleyna’ya.
Bu ‘alaycı’ sözlere Aleyna Tilki ne cevap verdi peki?
Bu sefer farklı bir yol izledi ve hayranlarının paylaştığı bir tweeti paylaşmakla yetindi.
O paylaşımda dünyaca ünlü yıldızlar Miley Cyrus, Ariana Grande ve Selena Gomez’in oynadıkları çocuk ve genç dizilerinin afişleri vardı.
‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...
Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...
‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...
Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...
Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...
İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...
Mekandaki garsona, müdüre “Ben oturmaya devam edeceğim” diye efelen.
Sonra polis baskın yapınca, seni görüntüleyen gazetecileri tehdit et, tekme at, küfür et.
E iyi de sen rezil oldun!
3 gündür herkes sizinle dalga geçiyor.
Herkes sizin fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında birbirine yollayıp “ahahahaha” diye patlatıyor kahkahayı.
Cezanı yemişsin, kız arkadaşına rezil olmuşsun, arabana binip gitsene evine...
Boynunu büküp
Sembollerin gücüne inananlar varsa kendinize bir sembol seçin. Kolye ya da bileklik olarak yanınızda taşıyın...
Minik dokunuşlarla mucizevi değişiklikler mümkün. Bugün yatak odanıza minik bir dokunuş yapın...
Türkiye’nin ilk ‘Dome Glamping’i Sapanca’da. Eğer izole bir tatil isterseniz ‘Hypnos Sapanca’nın lüks çadırlarına gidebilirsiniz...
‘Mubi’ üyeliğiniz varsa ‘Charlie Chaplin’ filmleri arşivine girip ‘Chaplin’ gecesi yapın bugün...
Modası geçti diye düşünmeyin ‘
Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
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İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
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Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.
O zamanlar oldukça garip gelen her şey şimdi çok normal geliyor bizlere. Dile kolay tam 1 sene olmuş ‘korona’ hayatımıza gireli. Hepimiz farklı farklı tecrübeler edindik bu süreçte...
Mesela ben, her geçen aya bir şarkı bıraktım.Geçen marttan bugüne, her ayın özel bir şarkısı var benim için.
Mart 2020: Deniz Seki–İyisin Tabi:
Neyin içine düştük biz diye kara kara düşünürken pozitif enerji depolamak için sık sık dinledim...
Nisan: Erkin Koray-Çok Derinlerde:
Baktım çok düşünüyorum, işin sonu kötü. Hemen Erkin Baba ile kendime geldim...
Mayıs: Ezginin Günlüğü-1980:
‘Eski yaşantımız elden gidiyor’ diye düşünürken ‘1980’ çalıyordu fonda... Haziran: ‘Vis a Vis’ adlı dizinin ‘Zulema Zahir’i
Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!
Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...
Mor Lemur:
Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.
Dolu Kadehi Ters Tut:
Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.
Cemiyette Pişiyorum:
Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.
Jojo’nun online konser sahnesinde bu akşam ‘Koray Avcı’ var. Saat 22.00 için hazırlanın.
‘Helpimal’ adlı uygulama sokak hayvanlarının dijital sesi oluyor. Hemen indirip destek olabilirsiniz.
Vapurda kahvaltı yapmak isterseniz ‘levapeurmagique’ adlı web sitesini ziyaret edin ve Sarayburnu’ndan Boğaz’a açılın.
Erol Evgin ‘Sevdiklerim’ adını verdiği yeni albümünü çıkardı. 9 şarkılık bu anma albümü hemen dinlenmeli.
Dünyaca ünlü ‘yönetim uzmanı’ Henry Mintzberg ‘Yöneticilere Öyküler’ kitabında ezber bozan yönetim dersleri veriyor.
Dışarıda yemek yiyip eve dönecekseniz, gizli müfettişlerin oylarıyla belirlenen İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘
Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.
Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.
Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.
Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.
Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.
Birileri onları yılda iki-üç kez ayırmaya çalışıyor.
Geçen hafta başlayan “ayrıldılar” dedikodusu öyle büyüdü ki, çift ilk gördükleri yerde mikrofonlara konuşmak zorunda kaldı.
Ayrıldılar haberlerine güzel bir cevap verdi Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz” dedi.
İki insan kalbini birbirlerine karşı değil ama etraftaki kötülüklere karşı nasırlaştırmayı başarırsa, önlerine çıkan her engeli de rahatlıkla aşar.
Söylenenleri duymazdan gelir, etraflarında dönen dolapları görmezler...
Bazen iyidir yani ‘kalpleri nasırlaştırmak’.
Zaten görünen köy kılavuz istemez, iki ismin ilişkisinin nereye doğru gittiği çok belli.
Hem son günlerde konuşulanlar hem de
Spotify’da “Spiritüller” adında bir podcast var. Her bölümü 5-6 dakikadan oluşan eğitimleri dinleyin...
Kendinize ‘şık’ kıyafetler alın bugün. Yaz alışverişi için zaman geldi çünkü...
Gün içerisinde ‘en az bir saat ekransız kalın’ ve ailenizle vakit geçirmeye başlayın...
Stresin panzehiri nedir? Cevabı merak ediyorsanız 1 saatlik online eğitime ‘biletix’ten bilet alarak katılabilirsiniz...
Masterpiece Galata’da öğretici atölyeler var. Mesela bugün ‘heykel’ günü. Öğrenmek istiyorsanız Galata’yı ziyaret etmeniz yeterli...
En son ne zaman bir barınağa gittiniz? Minik dostlarımız bizi özlemiştir vakit de varsa bir uğrasak mı bugün?
Bugün ne yapsak
'Şimdi de radyodaki performansımızı görün' sloganıyla yola çıktılar. ‘Zorlu PSM’ online devrimlere devam ediyor. Yeni performans alanı ‘Vestel PSM Radyo’ yayında...
Bağ Kültür Atölyeleri çok rağbet görüyor. Bugün biletix’ten bilet alıp, ‘Bağcılık Atölyesi’ne katılın...
7 değerli sanatçının yapıtlarını yakından hissedin. ‘KÖK’ adı verilen sergi ‘Galeri Diani’de başladı...
‘Better Call Saul’ 5. sezonu ile dijital platformda yayında. Dizinin hayranlarına duyurulur...
İletişim uzmanı Dr. Çiçek Doğan’ın roman türündeki kitabı ‘Pau Şatosu’ çıktı. Okuması kolay bir kitap bu...
Çiçek Pasajı’na en son ne zaman gittiniz? Belki bir öğlen turu planlayabilirsiniz...
‘Pierre Loti’ tepesinde manzaraya karşı kahvaltı yapmak için adresiniz ‘Aziyade Restoran’ olabilir...
Bursa planı yapın. Cumalıkızık Köyü’nü keşfederken kendinizi yıllar yıllar öncesinde hissedeceksiniz...
Şu son zamanlarda neler başardınız? Bir düşünün ve kendinizle ‘gurur’ duyun...
Sınırlarınızdan dışarı çıkın daha önce yapmadığınız, ‘evet’ derken midenizin düğümleneceği bir aktivite bulun...