Bugün ne yapsak

İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
***
Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
***
Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
***
Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
***
Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
***
Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
***
Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
***
Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Bugün ne yapsak
Fırına kadar gidip sıcak simit ve poğaça almanın tadını unutanlar! En yakın fırına bekleniyorsunuz.
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
Makaron değil, İstanbullu Kurabiyesi... Bugün denesenize. ‘haciolabi.com’dan sipariş verebilirsiniz.
Her hafta birine mektup yazma alışkanlığı kazandık mı? Kazanmadıysak başlayabiliriz. Kaliteli vakit buna denir.
Alın yanınıza en yakın arkadaşınızı ve “Ateşböceği Yolu” adlı dizisini seyredin.
David Lynch, Tim Burton filmlerini sevenler, Kevin L. Donihe’nin “Evlerin Evi” kitabına bayılacaklar. Çok ‘uçuk’ bir kitap.
Sokaklarda ‘enginarcılar’ dolaşmaya başladı. Ama sanki bir 20 gün daha beklemek gerekiyor. Şimdilik almayın derim.
Kız arkadaşına sevgililer günü hediyesi düşünen beyler; makyaj malzemelerine para harcamayın bu sene. Zaten kimse makyaj yapamıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle