Bugün ne yapsak

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Tedbirlere uyup evinde oturacak olan da var “Amaan ne koronası, ben gidip eğlenirim arkadaş” diyen de...

Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”

Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...

Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.

Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.

Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.

Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.

Malum virüs tehlikesi tepemizde...

İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...