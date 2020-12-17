Bugün ne yapsak

Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
Bugün ve yarın sabaha ‘Gülden Karaböcek–Şaka yaptım’ şarkısıyla başlayın. Kıpır kıpır yapacak sizi...
‘Fujibas’ adlı uygulamayı indirin ve uygulamadaki ‘evde kal’ seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz karantina fotoğraflarından yaratacağınız ücretsiz bir foto kitabınız olsun.
Bugün ‘lüfer’ alıp evdekilere bir balık ziyafeti verebilirsiniz. Tam zamanı lüferin!
Canınız balık istemediyse, evde ‘burger’ yapmayı deneyebilirsiniz. Üstelik şöyle, siyah bir aktif karbon ekmeğine ne dersiniz?
Salata yapacaksak mutlaka ‘turp’ ekleyelim. Üstelik hafif limon ve tuzla turp öyle lezzetli oluyor ki...
Yılbaşı sofranız için ‘hindi’ seçeneklerine şimdiden bir göz atın derim. Bu sene erken tükenebilir.
Madem evdeyiz uzanın koltuğa biraz tembellik yapın bugün. Film önerim
İktisat fakültesinde okuyor ama müziğe olan tutkusunu bastıramıyordu. Arkadaş ortamlarında hep şarkı söylüyor, çok beğeniliyordu.
Alkışlara o dönem alışmaya başladı.
Aynı günlerde babası vefat ettiğinde sene de 1963’tü...
Eğitimini yarıda bıraktı.
‘Madem okuyamıyorum müzikle ilgileneceğim’ dedi ve hayatını müziğe adadı.
Aslında onu dinleyen herkes ‘bambaşka bir ses’ doğduğunun farkındaydı.
Bir orkestra kurdu ve ekibiyle 10 yıl boyunca çeşitli mekanlarda konserler verdi. Sahnesine gelenleri eğlendiriyor, gittiği her yerde kendine hayran bir kitle yaratıyordu.
1977 yılında ilk ‘
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
Bugün ne yapsak
Haydi güne unutulmaz ve düşündüren ‘Mevlana’ sözlerinden birini okuyarak başlayalım.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Metro’da ‘coğrafi işaretli ürünler’ satışta. Taşköprü’nün siyah sarımsağı, Aydın kestanesi, Malatya kayısısı... Haydi coğrafi işaretli sofralar kuralım...
Dijital platformda “Tiny Pretty Things” adlı bir dizi var. Seçkin bir bale akademisindeki gençlerin hikayesini anlatan yapım çok izlenesi...
Şöyle şık bir yılbaşı sofrası asık suratları güldürmez mi? Güldürür. Sofra önerilerine göz atalım.
JoJo adlı yeni platform sahnedeki konserleri canlı canlı evinize getiriyor. Cem Adrian, Yaşar, Ziynet Sali... Bol konserli günler bizi bekler...
Dalından masanıza gelsin. ‘Bitkidemle.com’ bizlere farklı bir deneyim sunuyor. Doğal ürünlerle evde kendi çayınızı yapmaya ne dersiniz?
“Herkes beni kıskanıyor” diyenler ne çok arttı son günlerde. “Hı hı, evet evet” deyip koşarak kaçalım...
Sürekli yediğini içtiğini paylaşanlardan uzak dursak mı? Haydi block block block...
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