Bugün ne yapsak

Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
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Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
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Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
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İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
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En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
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Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
Bugün ne yapsak
Evlere müzikle kapanacağız. Mesela Cem Adrian’ın Türk sanat müziğine dokunuşunu dinleyeceğiz. “Solmayan Şarkılar” albümü artık bizlerle...
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
“Hatayguru” adlı bir internet sitesi var. Yöresel lezzetleri kapınıza getiriyor. Neler hazırlanır o malzemelerle neler...
Meditasyon ve enerji temizliği için oluşturulan tütsü setleri, ‘an’a odaklanmanızı ve ruhunuzu dinlendirmenizi sağlıyor. Yak bugün bir tütsü!
Barok dönemi seviyorsanız saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını tıklayın. Piyanist İklim Tamkan ve mezzosoprano Senem Demircioğlu’nu dinleyelim.
Bugünden başlayalım ve bilmediğimiz bir dilde, günlük hayatta işimize yarayacak 3 kelimeyi not edelim.
Başrollerde Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu... Yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay... “9 Kere Leyla” bugün dijital platformda...
Hayranı olduğunuz şehrin 3 boyutlu puzzle’ını satın alın. Gidemiyoruz ama inanın gitmiş kadar olacağız.
Ufak bir uyarı; ekmekleri buzdolabında saklamayı bırakın. Uzmanlar zararlı olduğunun altını çiziyor.
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