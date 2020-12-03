Bugün ne yapsak

◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
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Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
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Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
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Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
“Black Friday’ geldi çattı. Büyük indirimler var. Ama siz mağaza mağaza gezmek yerine internetten alışveriş yapabilirsiniz.
Tahinli Truffle Çikolata siparişi verirseniz faklı bir lezzet deneyimleyeceksiniz.
Nasıl güzel değil mi... brownies.com.tr sitesinden bu ‘brownie’leri sipariş edip hafta sonu sofralarınızı renklendirin.
Arı sütü ile balın birlikte tüketilmesinin faydaları saymakla bitmiyor. Eta Bal’ın sahibi Ahmet Bağran Aksoy’un bal ile ilgili yazılarına bir göz atın bugün.
Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
¡¡¡
En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
¡¡¡
Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
Bugün ne yapsak
Aman dikkat! Yeşil çayı günde 2 fincandan fazla içmemek gerekiyor. “Bağışıklığı güçlendireceğiz” diye sağlığımızdan olmayalım.
Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
İlhama ihtiyacımız var... Bunun için doğru kitap ise yazar Daniel Chidiac’ın “Kim Demiş Yapamazsın Diye” adlı eseri.
Bugün, Dünya Engelliler Günü... Saat 21.00’de otizm konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için online bir eğitim var. “Cevizotizm” adlı sosyal medya hesabından eğitime katılabilirsiniz.
1964 yapımı “Zorba The Greek”, defalarca izlenesi bir başyapıt... Bugünün battaniye altı filmi bu olsun o halde.
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf sergisi ilk defa dijital platformda sergileniyor.
Adres ise www.anadoluhayat.com.tr.
Karaborsaya düşen PlayStation 5’i üç katı fiyatına satan ‘çakallardan’ uzak durun.
Bazı tekstil markaları ürünleri evinizde deneme fırsatı tanıyor. Sevmediklerinizi ertesi gün geri yolluyorsunuz. Şu salgın döneminde yapmayın böyle şeyler, lütfen...
Bir hayvan sahiplenmek ister misiniz? Instagram’daki ücretsiz sahiplendirme sayfalarını ziyaret edin. Yuva arayan çok ‘can’ var.
Espresso yapım teknikleri ve kahve hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz eğer adres www.udemy.com.
“Sosyo” adlı yeni uygulamayı çok sevdim. Sayısız seminer, konser ve atölye seçenekleri var.
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