Bugün ne yapsak

Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Polisler gelen telefon üzerine Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın beraber yaşadıkları eve gidiyor.
Ortalık dağılmış.
Yaşanan arbede ortada.
Olayın herkesin bildiği kısımlarını atlıyorum.
Evden çıkmayı başaran Sevcan Yaşar, polis refakatinde eve geri dönüyor ve köpeğini almak istediğini söylüyor.
Kapıyı açan Sermiyan Midyat, “Buyrun köpeğiniz hanımefendi... Başka, para ister misiniz ücretiniz bu mu” diyerek hakaret ediyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bugün ne yapsak
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yazdan kalma bir hava var bugün. Güneş çok cömert davranıyor. Haydi maskemizi takarak hafif bir yürüyüş yapalım.
Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
* * *
Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
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Başkent İletişim Akademisi’nin Instagram hesabını takip edin. Kelimelerin doğru yazılışlarını paylaşıp, doğru bildiğimiz bir yanlışımızı fark etmemizi sağlıyorlar.
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Bir tiyatro oyununu podcast’ten dinleyin.
Takın kulaklığınızı, seçin sevdiğiniz oyunu. Gözlerinizi de kapadınız mı sizden mutlusu yok.
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Evde tek başınayken şarkı dinleyemeyenler var. Yapmayın bunu. Günde birkaç farklı şarkı dinlemek hafızayı güçlendiriyor ve depresyon riskini azaltıyor. Hafif hafif çalan müziğe kendimizi kaptıracağımız bir gün bugün.
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2003 Güney Kore yapımı “Old Boy” (İhtiyar Delikanlı) adlı filmi seyredin. Ben birçok kez izledim.
Nişantaşı’nda Paris kafesi hissi yaratan ‘Gizia Brasserie’ açıldı. Kahvenin yanında çikolatalı tatlılarından söylerseniz, mutluluk bir süreliğine garanti.
Nişantaşı’nın Cabbar’ı artık lezzetlerini kapınıza getiriyor. Labneli yoğurt üzerine nohut ve bifteğe sarılı kebabıyla akşamınızı güzelleştirin.
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Psikiyatrist Bahar Tezcan’ın “Terapi Odasında İyileşen İlişkiler” adlı bir kitabı var.
Muazzam kurgulamış Bahar Hanım. Başucunuza çok yakışacak.
İspanyol Diva Monica Molina, bu akşam Cemal Reşit Rey’de konser verecek.
Halen bilet almak için vaktiniz var.
Onur Ünsal’ın tek kişilik oyunu ‘Babamı Kim Öldürdü’ bu akşam Trump Sahne’de. Fransız genç bir yazarın eserinden uyarlanan çarpıcı tiyatro oyunu gün sonu için iyi bir alternatif olabilir.
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Teknolojiyle aranız iyiyse ‘Huawei’ ilginç bir iş yapıyor. Teknoloji devi, İstinye Park ve Canpark AVM’deki servislerine gelen müşterilere sürpriz hediyeler dağıtıyor. Hediye almak mutlu eder.
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Uzun zamandır aramadığınız bir aile büyüğünüz ya da fikirlerine değer verdiğiniz bir yakınınız varsa bir telefon açın. Hâl hatır sorun. Türk kahvesi eşliğinde az biraz içinizi dökün.
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