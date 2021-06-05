Bu bir iğneyi kendime batırma yazısıdır

Bir Naim Süleymanoğlu halter kaldırırken heyecanlanmıştım, bir de Sertab Erener Eurovision’da birinci olduğunda...

Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...

‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...

Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.

Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.

Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.

Öyle bir heyecan yani...

Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...

Ama dönüş vakti geldi sanki.