Bu bir iğneyi kendime batırma yazısıdır

Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
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Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
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Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
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Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
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Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
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Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
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Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
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Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.
Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.
Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.
BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.
Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.
Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.
Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.
Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.
Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...
‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...
Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.
Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.
Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.
Öyle bir heyecan yani...
Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...
Ama dönüş vakti geldi sanki.
‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.
Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.
İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.
Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.
21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.
Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...
‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
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‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
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‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
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Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
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20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Bu bir iğneyi kendime batırma yazısıdır
İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan, Buray gibi ünlü isimler hafta içi bir kutlamaya katıldı. Mekanların kapanması gereken saat geride kaldı ama eğlence devam etti.
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
◊ O ceza zaten senin mekanda bıraktığın bahşiş...
◊ Böyle kural tanımazlık mı olur...
Peki ben neden yazmak için 2-3 gün bekledim?
◊ Çünkü çok sıkıldım hep eleştirmekten.
◊ Bıktım aynı isimlerin hedef olmasından.
◊ Yıldım bir gün “Her yer açılsın, yeter” diyenlerin ertesi gün yasağı 1 saat bile esnetenlere hakaretler yağdırmasından.
İğneyi başkasına değil de kendimize batıralım mı?
◊ Hangimiz 1.5 sene boyunca tek bir kural ihlali yapmadık?
◊ Söyleyin, hangimiz yasaklardan bunalmadık?
◊ Saat 19.00 dendi, 20.00’de çıktık kafeden.
◊ Saat 21.00 dendi, 22.00’de restoranı terk ettik.
◊ “Gel al yasak” dendi, gidip kahve sırası bekledik, o kafenin sandalyesinde oturduk.
Yani böyle ufak tefek ihlalleri yaptık yahu hepimiz.
Bunun günahı yok biliyor musunuz?
Pandemi dönemi mağdurlarının mektubu okunmaz.
Mesela İrem Derici ve arkadaşlarının ‘ihlal’ yaptığı geceye bakalım.
O gece sizce sadece onlar mı dışarıdaydı? Hayır!
Emin olun bir yandaki mekanda, az ötedeki kafede, biraz gerideki restoranda da benzer işler oluyordu.
Meydan okuma değil Hıncal Abi
Hıncal Uluç dünkü yazısında “İrem Derici bu hareketiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okudu” demiş.
Yok be Hıncal Abi, ne meydan okuması...
Bu hareket aylar önce yapılsaydı sana hak verirdim belki ama artık işler değişti.
Kolay değil, 15 aydır ‘yasaklarla’ yaşıyoruz. Bu saatten sonra benzer ihlalleri çok göreceğiz.
Hatta ihlallerin hoş karşılandığını görüp “Demek artık gerçekten normalleşiyoruz, işler değişiyor” diyeceğiz.
Ayrıca kızcağız yaptığının farkında zaten. Çünkü sosyal medyasından düzenledikleri yemeğin detaylarını dakika dakika paylaştı.
Yani...
“Bir kural ihlal hakkım varsa, onu şu an kullanıyorum” dedi.
Çıkışta ise “ödeyeceğiz cezamızı yapacak bir şey yok” diye açıklama yaptı.
Asıl meydan okuyanlar kim biliyor musun Hıncal Abi...
◊ “Ne cezası kardeşim, ödemem!” diyenler.
◊ “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana kimse ceza yazamaz” diyenler.
◊ Polisin verdiği makbuzu kameralar karşısında yırtanlar.
Asıl meydan okuyan onlar...
Yaş, para, şöhret!
Yaşın kaç olursa olsun, ilgiden sokakta yürüyemeyecek kadar ünlü ol, paranın sınırı olmasın, servet içinde yüz...
Ne olursan ol geçmişin bırakmıyor peşini.
O yaşadıkların 20 sene sonra da, 40 sene sonra da hep kalıyor aklında.
Olur olmadık yerde ağlatıyor insanı.
Mehmet Ali Erbil’in, Jülide Ateş ile olan programını seyrettim.
İçim parçalandı.
Öyle bir kere de izlemedim...
Tekrar tekrar seyrettim bazı kısımlarını.
Erbil’in, annesi ve üvey babasıyla ilgili anlattığı anı öyle samimiydi ki...
“Annemi sevemedim” dedi Mehmet Ali Erbil.
Bakın ‘sevmedim’ değil, sev(e)medim...
Nasıl büyük dağlar var
değil mi “sevmedim” ile “sev(e)medim” arasında.
Sevmedim...
◊ Kulağa vurup geri döner.
◊ “E sevseydin be adam” dedirtir.
◊ “Vicdan yok sende” mırıldanmalarına neden olur.
Ama sev(e)medim...
◊ Yürek sızlatır.
◊ Bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkmaz.
◊ Arkasında derin bir hikaye olduğunun ispatıdır.
◊ Hiç kapanmayacak bir yaran vardır.
◊ Ömrünün sonuna kadar koca bir ‘keşke’ ile yaşayacağının kanıtıdır.
“Yapmadım” değil “yapamadım” gibidir.
“Olmadı” değil “olduramadım” gibidir.
Pişmanlıktır pişmanlık.
Özlemişiz Mehmet Ali Erbil samimiyetini.
Her mekanda varlar
Hani bazı tipler vardır...
◊ Gittiği her mekanda kendini göstermeye çabalayan...
◊ Yüksek sesle konuşan...
◊ Sürekli paradan, ihalelerden, inşaattan bahseden...
◊ Olmadık yerde takım elbise giyen...
◊ Elinden purosunu düşürmeyen...
Mekanlar uzun zamandır kapalı olunca evlerinde çok sıkılan bu tiplerin sahalara dönüşü muhteşem olmuş.
Şimdi her yerdeler!
Kendileri farkında değil ama...
◊ Rahatsızlık veriyorlar.
◊ Kulak tırmalıyorlar.
◊ Mekan çalışanlarına çile çektiriyorlar.
Yapacak bir şey yok...
O kadar çok evde kaldık ki
bu tiplere bile ‘eyvallah’...
Bu nasıl olabilir?
Haftanın en ilginç haberi Hindistan’dan geldi.
Bir düğünde gelin kalp krizi geçirince aile kendi arasında hızlı bir toplantı yapmış ve damat, baldızıyla evlenmiş!
Üstelik gelinin cenazesini oracıkta bir odaya kapatıp düğüne devam etmişler.
En iddialı yönetmenler bile böyle bir sahneyi çekecek olsalar “Yok artık!” derler.
Hintli yetkililere sesleniyorum...
◊ Bu işin altından başka bir skandal çıkacak, detaylıca araştırın.
◊ O gelin doğal yollarla ölmemiş olabilir, soruşturun.
◊ Baldız ile damat uzun süredir bir ilişki yaşıyor olabilir, irdeleyin.
◊ Aile bu pis bu durumdan haberdar olabilir, inceleyin.